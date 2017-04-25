Москва, 25 апреля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) — это хороший способ диверсифицировать сбережения граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил управляющий директор БКС Ультима Станислав Новиков. Облигации — это ликвидная бумага, которая выпускается государством и им же гарантируется, а значит, может вызывать доверие у граждан, указал эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбережения

Кроме того, этот финансовый инструмент более выгоден, чем, например, депозит, отмечает Новиков.

«Ставка купонного дохода превышает ставку по депозитам: самая высокая ставка в крупнейших российских банках составляет около 8% и будет постепенно снижаться вместе со ставкой ЦБ, в то время как облигации позволят гражданам заработать без риска и получить более высокую доходность», — подчеркнул Новиков.

По его словам, покупка облигаций крупнейших эмитентов уже стала трендом на финансовом рынке для физлиц. «Теперь сюда подключилось и государство», — подчеркивает он.

Минфин объявил о выпуске на продажу ОФЗ объемом 15 млрд рублей с 26 апреля 2017 года. Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, ставка каждого следующего будет увеличиваться на 0,5 процентных пунктов. Как сообщали в ведомстве, в случае приобретения облигаций в дату начала размещения, доходность к погашению составит 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения. Максимальное количество облигаций — 15 000 штук.