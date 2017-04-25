Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2017, 11:33 — ИА Регнум.

Частный сектор на побережье Таганрогского залива расселят. На эти цели из резервного фонда Ростовской области выделено почти 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 25 апреля проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

ИА REGNUM Таганрогский залив

Так, обеспечить комфортным благоустроенным, а главное крепким жильем власти приморского города должны жильцов восьми аварийных домов. Как отметили в пресс-службе, переселить людей за счет областной госпрограммы невозможно, так как она направлена на решение проблем жителей многоквартирных домов.

Напомним, в начале апреля в Таганроге произошла трагедия. В многоквартирном доме произошёл взрыв бытового газа. Вероятный виновник известен — он погиб при взрыве. Также погибла молодая девушка. Региональные власти выделили в качестве компенсации её родным 1 млн рублей. Также из областного бюджеты будет перечислена единовременная выплата женщине, получившей тяжкие телесные повреждения в результате трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках муниципального контракта строительная организация восстанавливает дом. Специалисты ранее признали дом жизнеспособным. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилплощади разрушены полностью.

По данному факту заведено уголовное дело. Ведется расследование по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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