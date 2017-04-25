Ярославль, 25 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Почетный президент волейбольного клуба «Ярославич», главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников договорился с Минспорта РФ о 50-процентном финансировании строительства дворца волейбола в Ярославле. Деньги из федерального бюджета будут выделены в случае, если в правительстве Ярославской области примут решение о строительстве объекта, сообщил ИА REGNUM член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

Pixabay.com Волейбольный мяч

«Сергей Шляпников встретился с министром спорта, ему сказали, что поддержка будет. Договорился, что, если администрация примет решение о строительстве специального волейбольного дворца, федерация на 50% профинансирует строительство», — пояснил Анатолий Лисицын.

Сенатор напомнил, что идея строительства дворца волейбола возникла еще в 2005 году в бытность его губернатором, тогда же было подписано соответствующее соглашение между администрацией Ярославской области и структурами бизнесмена Олега Дерипаски. Объект планировалось возвести в Тутаеве, «поскольку там и женский волейбол очень развивается». После отставки Лисицына в 2007 году эта тема, по его словам «была забыта». Сейчас же, по мнению сенатора, к строительству дворца волейбола можно привлечь «Газпром».

На прошлой неделе в Ярославль приезжал глава газового концерна Алексей Миллер, в ходе визита было подписано соглашение о газификации области. Также стороны договорились о строительстве мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Большесельском районе. Решение о строительстве волейбольного дворца, как уточнил Лисицын, может быть принято на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с Сергеем Шляпниковым. «Ярославич» проводит домашние матчи в спорткомплексе «Атлант». В начале апреля он обеспечил себе выступление в Суперлиге в следующем сезоне. В последний раз ярославские волейболисты выступали в высшем дивизионе в 2014 году.