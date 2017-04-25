На Украине декоммунизировали 19 железнодорожных объектов
Киев, 25 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. 19 из 35 железнодорожных станций, раздельных и остановочных пунктов было декоммунизировано на Украине, передает УНН со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.
Согласно сообщению, в 2016 году были переименованы 7 объектов:
- Артемовск И в Бахмут;
- Артемовск ИИ в Бахмут И;
- Кузнецовск в Вараш;
- Октябрьская в Бойкивску;
- Пионерская в Воркслу;
- Харьков-Червонозаводский в Харьков-Грузовой;
- Совнаркомивська в Люботин-Западный.
Еще 12 объектов были переименованы за январь-апрель 2017 года:
- Кировоград в Кропивницкий;
- Цюрупинск в Алешки;
- Красноармейск в Покровск;
- Красный Лиман в Лиман;
- Щорс в Сновск;
- Баглий в Запорожье-Каменское;
- Брагиновка в Петропавловку;
- Железнякова в Ерастивку;
- Елизарово в Обильную;
- Днепродзержинск в Каменское;
- Днепродзержинск-Левобережный в Каменское-Левобережное;
- Днепродзержинск-Пассажирский в Каменское-Пассажирское.
Еще три объекта планируется декоммунизировать в ближайшее время.
Напомним, декоммунизация на Украине была инициирована председателем Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, убежденным сторонником ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Вятрович внес в Верховную раду в 2014 году «декоммунизационный пакет законов» из четырех законопроектов. В результате на Украине стали запрещать не только советские, но и любые другие, хоть как-то связанные с Россией топонимы, например, была запрещена улица Льва Толстого.