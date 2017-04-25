Москва, 26 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов в группе лидеров-25 возглавили Евгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Якушев (Тюменская область) и Сергей Собянин (Город федерального значения Москва). Таковы данные рейтинга губернаторов за март-апрель 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Главы регионов России второй группы занимают в рейтинге с 26 места по 60-е. Открывает группу середняков Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), замыкает Владимир Городецкий (Новосибирская область). Замыкает рейтинг третья группа из 25 губернаторов. На 61-м месте — Валерий Радаев (Саратовская область), на 62-м — месте — Дмитрий Овсянников (Город федерального значения Севастополь), на 63-й позиции — Андрей Бочаров (Волгоградская область), на 64-й — Валерий Шанцев (Нижегородская область), на 65-м месте — Аман Тулеев (Кемеровская область).

В самом конце рейтинга третьей группы — глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, глава Самарской области Николай Меркушкин и Приморского края Владимир Миклушевский.

В таблицах и аналитической части «Национального рейтинга губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в марте-апреле 2017 года. При этом нужно учитывать, что главы регионов, занявшие свои посты в рассматриваемый период, являются врио.

Алексей КУРТОВ

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), Председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом»

Судя по последним назначениям руководства субъектов федерации — наблюдается тенденция омоложения корпуса глав российских регионов. Кроме того, новые исполняющие обязанности губернаторов обладают профессиональным менеджерским образованием и пониманием — каким образом устроено государственное управление в современной России. Безусловная черта всех новых врио — лояльность нынешнему президенту и курсу, которым он ведёт страну.

Вообще, похоже, что Владимир Путин обратил пристальное внимание на внутреннюю политику — наконец — то. На международной арене всё стало более-менее понятно, появилась возможность заняться внутренними делами. Сегодня идёт настройка регионального управления в том виде, в котором это видит президент. Но я бы не разделял ту точку зрения, что массовые отставки глав регионов — это намерение центра переиграть оппозицию, закрыв в преддверии выборов антикоррупционную повестку. Не думаю, что Путин или кто-то из первых лиц государства отвечают оппозиции каким-либо образом.

На мой взгляд, то, что сегодня происходит в плане смены региональных властей — это естественное движение по наведению порядка в губернаторском корпусе. Сегодня к руководителю субъекта федерации предъявляется ряд требований. По моей, может быть, не полной информации, кандидатов на этот пост внимательно изучают, тестируют, в том числе и их персональные возможности, начиная от физического состояния, и заканчивая психологическим, включая стрессоустойчивость, умение принимать комплексные решения.

Отбор новых губернаторов в этот раз был очень непростым. Поэтому, думаю, что их понимание устройства системы государственного управления, соответствие многим психофизиологическим критериям, высокий уровень лояльности и понимание направления дальнейшего движения, эти критерии — одни из важнейших на данный момент для того, чтобы успешно руководить регионом.

Кирилл КАБАНОВ

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Массовые отставки губернаторов, имеющие под собой коррупционную подоплёку, не удивительны. С перемещением ряда финансовых функций в регионы, коррупционные риски особенно увеличились. Во многих субъектах, где не произошло обновление власти и существует застой в системе управления, имеет место сформированная с 1991 года модель регионального лидера — самостоятельного «князька», монополизировавшего основные виды бизнеса. Ещё два с половиной года назад президент Владимир Путин, выступая перед главами регионов, сказал им, что, мол, хватит заниматься бизнесом, необходимо решать проблемы и государственные задачи. Не до всех это дошло.

Между тем, борьба за чистоту финансовых отношений в регионах началась, введён многоуровневый контроль за средствами, которые поступают в субъекты Российской Федерации и как они распределяются внутри. Второй аспект — ротация, которая сейчас реализовывается. И именно на этом фоне мы видим позитивные результаты.

Сергей БЕЛОКОНЕВ

Общественный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ (2007—2011гг). Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (2012 — 2014гг)

Сегодня первые оценки можно дать новой кадровой политике федеральной власти стартовавшей в 2015—2016 годах. Выводя на уровень ответственной государственной работы «на земле» эффективных управленцев молодой возрастной когорты (30−40лет), руководство страны сделало сильный ход в отношении не только управления регионами, но и долгосрочной кадровой политики, формируя новый правящий класс на перспективу 2020−2030−2035 гг.

Этот шаг имел свои очевидные риски — не только сложные задачи взаимодействия «внешних» назначенцев с местными политическими элитами и сложности в мобилизации еще более консервативных деловых кругов региона, но и управление ситуацией в непростых в экономическом и общественно-политическом плане регионов в условиях продолжающегося экономического кризиса. И Ярославская и Тульская и Калининградская области являются непростыми для решения этих задач.

Именно руководящая работа на этих площадках максимально формирует самостоятельные политические компетенции, навыки административно-хозяйственной работы всех уровней от муниципального, городского до федерального. А также даёт чёткое представление о логике, возможностях и недостатках работы федеральных органов власти (министерств, ведомств, администрации президента, российского парламента и тд).

Спустя год с момента назначения можно отметить убедительный старт нового ярославского губернатора Дмитрия Миронова, который не только смог системно выстроить общественно-политические процессы с городскими округами Ярославля, известными своими «плюралистическими традициями», но и наладил активный формат работы с разнообразными муниципальными образованиями региона, а самое главное — успешно формирует повестку перспективного социально-экономического развития региона.

Очевидно, что на фоне экономических трудностей в стране в целом, реальной стратегией активного развития российского региона сегодня может быть только нахождение более оптимальной модели использования производительных сил и экономических субъектов, предприятий малого и среднего бизнеса. Предложенная Мироновым программа «10 точек роста» является качественной и своевременной инициативой, в ходе реализации которой наверняка последуют новые более масштабные шаги в экономической политике региона. Новый подход к использованию экономических возможностей Ярославской области даёт первые результаты — в ходе работы увеличен на 2 млрд рублей бюджет региона, что позволит также увеличить ресурсы на программы развития.

Тульская область под руководством Алексея Дюмина стартовала в несколько иных условиях. Стоит отметить определённую динамику социально-экономического развития Тулы, заданную в предыдущие годы. Важным достижением Дюмина является сохранения лучших инициатив предшественника, добавив стабильности и прозрачности принимаемым решениям. Новый подход к кадровой политике в регионе создаёт дополнительный благоприятный фон в диалоге с тульским политическим и экономическим сообществом, и создаёт основу для их мобилизации вокруг своей социально-экономической программы.

Важным достижением «губернаторов новой волны», формирующим серьёзный фундамент будущих экономических успехов, является привлечение своих федеральных возможностей к реализации проектов развития этих регионов. Только в последние месяцы эти регионы посетили многие федеральные министры и руководители крупнейших российских корпораций, состоялись новые назначения в представительства федеральных структур на стратегические направления для региона, и получили старт новые проекты, как, например, привлечение крупного стратегического инвестора на Тульский патронный завод. Анализируя первые итоги, можно надеяться, что среди регионов Центральной России в ближайшие годы появятся новые примеры экономических успехов, подобных Калужскому, Белгородскому или Воронежскому.

Безусловно, серьёзным вызовом для руководства этих регионов станет умение создать комфортные условия и дополнительную мотивация для местных экономических элит областей, а также выстроить системную кадровую работу на всех уровнях, включая муниципалитеты и ключевые направления развития региональной экономики, от сельского хозяйства и банковской сферы до сферы образования и строительства.

Дмитрий АБЗАЛОВ

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций

Российские регионы сегодня находятся на низком старте в преддверии выборов глав регионов, а затем и президентской кампании 2018 года. Закончилась массовая смена руководителей субъектов. Где-то её ещё точечно настраивают — как в Удмуртии и Марий Эл. Но в основном центр уже определился с теми первыми лицами регионов, которые будут ковать победу генеральной линии на президентских выборах 2018 года.

Уже в информационном поле мы видим выступления глав субъектов с федеральной повесткой: инициативы столичного мэра Сергея Собянина по реновации; ситуация с системой банков Татарстана.

Общий тренд политики центра в отношении губернаторского корпуса — омолодить и повысить экономический потенциал субъектов РФ. Если внимательно рассмотреть назначения последнего времени в плановом порядке, практически все замены произошли на более молодых руководителей. Во внеплановом — Удмуртия. Это люди другого поколения, до 50 лет. Они по-новому смотрят на все проблемы субъектов, владеют иным экономическим инструментарием.

Исключение здесь составляет Артур Парфёнчиков, который не является в должной степени связанным с экономикой. Часть новых первых лиц регионов — представители общественников — как Андрей Никитин (Новгородская область), Александр Бречалов (Удмуртиия). Молод и представитель кабмина Бурятии Алексей Цыденов. Это свидетельствует о запросе на омоложение.

Обратная сторона этого тренда: все новые руководители в регионах являются варягами. Та же Бурятия — Цыденов представитель Усть-Бурятского округа, а не республики Бурятия, что сравнимо с назначением в Татарстан главы ленинградских татар. Это может стать серьёзной проблемой, связанной с конфронтацией в элитах.

Люди к власти в регионе пришли молодые, у них больше возможности для манёвра. Они готовы вносить перемены, а не сидеть в этих креслах бесконечно. Но со стороны региональной элиты, взгляд на ротацию местных кадров совсем иной. Поэтому до начала президентской кампании, молодым назначенцам необходимо провести адекватную свою избирательную кампанию именно с точки зрения консолидации элит.

Пока новых глав знают мало, а их рейтинг на момент прихода в регион, как правило, нулевой. Думаю, что для укрепления позиций ставленников центра уже запланирован цикл поездок президента России в эти субъекты. Уже в ряде из них отмечается противодействие в различных формах региональной элиты новому руководству. Регионы сильно опасаются потерять своё влияние в разделе местного бизнеса. Можно вспомнить пример Самарской области, когда пришедший губернатор привёл за собой в регион целый ряд бизнес-структур.

Другим актуальным фактором, который необходимо пристально контролировать главам субъектов, помимо экономики и консолидации элит, является коррупционная тематика.

Во всех регионах, где заменены губернаторы — коррупционный вопрос стоял на повестке дня. Начиная от обысков в администрации в случае с Бурятией и, заканчивая проблемами с вырубками лесов в Карелии и ряду претензий по Новгородской области. Если эти вопросы не решать, то именно их подхватит оппозиция — ведь никто не будет разбираться — кто запятнался — региональная или федеральная власть.

Сегодня каждый губернатор начинает работать на два фронта: выиграть свои выборы и протащить президентскую повестку. И на основании результатов и явки, которую обеспечат региональные лидеры и будет формироваться представление об эффективности глав субъектов. Экономика-экономикой, это, конечно, основополагающий аспект, и антикоррупционная составляющая очень важна. Но если нет регионального консенсуса, если граждане недовольны, то первые две позиции абсолютно не перевешивают третью.

Конечно многим главам регионов, и не только новым и молодым, необходимо научиться говорить, общаться с жителями, а в большей мере обратить внимание на молодежь, работа с которой во многих регионах завалена.

Андрей МАКСИМОВ

Политтехнолог, руководитель Агентства «Максимов-консалтинг», вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), шеф-редактор сайта «Агитпроп.рф»

Текучесть кадров среди губернаторского корпуса такова, что скоро, возможно, будет немного желающих занять высший пост в регионе. По видимому, именно с этим связан приток новых губернаторов из федерального центра. Местные люди пока просто не понимают новых правил игры и не пытаются всерьёз продвигать свои кандидатуры.

Также не совсем понятна губернаторам и их замам практика задержаний во время формирования предвыборного фонда. Ведь обязательства по успешному проведению избирательных кампаний с них никто не снимает, а добровольных агитаторов «партии власти» среди чиновников и бюджетников не так уж много. Уж не знаю, по какой причине, но часть фонда администраторы предпочитают собирать лично, не прибегая к форме перечислений. По всей видимости, это связано с необходимостью проводить исследования общественного мнения, подготовку программ развития регионов и тестированием сетей ещё до начала собственно избирательной кампании.

В прошедшие годы по регионам уже прокатилась большая волна арестов заместителей глав регионов из числа пришедших на работу в администрации политтехнологов. Довольно известные в цехе люди сейчас находятся под следствием. На той же волне был взят под стражу и губернатор Кировской области Никита Белых, который, объяснил попытку собрать деньги не личными нуждами, а необходимостью формирования избирательного фонда в регионе. Кто прав, а кто нет — знают в Следственном комитете, но окончательную вину людей сможет определить только суд.

На сегодня важно отметить то, что больше нет людей «по ту сторону» правосудия. Задержаниями охвачены уже все категории высшего регионального и федерального чиновничества. При этом привлекательность губернаторских постов для криминала или просто безответственных людей сильно снижается. Но и вообще количество кандидатов на этот пост, думаю, сильно сократится, учитывая запреты и рамки, в которых приходится работать нынешним руководителям субъектов РФ.

Леонид ГОРЯИНОВ

Первый заместитель главного редактора «Парламентской газеты»

Знакомые политтехнологи, проводившие в ходе выборных кампаний прошлой осени социологические опросы, рассказывают: если 5 — 10 лет назад фамилию главы региона точно знали более 80% жителей в регионах, то теперь этот показатель упал до 60 — 65. А кое-где и ниже того.

Из этого факта нельзя конечно делать глубоких и однозначных выводов. Тем более, что в последние годы нередка практика «постановки» на регионы примерно за полгода новых фигур, которые потом на выборах избиратели должны как бы «утвердить».

Тем не менее, можно предположить, что в целом по стране главы регионов превращаются из сакральных фигур в фигуры сугубо функциональные. Ведь ещё в разы меньше людей знает, например, фамилию начальника местных электросетей. Можно алармистски объяснять это отчуждением власти от народа. Можно — снижением влияния глав на ход дел в Субъекте Федерации и ростом в большинстве регионов роли федеральных структур.

Однако, кажется, что вернее было бы связать это с постепенным уходом из массового сознания советского патернализма, снижением надежд на начальство. Ростом расчёта людей на себя и собственные силы. Также важным фактором является всё более детальная нормативная регламентация разных сторон хозяйственной жизни, в частности, распоряжения финансами.

А там, где прописаны процедуры и все потихоньку привыкают к их выполнению, роль личной воли начальства понемногу снижается. В большинстве регионов этот процесс мало-помалу идёт.

И сравнительные рейтинги во многом отражают степень этой упорядоченности, отлаженности и предсказуемости систем управления в регионах, при всём различии в ресурсах, которыми региональные власти располагают.

Первая группа рейтинга

Евгений Савченко (Белгородская область) незадолго до публикации «Национального рейтинга» получил от Владимира Путина к своей должности приставку «врио» и разрешение переизбираться на новый срок. Издатели настоящего исследования приняли решение опубликовать аналитический комментарий, подготовленный экспертами ЦИК «Рейтинг» до получения данного известия, не внося в него дополнения. Тем более, что назначение Евгения Савченко «врио» никак не повлияло на место, занятое им в таблице, или на приводимые экспертами доводы.

Евгений Савченко пока не назначен врио. Более того, из тех глав, которые по объективным причинам хотели бы получить эту приставку к должности, остался только он один. Данное обстоятельство теоретически должно порождать определённую неуверенность и даже нервозность. Однако подавляющее большинство экспертов ЦИК «Рейтинг» считает, что рано или поздно Евгений Степанович получит благословение Кремля на новый срок. Порукой чему как вполне неплохие показатели Белгородской области, по сравнению с подавляющим большинством прочих российских регионов, так и слишком большой риск дестабилизации неплохо управляемой территории при смене руководителя.

Некоторые наблюдатели усматривают в затянувшейся паузе с переназначением своеобразную месть федерального центра за то, что Евгений Савченко обнародовал свои планы вновь побороться за губернаторское кресло, не дожидаясь санкции сверху. При этом партийное благословение по линии ЕР на продолжение карьеры Евгений Савченко по сути уже получил. Совсем недавно он возглавил один из ключевых проектов единороссов «Российское село».

Общая информация из региона вполне позитивна. В рамках модернизации и развития импортозамещения в Белгородской области зафиксировано успешное развитие одного из ключевых направлений — машиностроения. В том числе благодаря привлечению финансов и технологий зарубежных партнёров. За последние пять лет численность занятых в отрасли увеличилось приблизительно на 10%.

Порой не без иронии упоминается интерес губернатора к эстетической переработке внешнего вида водонапорных башен и дымовых труб. Несмотря на то, что внимание представителей губернаторского корпуса к художественному преобразованию ландшафта пока не совсем привычно, подобное направление мысли Евгения Савченко в основном получило положительный отклик.

Среди крупных событий последнего времени эксперты отметили открытие в Белгороде Центра ядерной медицины. На торжественной церемонии вместе с губернатором принимал участие Анатолий Чубайс (глава «Роснано»). Последнее обстоятельство так же трактуется в пользу местного главы. В результате, с учётом проблем, случившихся у других постоянных лидеров «Национального рейтинга», даже отсутствие окончательного благословления Кремля (напоминаем: данные строки писались до назначения «врио») не помешало Евгению Савченко занять первую строчку исследования.

Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ) продолжает оставаться среди лидеров «Национального рейтинга», хотя в рассматриваемый период он чуть ухудшил своё положение. В рамках форума «Арктика — территория диалога» неоднократно подчёркивалось значение и многообразные успехи данного стратегически важного для всей России региона. В частности, Владимир Путин самым положительным образом охарактеризовал проект «Ямал СПГ», в котором принимают участие сразу 7 государств.

Позитивным для имиджа Дмитрия Кобылкина оказались и результаты исследования ОНФ, касающиеся положения в регионах с зарплатами педагогов: на фоне многочисленных проблем в других регионах ЯНАО в этом плане — один из островков благополучия. Эксперты поддержали решение Дмитрия Николаевича о создании природного заказника регионального значения «Сынско-Войкарский». Отметили они открытие первого в ЯНАО завода по глубокой переработке вторичных полимеров.

Отрицательно воспринята ликвидация в Новом Уренгое филиала Тюменского государственного университета. Часть наблюдателей обратили внимание на события в отдалённом селе Гыда, связанные с проблемами подростковой преступности и этновоспитания. Получил резонанс курьёзный случай, когда на Дне оленевода губернатора с сопровождающими лицами женщина палкой отогнала от упряжки под предлогом того, что только глава семьи может позволить фотографироваться чужакам рядом с оленями. Некоторые эксперты не без иронии отметили, что данное происшествие только подчеркивает, насколько близок (почти на расстоянии вытянутой руки) Дмитрий Кобылкин к простым людям. В любом случае, глава ЯНАО продолжает показывать отличные результаты в «Национальном рейтинге», хотя и уступил первую строчку исследования представителю другого региона.

Сергей Собянин (Москва), безусловно, входит в сужающийся круг тех региональных глав, положение которых следует считать исключительно прочным. Существенное ослабление его позиций в «Национальном рейтинге» связано с тем, что «решение вопроса пятиэтажек», развивается по негативному сценарию открытого и даже демонстративного ущемления прав граждан. Так, в принятом Госдумой в первом чтении законопроекте, прекращение прав собственности несогласных с переездом москвичей, подаётся, как абсолютно формальный, «технический» вопрос.

Мэрия без всяких объяснений не согласовывает митинг против сноса «хрущёб». День встреч жителей с главами районных управ, посвящённый, по сути, только вопросу о пятиэтажках, был провален с треском. Складывается впечатление, что городские и федеральные власти просто не осознают, какую волну ненависти могут получить в ответ на подобную реализацию потенциально выигрышного проекта или относятся к подобным рискам с абсолютным безразличием. Подобная недальновидная политика вполне естественно вызвала соответствующую реакцию экспертного сообщества.

При этом несанкционированные антикоррупционные митинги, прошедшие в столице, не имели серьёзного влияние на имидж мэра, направив своё острие против фигуры более высокого статуса и апеллируя к общефедеральной повестке. На фоне оживлённого обсуждения действий правоохранителей, в значительной степени ушла в тень тема адекватности действий городских властей в создавшейся обстановке.

К негативной информации так же отнеслось задержание главы одной из московских управ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Выигрышных для Сергея Собянина событий так же вполне хватало. Как всегда, эксперты отмечают ведущие позиции Москвы практически во всех опубликованных за последнее время исследованиях. Некоторое удивление у них вызвало почетное пятое место в экологическом рейтинге «Зелёного патруля» города, прославленного своими автомобильными пробками.

Косвенно подтвердили высокую общероссийскую репутацию московского руководителя события в Свердловске: участники митинга с требованием отставки местного губернатора именно Сергея Собянина пожелали увидеть на месте свердловского губернатора. Некоторые московские эксперты так же обратили внимание на то, что Сергей Семёнович возглавил партийный проект ЕР «Городская среда». Однако, именно «страсти по пятиэтажкам» явились ключевой темой рассматриваемого периода.

Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), глава небольшого региона, является фигурой, которая не покидает первые строки федеральной повестки. При этом он в очередной раз демонстрирует свою непотопляемость. В рассматриваемый период большой резонанс вызвало нападение на базу Национальной гвардии, приведшее к многочисленным жертвам. Причём Рамзан Кадыров принял на себя лично часть вины за случившееся. Разразился скандал, приобретший международный статус, связанный с весьма деликатной, раскрученной темой преследования и даже убийств в Чечне представителей гей-сообщества и угрозами в адрес журналистов.

На этом фоне состоялась встреча чеченского лидера с Владимиром Путиным. На ней президент России сделал всё, чтобы укрепить позиции Рамзана Ахматовича. Причём сделано это было настолько демонстративно, что сигнал, который дал Владимир Владимирович федеральным и местным элитам, не понять было просто невозможно.

Так же экспертное сообщество широко обсуждало серьёзные трения чеченского руководителя с Игорем Сечиным. Кадыров обвинил «Роснефть» в завышении стоимости своих активов в Чечне (их местное руководство желало приобрести) и отказе строить нефтеперерабатывающий завод в Грозном. В итоге, оба фигуранта этой истории выступили с совместным заявлением, объявив информацию о конфликте между ними «заведомо бездоказательной и сознательной ложью». А на встрече с Владимиром Путиным, чеченский лидер подчеркнул, что «определённые недопонимания» с Игорем Сечиным уже сняты. Кстати, сразу после упомянутой выше встречи с Рамзаном Кадыровым, президент России пообщался как раз с главой «Роснефти».

Взрыв в метро Санкт-Петербурга, унесший 16 человеческих жизней, отодвинул на задний план все прочие события. И как раз в связи с этой трагедией большинство экспертов оценило действия Георгия Полтавченко как вполне адекватные и своевременные. Хорошее впечатление произвела работа всех городских служб, задействованных в ликвидации последствий варварского теракта. При этом почти все эксперты подчеркнули исключительно высокий моральный дух, сплочённость и организованность, продемонстрированные жителями Санкт-Петербурга после взрыва.

Происшедшее сразу показало, насколько преувеличены были страсти по Исаакиевскому собору, которые, правда, вновь несколько оживились после выступления РПЦ и ЕР против референдума о принадлежности храма. Даже критика городских властей, высказанная по «соборному» поводу бывшим главой администрации президента, не получила серьёзного резонанса. В глазах многих экспертов поведение Георгия Полтавченко в критической ситуации во многом позволило компенсировать имиджевые потери понесённые раньше. В частности, массовый митинг против коррупции в Санкт-Петербурге, по оценке наблюдателей, имел гораздо более выраженную местную повестку, чем в большинстве других городов.

Оценивать актуальность слухов об отставке главы Санкт-Петербурга большинство экспертов не берётся, по причине многолетней циркуляции подобного рода ожиданий. Как новый элемент в этих слухах, обращает на себя внимание версия, что уход с должности Георгия Сергеевича спровоцирует ожидаемая отставка нынешнего премьера, для которого якобы будет «очищено» место питерского главы.

Как выигрышную информацию для Георгия Полтавченко отмечают высокое 7-е место вверенного его попечению региона в рейтинге эффективности региональных закупок (данное исследование подготовлено Аналитическим центром при правительстве РФ). Кроме того, обнародованные данные по итогам прошлого года так же в основном оказались благоприятными для Георгия Полтавченко. В частности, по росту заработной платы жители Северной Пальмиры оказались на втором месте по стране, а уровень безработицы среди них, наоборот, наименьший.

Республика Татарстан в отчётный период перестала быть островом стабильности в масштабах Российской Федерации. Как следствие — дрогнул в «Национальном рейтинге» Рустам Минниханов. Внешним проявлением изменившейся ситуации явился банковский кризис. В начале марта последовал отзыв лицензий сразу у трёх местных кредитных организаций (Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка). В апреле та же участь постигла Татагропромбанк. Следует отметить, что Татфондбанк не только являлся вторым по величине в Татарстане, но и был включён в систему транснационального «исламского банкинга». Его акционером являлось региональное правительство, а премьер-министр республики входил в совет директоров.

Впрочем, эксперты ЦИК «Рейтинг», которые практически всегда безоговорочно вводили главу Татарстана на самые первые позиции исследования, уже в начале года явно обозначили по отношению к нему отрицательный тренд. Причиной, правда, явилось не предчувствие банковского кризиса, а наметившееся обострение отношений местных элит с Москвой, которое так или иначе должно было дать себя знать. Некоторые эксперты трактуют банковскую катастрофу именно как ответный ход Кремля в борьбе вокруг условий заключения нового договора о разграничении полномочий с федеральным центром (нынешний договор заканчивается 26 июня 2017).

Тем временем, банковский кризис имел безусловные политические последствия. Позиции Рустама Минниханова поколебались, в том числе, внутри региона. Количество людей, пострадавших от краха велико, причём многие из них относятся к вполне состоятельным кругам. Сгоревшие накопления, зависшие платежи за ЖКХ и аренду больно ударили по многим гражданам, в том числе бизнесменам. Всё это всколыхнуло протестную активность и подняло социальную напряженность в республике. Возникла организация «Обманутые жители Республики Татарстан» объединившая граждан, пострадавших от банковского кризиса, обманутых дольщиков, различных протестных активистов и т.д.

Дело дошло до ультиматума в адрес Рустама Минниханова со стороны прогоревших вкладчиков. Ультиматум Рустам Нургалиевич не принял. В отставку был отправлен один из ключевых чиновников Татарстана, премьер Ильдар Халиков. Свой пост покинул так же глава Нацбанка Татарстана. Последовала серия арестов местных банкиров. Тем не менее, впечатление от происшедшего потрясения пока не прошло. Кроме того, кризис продемонстрировал степень уязвимости национальных элит, их интеграцию в финансовые, экономические и политические реалии РФ. Никакие ответные шаги в борьбе за новый договор о разграничении полномочий этих фактов не отменит.

Уверенность, что Владимир Волков (Республика Мордовия) непременно получит из рук президента вожделенную приставку к должности «врио», ни на минуту не покидала экспертов ЦИК «Рейтинг». Именно это предопределяло его стабильно высокие позиции в исследовании, даже когда федеральный центр выдерживал мастерскую паузу. Но пауза, в конце концов, завершилась ожидаемым переназначением.

Сильной стороной Владимира Волкова является высокая управляемость регионом, несмотря на весьма скромные ресурсы последнего. Обнародованные губернатором планы на 2017 год вызвали одобрение экспертов ЦИК «Рейтинг». Предполагается, в частности, обеспечить рост валового регионального продукта на 5%, промышленного и сельскохозяйственного производства — на 6%.

Доходы населения (в настоящий момент — весьма скромные) должны опередить инфляцию. Особое значение для привлечения инвестиций и развития высокотехнологичных производств имеет инновационный проект «Технопарк-Мордовия». В целом же показатели республики пока достаточно неровные: положительной динамикой отличается аграрный сектор, оборот розничной торговли, номинальные начисления заработной платы. Относительно невысок уровень безработицы.

Однако, откровенно низкие доходы населения являются весьма серьёзным негативным фактором, сдерживающим развитие Мордовии. С учётом ограниченных ресурсов региона, большинство экспертов считают работу губернатора успешной. Конкурентов на политическом поле у него нет. Публично высказанная Владимиром Путиным надежда, что Владимир Волков продолжит свою работу в следующий пятилетний отрезок, красноречиво подтвердил данный факт и явился демонстрацией благожелательного отношения к нему федерального центра.

Рустэм Хамитов (Республика Башкортостан) несколько ослабил свои позиции в «Национальном рейтинге» на фоне вынесенного в публичное поле конфликта с мэром Уфы. При этом, в отличие от многих других регионов, в Башкортостане никогда подобного противостояния не случалось. У большинства экспертов пока нет точного понимания, к каким последствиям приведёт возникшая внутриэлитная конфигурация. Некоторые из них допускают, что через небольшой отрезок времени ситуация «устаканится» и с внешней стороны между различными уровнями власти не останется следов былых трений.

Дело в том, что для федерального центра подобное обострение ситуации является крайне неприятным сюрпризом. К тому же, говоря формально, мэр не находится в подчинении как региональных властей, так и Администрации президента, поэтому преобладающим сценарием является попытка Москвы максимально быстро сгладить возникшие противоречия. Резкое и жёсткое вмешательство часть экспертов так же допускает, однако оно чревато ещё более серьёзным обострением, а потому менее вероятно.

Другая информация в основном была для Рустэма Хамитова гораздо более благоприятной. Отмечалась успешная работа делегации Башкортостана, которую он лично возглавлял, на инвестиционном форуме в Сочи. В результате её работы были подписаны соглашения более чем на 80 млрд рублей. Наблюдатели приветствовали внимание Рустэма Хамитова к демографическим проблемам и его решение о финансовой поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также эксперты обратили внимание на создание лесопромышленного кластера и высокое место Башкортостана в рейтинге регионов по уровню государственно-частного партнёрства. В то же время, не обошли республику в рассматриваемый период коррупционные скандалы, приведшие к увольнению двух заместителей министра сельского хозяйства. Тем не менее, именно развитие конфликта с мэром Уфы в настоящий момент определило текущее положение Рустэма Хамитова в «Национальном рейтинге».

Уверенно поднялся по ступенькам «Национального рейтинга» Василий Голубев (Ростовская область). О позитивной динамике развития региона свидетельствует, в частности, 6-е место по индексу промышленного производства в исследовании социально-экономического положения РИА Рейтинг. Частным примером благоприятных условий созданных в регионе, является размещение здесь мощностей знаменитого Луганского электромашиностроительного завода. Отметили эксперты и 6-е место Ростовской области в рейтинге эффективности систем здравоохранения. Позитивную роль сыграл Василий Голубев в поисках выхода из кризисной ситуации, связанной с погашением задолженности перед местными шахтёрами. С этой целью он привлёк средства «Региональной корпорации развития».

Высокопоставленный представитель Ростуризма, во время проведения Международной выставки «Интурмаркет», высказал множество жёстких и справедливых претензий, касающихся подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Претензии эти касались, в том числе некоторых региональных глав. При этом выступление замруководителя Ростуризма превратилось буквально в апологию Василия Голубева и возглавляемого им региона. Эксперты отмечают, что в настоящий момент губернатор сумел наладить отношения с местными достаточно закрытыми элитами и перестал в их кругу числиться «варягом». Это также является его серьёзным успехом.

Оценивая положение Сергея Аксёнова (Республика Крым), эксперты в первую очередь ссылаются на обнародованные данные социально-экономических показателей различных регионов России. Безусловно, первое место, которое занимает Республика Крым по целому ряду позиций, существенно укрепляет имидж главы. Тут следует упомянуть динамику роста реальных денежных доходов населения, изменение номинальной начисленной заработной платы, объём выполненных работ в строительстве и т.д. Не забывают эксперты и о далеко не лучших показателях. В частности, исполнение программы капремонта отнюдь не добавляет баллов Сергею Аксёнову. Однако, в целом картина получается вполне оптимистическая.

Говоря об имеющихся проблемах, эксперты отмечают, что в значительной степени Сергею Аксёнову удалось переложить существенную часть ответственности на чиновников более низкого уровня, которые по разным причинам оказались неэффективными или даже злонамеренными. Все обвинения и угрозы украинской стороны в его адрес только повышают авторитет главы республики. Третья годовщина воссоединения Крыма с Россией, также дала повод Сергею Аксёнову сосредоточить внимание на благоприятной информации. Он констатировал, что переходный период с юридической точки зрения практически закончен и Крым на 95% адаптирован в российское правовое поле.

Негативную реакцию вызвали заявления Сергея Валерьевича по поводу введения в РФ монархической формы правления и пожизненном президентстве Владимира Путина, являющегося сегодня «единственным модератором, который в состоянии удержать все процессы под полным контролем». Убеждённость главы Крыма в том, что Аляска перешла во владение США при императоре Николае II, продемонстрировали глубину знаний и погружённость губернатора в затронутую им самим историческую тему. Между тем некоторые эксперты отмечают, что у заявлений Сергея Аксёнова был только один адресат, который, безусловно, услышал обращенный к нему месседж. И очень большой вопрос, ослабили ли позиции губернатора его достаточно одиозные высказывания или, напротив, укрепили.

В рассматриваемый период, как это часто бывало и прежде, отметился оригинальными действиями Сергей Морозов (Ульяновская область). На этот раз экспертов по-настоящему удивило его решение заставить регулярно проверяться на полиграфе высокопоставленных чиновников, руководителей госпредприятий и сотрудников правительства, имеющих прямое отношение к госзакупкам. При горячей поддержке новшества со стороны подавляющего большинства экспертов, скептики полагают, что в случае последовательного применения, оно приведёт местную администрацию к жестокому кадровому кризису.

Позитивно настроенные по отношению к Сергею Морозову наблюдатели ссылаются на обнародованные данные, согласно которым область занимает второе место в РФ по приросту консолидированного бюджета, при достаточно высокой доле собственных доходов. Положительный отклик вызвало решение губернатора прибавить 5 выходных дней женщинам, работающим в бюджетной сфере и имеющим несовершеннолетних детей.

Повысила имидж Сергея Морозова поддержка Минстроем его требований перерасчёта в сторону уменьшения платы за общедомовые нужды, как и само по себе успешное вмешательство губернатора в данный вопрос. Подавляющее большинство управляющих компаний, повысивших стоимость своих услуг, ограничило свои аппетиты. В целом, эксперты ЦИК «Рейтинг» сочли прошедший период вполне удачным для Сергея Морозова, что нашло своё отражение в таблицах исследования.

Константин КОМКОВ

Политолог, политтехнолог, член комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО)

Приставка врио, появившаяся у Евгения Савченко в ходе самоотставки и переназначения президентом действующего губернатора Белгородской области на время избирательной кампании, на мой взгляд, означает показательность хорошего развития региона и запрос на такую стабильность, в том числе за счёт сохранения первого лица. На фоне глобальных перемен в губернаторском корпусе, смен руководителей, позиции Савченко явно укрепились. Понятно, что ситуация в России и, в том числе, в свете внешних угроз большинство граждан хотело бы ощущать отсутствие революционного пути развития, отсутствие перемен, но при необходимости обновления.

Сегодняшняя «рокировка» в Белгородской области как раз удовлетворяет этот запрос как населения региона, так и федерального центра. Евгений Степанович, несмотря на то, что сам более 20 лет руководит Белгородчиной, не забывает обновлять команду и привносить что-то новое в развитие области. Белгородская земля является флагманом новаторских идей, это одна из самых успешно развивающихся областей. Это и проектное планирование, и новации, связанные с ОПК и даже в кадровом резерве Савченко постоянно проходят апгрейты команд, делая упор на молодых, но уже опытных профессионалов — большинство его команды на поколение моложе губернатора. Можно сказать, что вот эти «дети Савченко», в лучшем понимании этой игры слов, привносят в регион курс на обновление, а сам губернатор обеспечивает поддержку всем их начинаниям и сохраняет стабильность.

При этом, немаловажно, что в отличие от других региональных руководителей, Савченко не назовёшь авторитарным. В местном Заксобрании заседают представители всех основных политических партий — им спокойно дали избраться. Сохранён так называемый парламентский консенсус. Есть относительное отсутствие нечестной конкуренции. Сильная городская повестка — не только в столичном городе — Белгороде, но и в других городах региона, том же Старом Осколе.

Что касается поддержки президента и выдвижения на пост губернатора на новый срок, то тут Евгений Степанович создал даже интригу, созвав пресс-конференцию в памятную неделю ежедневных отставок губернаторов, которые публично отрекались от своих полномочий. Однако Савченко, использовал такой манёвр для объявления о своих дальнейших планах на область, выдвижении на новый срок. Уверен, что население региона его поддержит.

Сергей СМИРНОВ

Политолог, Генеральный директор фонда «Прикладная политология»

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко не только давно, но и успешно руководит Белгородской областью (например, в рейтинге эффективности глав российских регионов, проводимых Фондом развития гражданского общества, он стабильно попадает в первую десятку). Да и сама Белгородская область традиционно находится среди лидеров по многим показателям социально-экономического развития. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он вновь будет участвовать в губернаторских выборах в сентябре этого года.

К тому же, именно белгородский губернатор был выбран для того, чтобы на фоне недавних отставок и арестов глав регионов, показать, что в России есть хорошие губернаторы, а с другой — что в нынешней кадровой политике Кремля по омоложению губернаторского корпуса могут и будут исключения. Именно так можно рассматривать обещание Владимира Путина «с удовольствием» поддержать выдвижение Евгения Савченко на очередных губернаторских выборах.

И я не вижу никаких особых проблем или неожиданностей в ходе этих выборов. Со всеми, с кем надо, Савченко давно уже договорился, причём и в Москве, и у себя в области. Их поддержка его кандидатуры гарантирована, как впрочем, и большинства самих избирателей.

Кирилл ИСТОМИН

Исполнительный директор Центра развития гражданских инициатив ЯНАО

Рейтинг губернатора ЯНАО у населения остаётся основой для прочных позиций Дмитрия Кобылкина. Как показывают социологические исследования, рейтинг (уровень доверия) главе ЯНАО остается в округе на уровне 76−79%. Причина тому — личная харизма, акцент на социальной политике и успешное социально-экономическое положение региона. Правильное определение приоритетов на старте первого срока губернатора дали задел росту доверия — переселение из ветхого и аварийного жилья, рост количества мер социальной защиты северян (на данный момент более 100, 60% из которых региональные), успешное привлечение на территорию новых крупных промышленных проектов и строительство социальной инфраструктуры.

Экономические процессы в регионе, несмотря на общефедеральные тенденции, остаются в благоприятной зоне. Изъятие еще одного процента налога на прибыль из регионов в федеральный центр сильнее всего ударило по регионам-донорам, в т.ч. ЯНАО. Между тем, сбалансированность бюджета сохранилась, а после запуска ключевых проектов, реализуемых на территории, прежде всего завода «Ямал СПГ», есть перспектива возвращения уровня собственных доходов. В ожидании этой перспективы округ проводит консервативную политику, а также впервые выпустил облигационные бумаги для населения. Объем выпуска (1 млрд рублей) признан экспертами несущественным, но само мероприятие эффективным PR-ходом для увеличения лояльности граждан к окружной политике в экономической сфере. Между тем риски снижения бюджетного баланса в краткосрочном периоде здесь остаются актуальными.

В информационном поле формируется устойчивое мнение, что Ямал выполняет установку центра. Крупные проекты, продвигаемые в том числе Дмитрием Кобылкиным, — СШХ, СМП, завод «Ямал СПГ» и Новоуренгойскийгазохимический комплекс — развивают экономику региона и доходность бюджета федерального. Привлечение иностранных инвесторов в качестве акционеров проектов — Total (Франция), SNPC (Китай), а также ряд индийских и японских компаний — делает из крупного западного бизнеса «лоббистов» интересов России, в частности ратующих за снятие санкций и снижение давления на экономику нашей страны. Эти моменты продолжают отмечаться на высоком уровне. В частности, 30 марта на форуме «Арктика — территория диалога» Владимир Путин отдельно отметил заход в порт Сабетта первого танкера-газовоза для завода «Ямал СПГ».

Продолжилось подписание ЯНАО соглашений — с Роснедрами, Рослесхозом, компаниями ТЭК. «Этим соглашением мы передаём полномочия по подземным водам, по согласованию вопросов капитального строительства и иные вопросы. Ямал — наш старый, давний партнёр в отношении недропользования, мы абсолютно доверяем этому субъекту, у них прекрасно отлаженная геологическая служба, администрирование выстроено, поэтому мы надеемся, что у нас не будет никаких проблем», — заявил, в частности, руководитель Роснедр Евгений Киселев.

Кобылкин взял также вектор на получение статуса одного из федеральных спикеров всероссийского года экологии. К примеру, уникальный рыбоводный завод на реке Собь, направленный на воспроизводство популяции северной рыбы, готов к запуску и представлен губернатором как на форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске, так и 13 марта на встрече с полпредами УФО и СФО в Новосибирске. Данное событие станет в информационном поле значимым экологическим успехом Ямала.

«Информационный вброс» о якобы «браконьерской рыбалке» губернатора и прокурора Ямала в Таймырском заповеднике в силу фактологических ошибок не вызвал доверия как в элитных кругах, так и у общественности, поэтому «сошёл на нет». 20 апреля Кобылкин дал программное интервью уральским изданиям, которое позитивно оценено экспертным сообществом. Между тем, данный факт (атаки) предположительно говорит о наличии интересантов «расшатывания» ситуации в ЯНАО. В этой связи возможно появление очередных негативных материалов.

Остаются актуальными и другие точки риска — к примеру конфликты с внешними подрядными организациями, работающими на стройках и месторождениях Ямала с привлечением «вахтовых рабочих». Регулярные невыплаты зарплаты и обманы выливаются в трехсторонние конфликты и провоцируют региональные власти вмешиваться в работу бизнеса на территории субъекта. Пока формат «антикризисных штабов» показывает свою эффективность и строится на активном включении в модерацию конфликтов предприятий ТЭК и правоохранительных органов. При этом рост количества трудовых споров уже можно называть тенденцией.

Николай КРЕМЛЁВ

Политтехнолог, член правления, руководитель Политической экспертной группы Российской Ассоциации политических консультантов (РАПК)

Для Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин является безусловным авторитетом — он там достаточная популярная и, что самое главное, уважаемая фигура. Доходы жителей ЯНАО гораздо выше, чем в среднем по стране. Люди зарабатывают там неплохие деньги. Поэтому едут туда работать. Конечно, тяжёлые климатические условия, но при этом регион неплохо развивается. В том числе и социальная инфраструктура. Я был в Салехарде недавно — современный симпатичный город. Хотя там сохранилось достаточно ветхого жилья, но, тем не менее, строится много нового. Появляются дороги. Развивается всё. Один порт Сабетта чего стоит! И это вообще колоссальный, на мой взгляд, проект.

В целом, жители региона, да и экспертное сообщество относится к Кобылкину позитивно. Конечно, есть и номинальная оппозиция, которая не пользуется популярностью. Показательный пример, когда в городской Думе в 2014 году из 20 мест 19 заняли представители Единой России, причём половина из них шла впервые, а одного — двадцатого, сами единороссы отозвали. Процент поддержки федеральной линии в округе велик. При этом его не «рисуют» и не нагоняют. Просто люди там живут хорошо.

Несмотря на то, что в регионе Кобылкин популярен, для страны в целом он мало узнаваем, в силу того, что на федеральном уровне его знают только те, кто, так или иначе, взаимосвязан с региональной политикой. Хотя, на мой взгляд, это не заслужено — ведь администратор он сильный. Это видно по тому, как живёт и развивается Ямал.

Станислав ЕРЕМЕЕВ

Политолог, экономист. Ректор Ленинградского Государственного Университета им. А.С. Пушкина (г.Санкт-Петербург)

При оценке деятельности главы региона, коим является Александр Юрьевич Дрозденко, мы должны исходить из целого ряда параметров, в том числе и социально-экономической ситуации, как индикатора самочувствия граждан. На мой взгляд, Ленинградская область — эффективно развивающийся регион северо-запада России. Значит губернатор выполняет свою миссию эффективно. Во-первых, это достойный уровень оплаты труда. В Ленинградской области по целому ряду индикаторов, например, таких как заработная плата бюджетников — учителей и медиков, показатели выше, чем в среднем по стране.

Немаловажно, что, несмотря на все сложности внешнего экономического фактора, достаточно динамично развивается сельское хозяйство и, что отрадно, промышленность. Успешно развивается целый ряд инвестиционных проектов. Значит, создан такой настрой администрации, который позволяет предлагать правила игры, интересные инвесторам.

Это губернатор, который чётко понимает нужды и веяния времени. Поэтому вполне органично звучит предложение Дрозденко о создании рабочих мест для переселенцев из воюющих республик — ЛНР и ДНР. Большинство российских граждан симпатизируют борьбе русскоязычного населения в юго-восточных областях Украины, и поэтому мы понимаем, что сегодня Россия должна оказывать помощь своим коллегам, братьям. И вопрос создания благоприятствующих условий людям, в том числе и для работы, очень важен.

Ещё один момент, который я бы отметил, говоря об Александре Юрьевиче Дрозденко — это его открытость, то есть прозрачность института власти. На сайте правительства Ленинградской области оперативно выкладывается вся информация и лично сам губернатор тратит достаточно много времени для налаживания обратной связи с населением. Дрозденко вообще близок к народу — личным примером он это показал, спустившись и поехав на работу в метро на следующий день после террористической атаки в Санкт-Петербурге. Есть и целый реализованный график деловых поездок по муниципальным образованиям районов Ленинградской области. Такие поездки используются не только для настройки эффективного механизма управления регионом, но и для встреч с простыми жителями области.

Владимир ШАПОВАЛОВ

Политолог, директор Института политики, права и социального развития Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова

Позиции мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина сегодня очень прочны. И велика вероятность, что его позиции и на муниципальных выборах в следующем году останутся незыблемыми. В последние месяцы наблюдается позитивная динамика отношения москвичей к Собянину. В качестве важных моментов её формирования нужно подчеркнуть, что в целом позитивно воспринимаются те кадровые изменения, которые происходят в последние месяцы в московском правительстве и других структурах исполнительной власти столицы с осени 2016 года. Второй определяющий момент: мероприятия, связанные с коммуникациями, с имиджем. В последнее время, нужно признать, мэром сделаны определённые выводы из имиджевых недоработок, которые имели место в прошлом.

Сейчас Сергей Семёнович стремится себя позиционировать в качестве активно-общающегося с населением чиновника, человека (активизировался в Твиттере). У Собянина были определённые проблемы коммуникативного плана. Он воспринимался многими людьми, как человек, достаточно закрытый. В последнее время ситуация меняется к лучшему, команда мэра работает над ошибками. В то же самое время уже ощущается постепенное приближение муниципальной кампании. Активизируется оппозиция, как системная так и не системная. Усиливается критика в отношении мэра, и особенно активно она ведётся в отношении, на мой взгляд, самой выигрышной для Собянина темы: кампании по переселению из пятиэтажек. Эта тема является основой формирования его позитивного образа.

Но, в то же самое время, оппозиция также играет на этом пункте, стараясь подчеркнуть все неудобства, дискомфорт, весь негатив, стараясь сформировать у москвичей негативное восприятие, в общем, абсолютно правильной социально ориентированной программы переселения из пятиэтажек. Этот момент надо иметь в виду, что всё-таки кампания по дискредитации очень активная, масштабная и она набирает обороты со стороны разных оппозиционных групп.

Следующий момент, на котором мне хотелось бы остановиться, тоже воспринимается и позитивно, и негативно. Очевидно, что основное достижение Собянина — это решение транспортной проблемы, и те масштабнейшие проекты, которые в этом направлении осуществлены в последнее годы, продолжают осуществляться в настоящее время. Они кардинальным образом меняют транспортную ситуацию в Москве. Но в то же самое время оппозиция играет на этом поле и стремится продемонстрировать неэффективность действий мэра, неудобство для москвичей тех строительных работ, которые ведутся. Совершенно очевидный и позитивный эффект в какой-то степени нивелируется очень активно негативной информационной кампанией.

Максим ЖАРОВ

Политолог, социолог (г.Москва)

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает оставаться одним из влиятельнейших российских политиков федерального уровня. Собянин пользуется доверием президента Путина, который на последней встрече с мэром Москвы разрешил ему начать реализацию в городе программы реновации жилья. Сергей Собянин продолжает сохранять своё значительное влияние на губернаторский корпус: именно по его протекции врио губернатора Пермского края был назначен Максим Решетников. Что касается отношения жителей столицы к деятельности мэра Москвы и его репутации у экспертного сообщества, то в последнее время авторитет Собянина среди этих групп населения значительно пошатнулся.

Мнение критиков и скептиков в отношении деятельности Сергея Собянина самим мэром не принимается во внимание и не учитывается. За последние четыре года московские власти сконструировали для собственных нужд многоуровневую систему формирования альтернативной реальности о ситуации в городе и не хотят выходить за её пределы при решении сложнейших инфраструктурных проблем города.

Постоянное «благоустройство» города и резкий старт программы реновации жилья без какого-либо предварительного обсуждения этой программы с жителями города могут привести к кризису доверия Сергею Собянину со стороны федеральных властей, отрицательно сказаться на результатах голосования москвичей на выборах президента России в марте 2018 года.

Олег ВЕДУТОВ

Политолог, политтехнолог, генеральный директор Нового информационного агентства (г.Санкт-Петербург)

Слухи о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко идут давно и особенно обострились в феврале. Но март показал, что он хорошо справляется с внутренней ситуацией в городе. Особенно это стало заметно в критический момент после теракта в метро. Все городские службы отработали практически безупречно в очень сложной ситуации.

Сам Полтавченко появился достаточно быстро и продемонстрировал с этой ситуации высокую управляемость городом, и именно в сложной ситуации. Думаю, март серьёзно укрепил его позиции. Впереди выборы президента и чемпионат мира по футболу, и навряд ли кресло в этот момент под ним зашатается. Он нелюдимый, да. И ему вообще можно много претензий предъявлять вплоть до пассивности. Но система управления городом у него очень чётко выстроена.

Дмитрий ШЕРИХ

Журналист, историк, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

Думаю, у Георгия Сергеевича Полтавченко достаточно прочные позиции. Да, он не из тех губернаторов, которые постоянно генерируют инфоповоды, кому-то его деятельность может показаться слишком спокойной, закрытой. Но Петербург — сам по себе город сдержанный и эта сдержанность многим людям импонирует. Нет сомнений и в том, что Георгий Сергеевич пользуется поддержкой на самом «верху». В сумме это даёт понимание, что его позиции достаточно крепки. Разговоры об отставке? Да, они возникают, время от времени. Но такие разговоры возникают при любом губернаторе в любом регионе, Петербург не исключение. Это такая специфическая часть местной политической жизни.

Конечно, громкая история с Исаакиевским собором вызвала много завихрений в информационном пространстве — но явных знаков того, что позиции губернатора вдруг резко ослабли, не было. К тому же все прекрасно понимают, что Петербург — город непростой, двойственный, наряду со сдержанностью ему всегда был присущ повышенный градус фронды, и подобные бурления здесь случаются. Вспомним хотя бы ещё более громкую историю с «Охта-центром»…

Говоря же о хозяйственной составляющей работы губернатора, можно сказать, что и здесь всё обстоит довольно спокойно — за исключением, конечно, затянувшейся истории со стадионом. К тому же городу в последние годы благоприятствует погода, давно не случалось катастрофических снежных зим, когда выпадало столько осадков, что убрать их быстро было физически невозможно. В последние две зимы, отмечу, городские власти стали уменьшать количество соли на городских улицах — и визуальный эффект впечатлил, город выглядел намного опрятнее прежнего. Конечно, если бы погодные условия оказались не столь благоприятными, эксперимент мог и не сработать — но повезло, сработал.

Все ли хорошо в городском хозяйстве? Конечно, как и в любом другом мегаполисе — нет. Есть немало болевых точек, связанных с градостроительным развитием, транспортом, с содержанием городских дворов и магистралей. Некоторые проблемы не решаются годами, хотя и пресса, и общественность говорят о них постоянно. А нынешняя весна унесла вместе со снегом и немалую долю асфальтового покрытия: такого числа ям в асфальте я и не припомню. Впрочем, аналогичная ситуация, насколько я понимаю, сложилась этой весной на дорогах многих городов.

Владимир БЕЛЯЕВ

Академик Российской Академии политических наук, член Госсовета при президенте Республики Татарстан (1991−1993 гг.)

С точки зрения Москвы, позиции президента Татарстана Рустама Минниханова, может быть, и остались прежними, но, с точки зрения населения, пострадавшего от крушения банков, конечно, резкое падение популярности главы республики, несомненно, случилось. И, что бы ни говорили здесь те социологи, которые аффилированы с властью — рейтинг Минниханова явно упал. И снятие с поста премьер-министра Ильдара Халикова, ничего не решает, хотя этого добивались и сами пострадавшие вкладчики Татфондбанка, что и было сделано властями РТ. На мой взгляд, более эффективным решением проблемы было бы изыскать в госбюджете средства, договориться с другими банками (а этот банк был связан с властями) о том, чтобы возместить пострадавшим убытки. Ведь пострадали не только люди, которые держали там вклады и получали зарплату, подкошены возможности для среднего и малого бизнеса. Пока потери не будут возмещены, прежнего доверия к властям в Татарстане не будет.

Впрочем, думаю, что в отношениях с федеральным центром Минниханов всё-таки сможет преодолеть эту кризисную ситуацию. С предыдущим главой у нас бывали проблемы и похуже. Большая часть населения политически пассивна, и поэтому не будет участвовать ни в каких протестах. Но решать проблему всё-таки надо. Показательный факт. Раньше рейтинг местной власти всегда был выше, чем рейтинг российского руководства. А, начиная с 2000 года, российская власть по популярности обогнала местное руководство. И это был большой разрыв. Затем главе Татарстана удалось сократить расстояние. Сейчас доверие местным властям снова подорвано.

Владимир АФОНСКИЙ

Депутат Государственной Думы РФ от Тульской области

Эффективность работы губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина подтверждается новым витком развития различных отраслей экономики региона. Прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, химической промышленности и металлургии. Он уделяет большое внимание сопровождению инициатив промышленного сектора экономики, поддержке аграриев, развитию туризма, физической культуры и спорта. В короткое время Алексей Геннадьевич смог найти те реперные точки, которые позволят нашему региону повысить инвестиционную привлекательность и развиваться более динамично.

Жители области уважают Алексея Геннадьевича, ценят его принципиальную позицию, в том числе, по решению вопросов с незаконными цыганскими поселениями (с этой проблемой губернатор столкнулся, едва заступив на свой пост). Не секрет, что более всего недовольство жителей вызывают бытовые условия — состояние дорог, проблемы ЖКХ, медицинского и социального обслуживания. Все проблемы, требующие незамедлительного и системного решения, в том числе, реализация федеральных программ, связанных с благоустройством, ремонтом и строительством дорог, находятся под личным контролем Алексея Геннадьевича.

Одно из преимуществ губернатора — его открытая и конструктивная позиция при принятии решений. Создана Общественная палата региона, налажен диалог с основными политическими партиями, представленными в регионе. Мне импонирует уважительный диалог Алексея Геннадьевича с главами администраций муниципальных районов Тульской области, с местным самоуправлением. Такое отношение помогает разрешать вопросы, которые копились годами. У региона есть серьёзные перспективы развития — а это главное!

Дмитрий НЕЧАЕВ

Политолог, глава АНО «Институт политического анализа и стратегий», главный редактор газеты «Экономика и жизнь — Черноземье» (г.Воронеж)

Политические акции Алексея Васильевича Гордеева как губернатора Воронежской области среди местных различных социальных групп и категорий достаточно высоки. Опросы общественного мнения различными социологическими центрами, в том числе местными, показывают, что рейтинг губернатора в области превышает 70%. Уровень его поддержки региональной деловой и политической элитой также очень высок. Причём невероятно высок. С февраля 2009 года, когда он стал губернатором, и по март 2017 года, а это более 8 лет, ощущается позитивная динамика этого доверия.

Не смотря на то, что Гордеев так называемый «варяг» и не является представителем местных кланов, за этот период времени он смог расположить к себе многих своим профессионализмом, умением решать экономические и социальные вопросы. Всё это повысило уровень его поддержки. Он стал общепринятым лидером. Практически нет в регионе оппозиционных групп, которые настроены против него. И вовсе не потому, что он подавил их. Наоборот выстраивается достаточно эффективное взаимодействие с этими группами во многом потому, что на сегодняшний день альтернативы Гордееву как управленцу в Воронежской области нет, и в ближайшее время не будет. Никто не может бросить ему вызов. Среди лидеров общественного мнения также наблюдаются достаточно высокое доверие и поддержка. Причём ни экономические трудности последнего времени, ни определённый рост протестной активности в регионах, связанный с акцией симпатизантов Навального, этот уровень поддержки не смог поколебать.

На мой взгляд, именно в Воронежской области Гордеев состоялся как политик. Он к нам приехал как федеральный топ-менеджер, бывший министр сельского хозяйства. Но именно в Воронежской области в статусе губернатора сложился как уважаемый и узнаваемый управленец, политик, для которого характерно выстраивание диалога, поиск консенсуса по ключевым вопросам, который не спешит рубить с плеча, а пытается найти точки соприкосновения даже с теми, кто настроен к нему критично. Регион стратегического отставания, в который превратилась Воронежская область в рамках деятельности предшествующего губернатора, когда произошла деиндустриализация, совершено много ошибок в социально — экономической сфере, при Гордееве вышел в группу регионов — лидеров ЦФО, наравне с Калужской, Липецкой и Белгородской областями. Удалось найти такие экономические ниши, которые позволили обеспечить экономический рост области. Это, например, проекты, связанные с разведением крупного рогатого скота и животноводством. Один из них — бренд «Мраморная говядина». За 8 лет в регионе Гордееву удалось не совершить стратегических ошибок, которые бы привели к потере позиции региона в общефедеральном и в общеэкономическом пространстве. Не было никаких серьёзных просчетов, что и поддерживает положительную динамику его популярности во вверенном ему регионе.

Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО

Политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы (г.Уфа)

Характеризуя деятельность главы Башкирии за отчётный период необходимо отметить несколько реперных точек. Это, прежде всего, сотрудничество республики с «Роснефтью», стремление решить демографические проблемы, долгосрочное стратегическое планирование («Стратегия-2030») и успехи Башкирии на инвестиционном форуме «Сочи-2017».

После приватизации «Башнефти» для Башкирии крайне важно было сохранить пакет акций этой компании, а также договориться с новым собственником топливно-энергетического комплекса республики относительно сохранения на прежнем уровне финансирования социальных программ в регионе. Сейчас можно утверждать, что Рустэму Хамитову удалось достигнуть соглашения с «Роснефтью». Стороны пришли к общему мнению по вопросам необходимости закупки «Роснефтью» оборудования, производимого в республике. Также нефтяной гигант продолжит финансирование социальных программ и профессионального спорта в республике в объёме примерно 4−5 млрд рублей в год. Это достаточно серьёзно укрепляет финансовую и экономическую основу республиканского бюджета.

При этом демографическая ситуация в республике не очень позитивная. 10 февраля глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании по вопросам демографии и повышении рождаемости констатировал что темпы падения рождаемости в республике значительно превышают общероссийские. В целях преодоления спада рождаемости в первой половине марта Хамитов подписал указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям, нуждающимся в жилье, в размере 300 тыс. рублей. Также было заявлено о создании межведомственной рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости в республике.

Помимо всего прочего, инициатива Хамитова — это ещё и посыл населению Башкирии о том, что у республики достаточно ресурсов для обеспечения стабильного развития. Что же касается непосредственно демографической ситуации, то она в республике действительно неблагоприятная. Причём демографы не могут толком объяснить с чем связан такой провал. Особых социальных, экономических предпосылок, которые в первую очередь влияют на рождаемость, демографы не выделяют. В любом случае, очевидно, что демографическая политика будет одним из определяющих приоритетов для республиканской власти.

Особое внимание в отчётный период вызвали вопросы, связанные с уфимской мэрией. В середине апреля глава Башкирии провёл прямую линию с жителями республики. На ней Р. Хамитов чётко обозначил проблемы городских властей. Глава региона упрекнул некоторых высокопоставленных чиновников мэрии в том, что они излишне ретиво лоббируют интересы крупного строительного бизнеса. Последствия этого заявления не заставили себя ждать. Буквально на следующей неделе был уволен первый заместитель главы администрации А. Филиппов, который курировал строительство в Уфе. По сути, сделанные Р. Хамитовым заявления свидетельствуют о том, что республиканская власть намерена перезагрузить формат отношений с уфимской мэрией.

Помимо этого, с начала года в республике активно обсуждается стратегия развития региона до 2030 г. Главой республики были определены приоритеты стратегического планирования — наполнение бюджета, повышение доходов населения, стимулирование инвестиционной деятельности.

Кстати, прошедший в конце февраля инвестиционный форум «Сочи-2017» оказался достаточно плодотворным для республики. Благодаря подписанным соглашениям на полях форума Башкирия получила свыше 80 миллиардов рублей. Прежде всего, необходимо отметить соглашения между муниципалитетами республики и крупными промышленными предприятиями по реализации перспективных инвестиционных проектов. Причём главным образом, речь идёт об инвестициях в основной капитал.

Также следует отметить концессионное соглашение о строительстве первого в регионе участка платной дороги. С помощью подписанных соглашений правительство республики надеется решить часть инфраструктурных вопросов. Так, например, речь идет о завершении строительства тоннеля, строительстве моста через реку Уфу и выхода на трассу М-5 со стороны Зауфимья. Помимо этого, правительство республики подписало ряд соглашений, направленных на развитие сектора банковских услуг.

Аббас ГАЛЛЯМОВ

Политолог, заместитель руководителя Администрации президента Республики Башкотостан (2010−2014гг.)

Глава Башкирии Хамитов давно уже подозревал мэра Уфы в излишних политических амбициях и претензиях на его место, да и мэр, надо отдать ему должное, давал основание для таких подозрений. Ситуация осложнилась после сентябрьских выборов. Администрация Хамитова полностью сконцентрировалась тогда на думской кампании и упустила из виду параллельные выборы в уфимский горсовет. Все избранные туда депутаты оказались обязанными своими мандатами не Хамитову, а Ялалову. В дальнейшем никакой работы с ними хамитовская администрация тоже не вела. В результате, к моменту, когда глава региона решил отправить Ялалова в отставку, у последнего сложилась уверенность, что голосовать уфимский горсовет будет так, как надо ему, а не главе региона. Поэтому он отказался уходить и сам уволил своего первого зама Филипова, который всегда ориентировался на на самого Ялалова, а на Хамитова.

Пока обе стороны пытаются сделать так, чтобы конфликт не стал достоянием общественности. Они понимают, что для Кремля сейчас важно именно это. Ну, а то, что решать судьбу противостояния будут именно в Кремле, не вызывает у них никакого сомнения. Поэтому оба они сейчас активно апеллируют к Москве и Нижнему Новгороду. Федералам предстоит выбирать, кого уволить. Оставить конфликт в тлеющем состоянии в преддверии президентских выборов — слишком опасно. Конечно, у Кремля есть опыт урегулирования противоречий между Куйвашевым и Тунгусовым, но в Башкирии принципиально иная ситуация. Дело в том, что Хамитов патологически не способен держать слово. Даже если усадить его с Ялаловым за стол переговоров и заставить их о чем-то договориться — эта договорённость не даст никаких гарантий, что в изменившейся ситуации (а ситуация в российской политике меняется постоянно) глава Башкирии будет держать взятые на себя обязательства. Об этой особенности Хамитова знают и Ялалов, и Кириенко, и Бабич. Вряд ли двое последних захотят выстраивать конструкцию, которая будет опираться на честное слово Хамитова. Ведь отвечать за её устойчивость предстоит именно им.

Ситуацию можно отложить до осени, но идти с ней на президентские выборы — слишком рискованно. Есть ещё один фактор: в следующем году Башкирии предстоит выбирать депутатов республиканского парламента. Четверть его округов находится в Уфе. У Ялалова будет сильный соблазн перейти в контрнаступление и избрать в Госсобрание своих людей, ведь административный ресурс в городе контролирует именно он. Если Ялалов сделает это, то фактически превратится в хозяина региона. Хамитов не сможет ему ничего противопоставить. Поэтому завесить ситуацию в долгосрочном плане всё равно не получится. Если Кремль не будет ничего предпринимать, то вопрос о власти будет решаться сам. И не в пользу главы региона.

Вадим ГЕРЦ

Главный редактор сайта «Газета «Экспресс-Камчатка» (г.Петропавловск-Камчатский)

Если оценивать деятельность Владимира Илюхина на посту губернатора Камчатского края по 10-ти бальной шкале, то я бы поставил ему твёрдую «двойку»: достижений практически никаких нет, зато много провалов. Несмотря на всю риторику главы региона и его пресс-службы, камчатцы испытывают когнитивный диссонанс, когда слышат с экранов телевизоров одно, а видят вокруг себя совершенно другое. А учитывая местный дальневосточный менталитет, жители региона «голосуют ногами» — отток населения с полуострова не уменьшается. Жители края всё чаще покупают квадратные метры за пределами края. Считается, что Владимир Илюхин очень слабый руководитель и политик. И до сих пор возглавляет регион лишь потому, что его активно поддерживают депутат Госдумы Ирина Яровая, сенаторы от Камчатки Валерий Пономарёв и Борис Невзоров.

Местное население крайне негативно оценивает деятельность главы региона. Огромные проблемы с медицинским обслуживанием в Камчатском крае, одна из самых высоких в стране стоимость коммунальных услуг, отсутствие свежих и недорогих продуктов питания, и при этом крайне низкие зарплаты (губернатор утверждает, что средняя зарплата на Камчатке около 60 тысяч рублей, но по факту 30−40). Неухоженность посёлков и городов заставляют жителей покидать свою малую родину. Впрочем, достаточно лояльно оценивают работу губернатора местные «эксперты», по причине отсутствия, собственно, самих экспертов. Все более или менее компетентные профессионалы давно покинули край. Остались прикормленные, а потому лояльные «любители». И из-за этого происходят курьёзы.

Не так давно камчатское рейтинговое агентство проводило два опроса: «Как вы оцениваете работу губернатора Камчатского края?» и «Качество жизни на Камчатке». 60% поддержали Илюхина и поставили ему оценку «хорошо»! И, вероятно, эти же 60% респондентов тут же сообщили о своем намерении переехать жить в другой регион, из них 29% — хотели бы уехать, но пока нет возможности. Жизнь на Камчатке настолько улучшилась, что хочется уехать… При этом, на досрочных выборах губернатора за Владимира Илюхина отдали голоса менее 16% избирателей.

К позитивным моментам, которые были озвучены в апреле, можно отнести лишь увеличение добычи золота на территории края и увеличение доходов камчатского сенатора Валерия Пономарёва и депутатского корпуса. Но в первом случае, жители регулярно пишут коллективные письма на имя президента России о варварском способе добычи золота, который убивает нерестовые реки и уничтожает лосось, а от второго «позитива» здесь всем «ни холодно, ни жарко».

Негативного же можно перечислять много… Вот только лишь озвученные в апреле 2017 года факты. Врачей не хватает. Чтобы попасть к узкопрофильному врачу по записи можно ждать от 1 месяца до 6. Правительство края давно летает на медобслуживание, диагностику и лечение в Москву и Южную Корею. Набирается медицинский персонал часто с сомнительными документами. Так камчатцам известны врачи-гастарбайтеры из Таджикистана и Узбекистана, которые плохо говорят по-русски, а диагнозы ставят по справочнику. При этом врачи, приехавшие по программе «Земской доктор» (например, недавняя история с врачом Еленой Буровой из Подмосковья) выживаются из региона из-за того, что русскоязычные медики, благодаря своему опыту, выявляют множество различных нарушений и злоупотреблений в этой отрасли, и считают, что работать в таком бардаке невозможно, необходимо наводить порядок.

«Шамояновка» — таким словом называют город Петропавловск-Камчатской жители камчатской столицы, которые пишут коллективные письма в различные инстанции с просьбой разобраться, почему на Камчатке не строятся спортивные объекты, зато количество алко-маркетов растет как на дрожжах. А связывают они это с депутатом Законодательного собрания, известным предпринимателем Рашидом Шамояном, владельцем сети магазинов и ТЦ «Шамса». Приоритеты нынешнего руководства региона очевидны. Средняя стоимость коммунальных услуг в Петропавловске-Камчатском составляет неподъёмные для большинства 10−15 тысяч рублей в месяц. И это при том, что миллиарды рублей ежегодно выделяются для субсидирования тарифов на электроэнергию для населения. В апреле жителей Камчатки возмутила информация, что из регионального дотационного бюджета энергетикам было выделено 1 миллиард 300 миллионов рублей для строительства газораспределительных станций. Деньги выделили в 2012 году… В апреле 2017 года ещё не было ничего построено. Деньги «освоены» и исчезли в неизвестном направлении.

В сельском хозяйстве региона полный застой. Традиционное оленеводство на севере полуострова умерло. На всю Камчатку осталось порядка 3.000 оленей. Для сравнения, на Чукотке поголовье составляет около 250.000. Сельхозпроизводители и животноводы, несмотря на поддержку, выживают за счет своего энтузиазма. Одно из региональных предприятий, птицефабрика «Пионерское», прославилась в апреле 2017 года тем, что при проверке КСП расходования средств бюджета, здесь выявилось неэффективное использование на сумму 28 млн рублей. Прямой ущерб составил 15 млн рублей.

Скандал с Биатлонным комплексом, на котором проводились международные соревнования с участием звёзд мирового биатлона, и который загублен; разрушение единственного работающего стадиона «Спартак» под предлогом строительства нового, современного; афёры с госзакупками искусственного покрытия для футбольных полей; 5-летнее обещание строительства Ледового дворца и др. возмущает как население, так и спортивную общественность, и вынуждает спортсменов и тренеров уезжать с полуострова. Поэтому на Камчатке популярными становятся ни фигурное катание, ни хоккей с шайбой, а хоккей в валенках! В прямом смысле этого слова. При этом на «любимую игрушку» губернатора — собачьи бега «Берингия» тратятся миллионы рублей, а ездовым собакам скармливаются тонны красной рыбы, которая стала недоступной по цене для многих камчатских пенсионеров.

Дмитрий АБРОСИМОВ

Политолог, заместитель директора Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (г.Ростов-на-Дону)

Политический вес губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня стабилен. Кризис был во время поиска и назначения главы администрации города Ростова в октябре 2016 года. Он его нормально пережил — сохранил за собой власть, поставил своего человека, не позволил побочным эффектам жёсткой конкуренции выйти в публичную сферу. Тогда прежний глава города г-н Горбань внезапно отказался подавать документы на участие в конкурсе, предоставив решать судьбу главного кресла регионального центра двум представителям команды Голубева. В результате главой города стал Виталий Кушнарёв — бывший министр транспорта. Единственный минус этого назначения — кадровый дефицит на скамейке запасных Голубева — новый министр так и не назначен, руководитель ведомства с приставкой «ио». При этом, почему вдруг Горбань отказался от дальнейшей карьеры градоначальника, информация нигде не появилась. Всё спокойно, без скандалов.

В целом губернатор ведёт крепкую постоянную работу. Сейчас область получает хорошее финансирование для подготовки к Чемпионату мира 2018 года. Всё идет по графику, достраиваются транспортные артерии, объекты социальной и спортивной инфраструктуры. За счёт «Региональной корпорации развития» Голубев предпринимает усилия по погашению финансовой задолженности перед гуковскими шахтерами (Кингуголь).

В целом, несмотря на возникающие рядовые проблемы, у населения нет негатива к Голубеву. Все внутренние конфликты представителей элит, которые периодически возникали в области, никак не отразились на медийных позициях Голубева, так как не были вынесены в публичную сферу. Он не делает резких движений — это его конёк.

Константин БАКШЕЕВ

Политический консультант, политтехнолог, координатор информационно-идеологического направления Агентства «Максимов-Консалтинг»

За два года руководства краем, Вениамин Кондратьев смог перенастроить работу управленческого аппарата, снизив его позёрские качества. Кроме того, были заметно сокращены паразитирующие элементы в рядах краевых инвесторов и подрядчиков. Здесь у Кондратьева проявляется профессиональная жилка филолога и юриста. Он продолжает уделять много времени сути рабочей документации, законности, педантичности в коммуникациях с партнёрами.

С другой стороны, губернатор Кубани быстро выходит из зоны «беловоротничкового» комфорта: легко вникает в детали непростых инженерных вопросов, не закрывается от проблем рядовых избирателей. Кондратьеву в целом присуща подлинность в движениях, он действует «в долгую» с минимальным количеством интриг, что местами может играть против него, но в глобальном смысле всё же позволяет выигрывать.

Сейчас Кондратьеву предстоят важные выборы депутатов Законодательного Собрания. Фактически это его первая крупная кампания в роли главнокомандующего краем. Предположу, что непросто будет сдержать конфликт внутри «единороссов» при дележке округов. Больше обычного придётся отдать системной оппозиции: точки роста есть у ЛДПР, и с этим вопросом Вениамину Кондратьеву лучше найти правильное взаимодействие, чем пытаться оставить его вне игры. Кстати, интересно, что последние «гонения» экс-главы Краснодарского края Александра Ткачёва в Москве совпали с награждением Кондратьева орденом Александра Невского за трудовые успехи. Возможно, это ещё один сигнал из центра представителям элит Кубани. Прежде всего, он касается тех, кто до сих пор не разобрался в приоритетах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Генеральный директор — главный редактор газеты «Советская Чувашия» (г.Чебоксары)

Последние месяцы глава республики Чувашия Михаил Васильевич Игнатьев усиленно занимается изучением и привлечением федеральных возможностей на развитие республики. Это не только связано с инвестициями, хотя и с ними, прежде всего. Михаил Васильевич имеет прочные позиции как руководитель республики и, в первую очередь, жителями признан его вклад в разрешение жилищных проблем, в частности по программе переселения из аварийных старых домов. В госсовете Игнатьев лично возглавляет рабочую группу, ответственную за решение данной проблемы в республике. Программа работает во всех муниципалитетах и, хотя не всё происходит гладко, но сегодня есть уверенность, что третий этап этой программы будет завершён в срок.

Кроме того, в большой плюс главе республики идёт системная работа по развитию в республике электротехнического кластера. Так, в Чебоксарах прошел международный форум «РЕЛАВЭКСПО-2017». Сам факт присутствия этой дискуссионной площадки в Чувашии — большая честь для отрасли региона. Как известно, Чувашия не обладает какими-то значимыми сырьевыми запасами, поэтому развивается «интеллектуальным трудом». Глава республики лично решает проблемы Тракторного завода, отстаивает важную для республики отрасль на самом высоком уровне — обсуждает пути разрешения с высшим руководством страны. Итогом этой заботы Игнатьева стало сохранение почти 9000 рабочих мест на заводе и создание 1500 новых вакансий. Следовательно, развиваться будет не только завод и машиностроение, но и зависящие от них другие отрасли региона, в частности — сельское хозяйство, у которого есть потребность в машинах.

Ярким показателем успехов в развитии образовательной сферы можно считать недавнее соглашение о сотрудничестве республики с Московским Государственным университетом им. М.В. Ломоносова, благодаря чему талантливые ребята из Чувашии смогут расширять свои знания на базе МГУ и участвовать в образовательных европейских проектах. Также мы ожидаем больших успехов Игнатьева от презентации в министерстве иностранных дел, с главой которого глава республики имеет личные добрые отношения, что, несомненно, идёт на пользу Чувашии. Отсюда и завязавшиеся крепкие экономические связи с Японией, куда Игнатьев ездил в составе делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным — с целью развития инвестиционного потенциала двух государств.

Еще один заметный импульс в экономической сфере республики мы наблюдаем и после Санкт-Петербургского экономического форума, когда Михаил Игнатьев заключил договор с крупным предпринимателем Виктором Вексельбергом по развитию в нашем регионе тепличного хозяйства. Не забыто и духовное развитие. В частности, выделены гранты поисковым организациям, которые сформированы в основном представителями молодого поколения, теми, кто помогает сохранить историю государства и сберечь мирное будущее. Ребята работают во многих регионах, в том числе и Севастополе. Глава республики это движение разделяет и поддерживает.

Григорий ЙОФФЕ

Политик, общественный деятель. Председатель Общественной палаты Республики Крым

Сергей Валерьевич Аксёнов в Крыму является политическим тяжеловесом. Это человек, которому доверяет большинство политически активного и экономически деятельного населения полуострова. Различные социологические замеры внутри Крыма показывают, что Аксёнов занимает лидирующие позиции. И это понятно. Он явился одним из созидателей Крымской весны, пришёл во власть из реального сектора экономики. Не имеет чиновничьих шор. Воспринимается крымчанами как человек с новыми взглядами на жизнь.

Кроме этого, ряд его программ за последние три года (республика Крым только-только отпраздновала трёхлетие в составе Российской Федерации) в действии демонстрируют жёсткую позицию Аксёнова в отношении тех моментов, которые вызывают наибольшее недовольство населения. Это борьба с коррупцией, борьба с чиновничьим беспределом, защита Крымской экологии, активное противодействие проискам, мягко говоря, оппонентов со стороны Украины, это очень активная работа с федеральной властью и итоги этой работы видны всему крымскому населению. Это такие цифры финансирования, которые в «украинское время» ему и не снились. Это и федеральная целевая программа и некоторые другие. Население видит, что за короткое время Крым добился достаточно серьёзных успехов в сборе налоговых средств. А ведь нам предрекали, что мы долгое время будем на иждивении у России и сами ничего не сможем заработать. Просчитались эти оракулы, Крым сегодня собирает достаточно внушительные суммы налога, который остаётся в Крыму. Наращивается туристическая рекреационная сфера, которая тоже даёт возможность получать налоги.

О политическом положении главы Крыма на федеральном уровне судить отсюда трудно. Но встречи Аксёнова с руководителями федерального уровня происходят достаточно часто, он часто напрямую общается с президентом, решает необходимые вопросы. Было до этого времени несколько острых моментов, связанных с жизнедеятельностью полуострова — различного рода блокад — энергетическая, транспортная, водная блокада, которая благодаря жёсткой настойчивой позиции Аксёнова нашли своё разрешение. И крымчане, хоть и затянули пояса на время блокады, не роптали. И, надо сказать, федеральная власть всячески помогла крымчанам, приняла необходимые решения и выделила средства, что тоже является неким показателем.

О своих минусах больше всех говорит сам Аксёнов. К сожалению, у нас огромный кадровый голод. Потому что за три года воспитать кадры чиновников, которые разбирались бы в российском законодательстве, которые бы могли следовать российским традициям, существующим во власти, не получилось. Те люди, которые приезжают к нам с материка, не всегда могут быстро настроиться на «крымскую волну» и не всегда их действия можно назвать эталонными. Сам Аксёнов много делает для того, чтобы наладить эту кадровую работу. Он один из немногих глав российских субъектов, заменивший огромное количество чиновников высшего управленческого звена региона. И сделано это не от хорошей жизни, но это проблемы роста.

В последнее время много шума вызвало высказывание Аксёнова о монархии, которое он произнёс как простой гражданин, а не как глава республики. Он говорил не о возвращении монархии, а о том, что в том сложном периоде, в котором находится наша страна, надо сосредоточить власть в одних мощных и крепких руках, чтобы пройти этот путь. И вспомнил историю, когда серьёзные мощные монархи решали очень серьёзные проблемы. Хочу привести тут отклик пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что каждый человек имеет право на своё мнение. Всё звучало к тому же не так брутально, как представили СМИ. Думаю, на политический вес и позиции главы республики Крым это ни коем образом не повлияет.

Нина ДЕРГУНОВА

Политолог. Член Общественной палаты РФ. Председатель Общественной палаты Ульяновской области (2011−2014 гг.)

Выборы сентября 2016 показали, что губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов является самой значимой политической фигурой региона. Тем более, что Алексей Владимирович Куринный (депутат ГД) теперь очень редко проявляет себя в публичной жизни региона, Марина Павловна Беспалова (бывший мэр Ульяновска, оппонент Морозова, ныне также депутат ГД) тоже практически отсутствует в политической жизни области. Впрочем, начало 2017 года запомнилось двумя проколами в кадровой политике губернатора. Прежде всего, после 5 месяцев работы по требованию Морозова сложил свои полномочия министр областного Минобра Раис Загидуллин, до сих пор отсутствует министр культуры правительства области. Приглашённый специалист из Петербурга Виктор Хапров, поработав без официального вступления в должность, отказался работать министром.

Буквально три дня назад подал прошение об отставке заместитель губернатора, его пресс-секретарь, который работал в команде Морозова с 2010 года. Причина — семейные обстоятельства, семья и дети. Конечно, данные факты настораживают. Либо люди не срабатываются с председателем правительства Александром Смекалиным, либо с Сергеем Морозовым. Можно предположить, что шансы Морозова проработать весь срок берутся под сомнение, и люди предпочитают покинуть его команду. Формирование нового правительства после выборов проходило под знаком сокращения штатов, оптимизации корпуса чиновников.

Первый квартал 2017 года знаменовался идеями создания новых министерств: молодежной политики, охраны культурного наследия и т.д. В партийной официальной жизни — затишье, митинг «а ля Навальный» был очень немногочисленный и спокойный, но объявлено в интернете о создании регионального штаба Алексея Навального, пока без официального адреса. Вызвал определённое недоумение выбор представителя области в Общественной палате РФ нового созыва, которая начнёт свою работу в июле. Ульяновского общественника не нашлось. Губернатору нашли москвичку, директора музея спорта РФ, практически никогда не занимавшейся общественной деятельностью.

Для власти это очень удобно, в регионе её не будет, задавать лишние вопросы власти не будет. Таким образом, политика удушения в объятиях активной, неуживчивой общественности продолжается. Общественная палата Ульяновской области, о начале процедуры формирования которой было объявлено, пока формируется подпольно. Представители губернатора и Законодательного собрания публично не названы, что тоже вызывает вопросы у общественности. Видимо подбирают самых лояльных.

Вторая группа рейтинга

Недавно пришедший на свой пост в регион, раздираемый затянувшимися внутриэлитными войнами, Андрей Никитин (Новгородская область) привлёк повышенное внимание экспертов. Все они сходятся во мнении, что для ощутимых успехов в работе Андрей Сергеевич слишком короткий срок находится в губернаторском кресле. Другим общим местом в оценках является констатация наличия у него мощных связей и серьёзной федеральной поддержки. Реакция на прочие действия нового главы разнятся у различных групп экспертов. Некоторые пеняют на то, что Андрей Никитин оставил на своих местах видных представителей команды своего предшественника. Другие, напротив, видят в этом мудрую постепенность и нежелание рубить с плеча. Кто-то в восторге от серии малых конкретных дел, к которым сразу обратился Андрей Сергеевич (проекты «Бережливая поликлиника», «Вежливая регистратура», детский технопарк «Кванториум»), кто-то относится к ним с изрядной долей скепсиса и раздражения. Более консолидировано представлено мнение, что ошибкой является участие Андрея Никитина в праймериз «Единой России» по максимально неконкурентному сценарию, т. е. с одним чисто техническим «конкурентом». Интерес представляет оценка, что Андрей Никитин, в силу полного отсутствия опыта региональной административной работы, действует категориями бизнес-управления.

Местные элиты, привыкшие к тому, чтобы на них опирались и с ними даже заигрывали, постепенно начинают чувствовать себя несколько обиженными. Хуже того, не будучи сам выходцем из системы государственного или муниципального управления, он и своих ближайших помощников привлекает без опыта в этой весьма специфичной сфере. В перспективе такая достаточно опасная политика может привести к самым непредсказуемым результатам. По большому счёту новый губернатор и федеральный центр проводят в Новгородской области очень непростой эксперимент, результаты которого сейчас мало кто берётся предсказать.

Алтайский край, возглавляемый Александром Карлиным, традиционно является одним из ключевых туристических регионов России. При нынешнем губернаторе многое сделано, чтобы поддержать и укрепить этот статус. Заслуги Александра Богдановича были признаны недавно созданной Туристической ассоциацией регионов, чей координационный совет он возглавил. Отмечается большое внимание Александра Карлина к теме экологии, созданию новых очистных сооружений, мониторингу ситуации. Не случайно в исследовании «Зеленого патруля» Алтайский край по итогам зимы признан одним из наиболее благоприятных регионов с экологической точки зрения. Данный факт, безусловно, явился для Александра Карлина имиджево выигрышным.

Другим важным для региона событием рассматриваемого периода явилось получение Алтайским госуниверситетом статуса опорного вуза. Позитивно восприняли эксперты озвученные губернатором цифры о выделении муниципалитетам в нынешнем году 403 млн рублей на приведение в порядок местных дорог. Аналогичную реакцию вызвало решение Александра Карлина направить 134 млн рублей на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, живущих в сельской местности. Федеральный резонанс имело предложение Александра Карлина компенсировать доходы регионам-реципиентам выпадающие из-за федеральных льгот.

Примером успешного межрегионального сотрудничества явилось недавно заключенное соглашение с ЯНАО, высоко оцененное не только представителями Алтайского края, но и губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. При этом, несмотря на успешный период, для региона, возглавляемого Александром Карлиным характерна достаточно высокая степень социальной напряжённости. Другим уязвимым местом являются стихийные бедствия: всем памятны тяжелейшие последствия паводка 2014 года. Определённые меры чтобы не допустить их повторения руководство региона предприняло (в частности были созданы новые гидротехнические объекты на реке Бия). Однако до какой степени удастся с их помощью ограничить разгул стихии, покажет время.

Главным политическим событием в рассматриваемый период для Евгения Куйвашева (Свердловская область), явилось получение им статуса «врио». Сразу следует оговориться, что внутриэлитные расклады в регионе были достаточно непростыми и многие эксперты «Национального рейтинга» не ожидали подобного решения федерального центра. Однако теперь доминирует уверенность в абсолютной формальности предстоящих выборов губернатора, ибо при любых раскладах Евгений Куйвашев на электоральном поле победит своих соперников. Вопрос в том, насколько уверенной будет его победа?

Ключевым фактором, определившим, по сведениям экспертов, решение Кремля, являлся переход под знамёна губернатора «серого кардинала» екатеринбургской политики Владимира Тунгусова. Более того, местные наблюдатели не без удивления отметили появление у Владимира Тунгусова определённого интереса к публичной политике, чего до сей поры за ним не замечалось. Последние события, таким образом, являются скорее успехом тандема Куйвашев-Тунгусов (и тех, кто спланировал и поддержал их союз), а не одного губернатора. Лишь небольшая часть экспертов обращают внимание на то, что на выборах регионального главы противниками нынешнего врио могут оказаться весьма известные фигуры (Александр Бурков, Евгений Ройзман).

При этом протестные настроения в регионе очень сильны, а местные избиратели вполне склонны преподносить неожиданные сюрпризы. С учётом того, что Евгению Куйвашеву нужно на выборах не просто победить, но победить уверенно, его положение остается непростым. Тем не менее, приставка «врио» и доминирующие настроения экспертного сообщества предопределили уверенный прогресс Евгения Куйвашева в таблицах «Национального рейтинга».

В рассматриваемый период одним из ключевых событий политической жизни России явились арест Александра Соловьёва и выдвижение на его место Александра Бречалова (Удмуртская Республика). Интерес представляет как первая, так и вторая составляющая данной операции. По большому счёту, у большинства экспертов «Национального рейтинга» до последнего времени не было каких-то чрезвычайных претензий к Александру Соловьёву, какие нельзя было бы предъявить подавляющему большинству губернаторов. Тёмным пятном являлась запутанная история с Дерябинским мостом в Ижевске, подробности которой терялись в оффшорной тени. Другой болевой точкой явилось пристальное внимание силовиков к коррупционным схемам в дорожном строительстве.

Однако в регионах правоохранители всё больше обращают внимание на достаточно многое, но далеко не всегда подобное внимание выводит их непосредственно на местного руководителя. Тем более, что задержания в рамках «дела дорожников» и перетряска ближайшего окружения губернатора стартовали уже достаточно давно — осенью прошлого года. При этом по индексу промышленного производства в прошлом году регион занимал весьма почётное 18-е место, причём если вести речь только о промышленности обрабатывающей, то республика вообще находилась на 4-й позиции. Никаких политических проблем арестованный глава Кремлю не доставлял. Результаты ЕР здесь на предыдущих выборах были неплохими, с тенденцией к улучшению по сравнению с предыдущим электоральным циклом.

Поэтому для подавляющего большинства экспертов арест Александра Соловьёва, возбуждение уголовного дела были совершенно неожиданными. Ни политических причин происшедшего, ни, тем более, «реакции на антикоррупционные митинги», как порой заявляется, в данном случае не просматривается. В то же время занявший свой пост в начале апреля Александр Бречалов породил у экспертов «Национального рейтинга» сдержанный оптимизм. Изначально он является более крупной фигурой, по сравнению со своим предшественником (кстати, возглавлявшим регион недолго, с 2014 года, и получившего тогда на выборах голоса 85% избирателей). Являясь до назначения секретарём Общественной палаты РФ и одним из руководителей ОНФ, он имеет серьёзные федеральные связи и обоснованную надежду на поддержку Кремля. Пока его успехи и неудачи на новом посту носят в основном виртуальный характер.

Слишком грубым пиар-ходом нового руководителя явилась экспедиция на Камазе и организация «гуманитарного конвоя» в поселок Симониха. Данный населенный пункт незадолго до того был упомянут на встрече журналистов с Владимиром Путиным. Изначально было воспринято, как логичное, распоряжение Александра Бречалова об отставке прежнего регионального правительства. Однако многих разочаровал состав нового, в котором прежние лица оказались представлены почти в полном составе.

Не самым лучшим решением оказалась идея нового губернатора провести одну из первых встреч с Александром Волковым (мягко говоря, не очень популярным предпредшественником на посту республиканского главы). Но уже совсем не следовало публиковать фотографию с этой встречи в своём Инстаграме. Пока новый глава, в общем и целом, производит впечатление некой импровизации Кремля, в которой многие эксперты пытаются различить нечто позитивное. Но неопределённости здесь, пожалуй, гораздо больше.

Рассматриваемый период для Рамазана Абдулатипова (Республика Дагестан) сложился неудачно. Федеральный резонанс получило выступление дальнобойщиков против системы «Платон». Именно Дагестан стал, по распространённому мнению, всероссийским центром их протестной акции. Не меньшее значение имели другие, гораздо более «тихие» с медийной точки зрения события. «Роснефть» решительно выступила против предложения Рамазана Абдулатипова перевести земли побережья Каспийского моря из федеральной собственности в собственность субъекта федерации.

Следует учитывать наличие нефтегазовых участков в упомянутой акватории, чтобы понять насколько серьёзным может оказаться конфликт. Параллельно правительство РФ, в лице профильных министерств, ответило отказом на просьбу Рамазана Абдулатипова о строительстве в республике завода по производству сжиженного газа. Некоторые эксперты увязывают данное решение с возникшей напряженностью в отношениях с «Роснефтью». Однако сами федеральные чиновники пеняют на отсутствие каких-либо экономических обоснований предложенного проекта и на большой размер задолженности Дагестана. Возможно, в данном случае имели место и экономические, и политические причины.

Ликвидация созданного несколько месяцев назад государственного казённого учреждения «Дагестанимущество», навело наблюдателей на мысли об управленческой неразберихе и отсутствии плановой продуманной работы регионального правительства. Не обошли в марте-апреле Дагестан стороной и коррупционные скандалы. Местные эксперты по-прежнему тяжело переживают отсутствие у республики отдельной федеральной целевой программы.

Лояльно настроенные по отношению к Рамазану Абдулатипову эксперты указывают на налаженные отношения последнего с федералами (особенно силовиками), его контроль над региональным Заксом, объективно трудную ситуацию, ряд хороших экономических показателей. Но в рамках текущего исследования они оказались в меньшинстве, и возобладал критический подход к работе Рамазана Абдулатипова.

Виктор Толоконский (Красноярский край) в рассматриваемый период понёс имиджевые потери во время инспекции Владимиром Путиным хода подготовки к зимней Универсиаде (пройдёт в Красноярске в 2019 г.). В итоге губернатор получил указание от президента ликвидировать отставание в работах по строительству объектов Универсиады. С учётом того, что указанные работы необходимо завершить менее чем за три месяца, что достаточно сложно, Виктор Александрович попал в потенциально опасную ситуацию. В исследовании «Зеленого патруля» Красноярск объявлен зоной экологического бедствия. О том, насколько остра данная проблема, свидетельствует выраженная Виктором Толоконским готовность сокращать объёмы промышленного производства в регионе. В этой связи понятны причины митингов экологической направленности, проходящие в этом регионе. В частности, в рассматриваемый период было проведено массовое мероприятия такого рода под лозунгом «За чистое небо». Не случайно и то, что центральной темой первого дня Красноярского экономического форума явилась тема экологии.

Прозвучавшее предложение министра экономического развития РФ Максима Орешкина частично перенести мероприятия экономического форума в Калининград объективно не идёт на пользу Красноярскому краю и не способствует укреплению имиджа губернатора. При этом эксперты отметили значительный рост собственных доходов региона. В том числе за счёт этого удалось пересмотреть доходную часть бюджета на 2017 год в сторону увеличения. Тем не менее, общий вердикт экспертов по прошедшему периоду был для Виктора Толоконского негативным. Многие из них до сих пор не могут простить ему предложений по приватизации важнейших предприятий Красноярского края.

Если в случае с главой Удмуртии, арест состоялся почти одновременно с отставкой, то Леониду Маркелову (Республика Марий Эл) силовики предоставили почти неделю, чтобы он мог освоиться с переменой положения. Однако и данное освобождение от должности закончилось арестом. Ныне регион возглавил Александр Евстифеев. К бывшему главе отношение экспертов «Национального рейтинга» всегда было очень противоречивым. Оценки, которые он получал, имели крайний характер. Только в исследовании, предшествовавшему отставке, полностью возобладало мнение негативно настроенной к Леониду Маркелову группы экспертов, что определило его резкое падение в «Национальном рейтинге» (минус 24 позиции в конце февраля) и попадание в группу отстающих. Экс-губернатора обвиняют в попытке получить взятку в размере четверти миллиарда рублей. В его особняке обнаружены картины Боттичелли и Рафаэля, прижизненные издания стихотворений Александра Пушкина с автографом поэта, рукописи Николая Карамзина. По мнению экспертов, эти находки выявляют высокий художественный вкус Леонида Маркелова, но резко уменьшают шансы на то, что следствие не доведёт его дело до суда.

Смена главы, по сути, окончила целый этап местной политической истории: Леонид Маркелов занимал свой пост с 2001 года. Оригинально переделанный центр Йошкар-Олы всегда будет напоминать жителям и гостям города о временах правления Леонида Игоревича. Кстати, этот его проект большинству экспертов, особенно федеральных, вполне пришелся по вкусу.

Назначение Александра Евстифеева так же, как в случае с ротацией первых лиц Удмуртии, производит впечатление импровизации. Опасения вызывает его послужной список: огромный юридический опыт может не компенсировать лакуны административного. Впрочем, часть местных экспертов как раз это считают его сильной стороной, как и то, что он является лицом абсолютно новым для Марий Эл, не связанный с местными кланами и руководителями. В настоящий момент население и наблюдатели авансом выдали ему кредит доверия. Оправдает ли он это доверие, покажет будущее. В любом случае, без поддержки федерального центра кардинально улучшить ситуацию практически невозможно. Не случайно одним из первых шагов Александра Евстифеева было поручение готовить обращение к правительству РФ с просьбой выделить 5 млрд рублей для стабилизации экономики Марий Эл.

В рассматриваемый период Владимир Городецкий (Новосибирская область) пережил как период серьезного имиджевого спада в марте, так и успешной компенсации понесённых потерь в апреле. Причиной первой из этих тенденций послужило обострение протестных настроений вокруг вопроса о размерах коммунальных платежей. Однако, в конце концов, губернатор своим решением о корректировке предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ с 15 до 4 процентов успешно решил очень актуальный политический вопрос. Фактически устранён генератор протестных настроений в регионе.

Также удачной можно назвать идею создания совета потребителей естественных монополий, на котором планируется обсуждать все вопросы, связанные с тарифной политикой. Если эта площадка будет успешно работать, власти региона получат эффективный инструмент для налаживания диалога с широким кругом активной общественности.

Многие эксперты, полагая, что для области характерно перманентное противостояние регионального уровня власти с городским (персонально — мэром Новосибирска), пришли к выводу, что губернатор одержал в истории с тарифами существенную политическую победу. Разочарование населения позицией КПРФ, чьим лидером в регионе является упомянутый мэр, оказалось исключительно сильным. Теперь местным коммунистам, поддержавшим рост тарифов, будет чрезвычайно тяжело играть привычную роль защитников «простого народа».

Также большинство экспертов одобрило решение Владимира Городецкого о значительном расширении списка отраслей, в которых запрещено работать мигрантам. Хотя стоит упомянуть, что некоторые эксперты заняли по данному поводу резко отрицательную позицию. Позитивно воспринято выделение региону правительством РФ компенсаций по затратам на создание индустриального парка в сфере биотехнологий и Промышленно-логистического парка. В целом, по итогу рассматриваемого периода, Владимир Городецкий сумел удачно выйти из безусловно сложной ситуации и в политическом смысле отыграть её в свою пользу.

Григорий ГОВОРУХИН

Политолог, Философ. Профессор кафедры истории и юриспруденции Амурского гуманитарно-педагогического государственный университет. Член комиссии Общественной палаты Хабаровского края по развитию гражданского общества

Деятельность губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта можно оценить двояко. С одной стороны мы видим определённые поступательные движения в социально-экономической области: поддерживается программа переселения людей из ветхого жилья, что достаточно важно. Не везде, но, по крайней мере, в двух крупных городах Хабаровского края эта работа ведётся. Так же в некоторых районах развивается социалка: открываются больницы, детские сады. В этом формате, безусловно, какая-то работа видна. Сказать, что она ведётся масштабно и титанически — нельзя. Хотя она и планомерна и ведётся губернатором на протяжении долгого времени. Однако в минус начинаниям Шпорта — отсутствие кадровой политики.

Ротация административного аппарата и чиновников в правительстве края должна происходить, с моей точки зрения, по какому-то заданному плану, а не по ситуации. Есть потребность развивать проект «Дальневосточный гектар» — давайте сразу поставим ответственного человека с аппаратом, с учётом возможного расширения проекта. Вопрос кадров проблемен не только в административных органах, но и в части профессионалов всех отраслей социальной жизни в населённых пунктах края. Да, строят больницы, но нет профессионалов, которые бы занимались лечением людей. По итогам недавних масштабных опросов местного населения — люди не удовлетворены услугами, предоставляемыми административным управлением. Ни в каком виде, ни в каком качестве. Потому что те, кто бы мог эти услуги предоставить — не профессионалы — учителя, врачи и так далее. Отсюда — смертность, проблемы с образованием и так далее. У нас в Хабаровском крае нет политики кадрового роста и кадровых ротаций. Это делается ситуативно.

Откуда проблема? Нет людей. Это справедливо. Специалистов надо покупать — но такая работа не ведётся. Не определяются и сектора экономики, где есть потребность в специалистах. Я лично как представитель Общественной палаты знаком с катастрофической ситуацией в женских консультациях и родильных домах Комсомольска-на-Амуре. Специалисты есть, но не профессионалы, на которых шквал жалоб, а большинство людей вообще махнули рукой и не жалуются. Получается замкнутый круг — кто сюда приедет, на Дальний Восток, если есть такие проблемы? Наоборот, мы наблюдаем латентную миграцию. Ещё одна больная точка: нет защиты малого и среднего бизнеса. При том, что тот же Комсомольск-на-Амуре является городом, попавшим в ракурс президентского внимания, неоднократно отмечался им.

Тем не менее, развитие каких-то хотя бы внутренних поддержек для предпринимательства со стороны региональной власти не происходит. Наоборот мы наблюдаем поток жалоб. Например, в маленький по меркам мегаполисов Хабаровск, город на 200−250 тысяч человек, заходит огромный титан на 8 тысяч квадратных метров — Леруа Мерлен. Рынок падает более чем на 50%. По факту идёт сокращение рабочих мест. Вопросы висят в воздухе — ощущение такое, что администрации края всё равно — придут они или нет. Интересы не защищаются. Один из вопросов, которые мы задаём людям на опросах — «на кого вы можете надеяться?». В последние 4 года всё больший процент людей, которые отвечают, что надеются только на себя.

Владимир ХОЛОПОВ

Политолог. Директор Института государственного и муниципального управления. Председатель Палаты ТОС Всероссийского Совета местного самоуправления

К плюсам врио губернатора Новгородской области Никитина можно отнести наглядно демонстрируемые им федеральные возможности. С первого дня его появления в регионе он действует на контрасте со своим предшественником. Если Сергей Митин был сосредоточен исключительно на местной повестке, то Никитин расширяет горизонт действий и планирования, выходя за рамки новгородских ресурсов и возможностей. Примеров можно привести массу — от визита Владимира Путина и проводимого в Новогороде заседания Госсовета, до регионального круглого стола по участию граждан в городском развитии. Несмотря на региональный статус данного мероприятия, Никитину удалось пригласить на него федеральных экспертов первого эшелона по рассматриваемым вопросам. Таким образом, он убедительно доказал преимущество своих лоббистских возможностей по сравнению с предшественником.

Естественно, действенных результатов ожидать за два месяца руководства регионом пока рано. Известно, что Новгородская область стала первым регионом, фактически допустившим в прошлом году технический дефолт. Долги области растут. Система жилищно-коммунального хозяйства находится в плачевном состоянии, и ситуация остается неизменной на протяжении многих лет. Проблемами области остаются разваливающаяся система тепло‑ и водоснабжения, высокая налоговая нагрузка на муниципалитеты. В области с завидной регулярностью случаются коррупционные скандалы, в которых, так или иначе, оказываются задействованы местные руководителей всех уровней. Последний пример — задержание вице-губернатора Виктора Нечаева по подозрению во взяточничестве.

На фоне этого также в плюсы Никитину можно засчитать смену основных заместителей губернатора. Причём, новые кадры пришли извне региона. И это также можно рассматривать как плюс. Не вдаваясь в детали заслуг и достоинств уволенных заместителей Митина, они ассоциировались с итогами работы команды экс-губернатора. И удаление их от реального управления областью повышает электоральную поддержку врио губернатора. Пришедшие им на смену специалисты, безусловно, не имеют пока необходимого опыта работы на данной территории, а часто и в возглавленной ими сфере деятельности. Однако, они однозначно не обременены связями с прошлой командой и различными кланами области. И это позволит им работать в интересах области и назначившего их губернатора. Незамедлительная расстановка своих доверенных лиц во главе основных направлений деятельности региона демонстрирует готовность Никитина к долгосрочной продуктивной работе. Как и готовность нести за это личную ответственность.

Тут же стоит отметить, что заместителей губернатора удалось привезти из Москвы, но всю основную работу по практической реализации их стратегических новаций придётся выполнять местным специалистам. Привезти их извне не получится. Следовательно, необходим аудит имеющихся кадров, оценка их деловых качеств и навыков, а также формирование действенного кадрового резерва губернатора и развитие их компетенций. Только это позволит реализовать задуманное на новом качественном уровне. Пока подобных действий губернатора не заметно, но, возможно, они находятся ещё в процессе проработки.

Что касается минусов, то основные из них базируются на отсутствии у Никитина личного опыта регионального управления и местной политики. Это не его вина, а реальность. Проявляется это во многих мелочах. Например, выслушав жалобу жителей Завокзального района по поводу застройки их двора многоэтажным домом, он тут же выезжает на место на встречу с жителями, не имея предварительно подготовленного варианта решения их проблемы. Такие действия могут быть эффективны за месяц до выборов, но опасны за полгода. Отсутствие практической реакции на запросы жителей может привести к их разочарованию.

Из той же категории и взаимоотношения с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым. Сергей Митин неоднократно пытался отправить мэра в отставку. Безрезультатно. Это только повысило рейтинг градоначальника, который неожиданно для себя превратился в символ противостояния с экс-губернатором. Любой новый губернатор, прошедший региональный этап управления, незамедлительно воспользовался бы ресурсом мэра для своей победы на выборах, отложив на будущее возможное противостояние. Однако, в Новгороде этого не заметно. Подобных мелких нюансов набирается достаточно и со временем их количество может перейти в качество. Ситуация осложняется тем, что в окружении Андрея Никитина пока не заметно специалиста, способного оказать содействие врио губернатора и предостеречь его от возможных ошибок в данной сфере.

Стоит отметить готовность Никитина к развитию территориального общественного самоуправления в области. Намерение имеет реальную стратегическую перспективу. Но, поскольку, практических шагов для этого пока не предпринято, судить о том, пойдут ли полученные в итоге результаты в плюс или минус врио губернатора, ещё преждевременно.

Таким образом, пока что можно говорить скорее о демонстрации Андреем Никитиным возможностей и намерений, чем о практических результатах деятельности. При этом, стоит помнить о том, что он находится во главе региона всего два месяца и полученные результаты обусловлены объективной реальностью в условиях малого отрезка времени. И если ему удастся реализовать озвученные планы, он получит прекрасный шанс для дальнейшего продвижения уже на федеральном уровне. Если же не получится, то вина в этом целиком ляжет на него и его команду.

Анна ЧЕРЕПАНОВА

Руководитель антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл Россия» в Великом Новгороде, председатель НРОО «Собрание коренных новгородцев»

Прошло ровно 2 месяца с момента назначения Андрея Никитина врио губернатора Новгородской области. Подводить итоги и делать далеко идущие выводы ещё рано, но оценить первые шаги и наметившиеся тенденции уже возможно.

Как мне представляется, Андрей Никитин был назначен врио губернатора не для того, чтобы продолжить политику Сергея Митина и его окружения, украсив её модными аксессуарами АСИ, а всё же для проведения основательных изменений и реформ порядком прохудившегося новгородского хозяйства. После отставки губернатора Митина многие ожидали смены его команды, что совершенно логично и объяснимо. Обанкротившийся политик, утративший доверие граждан, уходит не в гордом одиночестве, а со своими соратниками, которые вместе с ним несут ответственность за непопулярные решения, грубые ошибки, невыполненные обещания. Однако ожидаемой замены команды не произошло, кадровые перестановки идут в вялотекущем режиме. Назначены «московские варяги»: вице-губернаторы Ольга Колотилова и Сергей Сорокин, советники Николай Новичков и Андрей Данилов. В то же время на ключевых позициях в правительстве остались наиболее одиозные «митинцы»: Вероника Минина, курирующая бюджет, и Владимир Варфоломеев, отвечающий за кадры и внутреннюю политику. Новые назначения проходят непрозрачно и закрыто. Единственный кадровый конкурс на должность руководителя Департамента транспорта и дорожного хозяйства был проведён в сокращённые сроки, при этом не известны ни фамилии претендентов, ни их биографии и программы, ни результаты отбора.

Складывается ощущение, что Андрей Сергеевич, взяв на себя управление Новгородской областью, одновременно нажал на газ и на тормоз, двигатель заглох, и никто никуда не поехал. Первые два месяца разочаровали: время не было использовано для повышения эффективности региональной управленческой системы и объёмного обновления команды.

У Андрея Никитина пока нет системного ответа на вызовы и угрозы, стоящие перед Новгородской областью. Проекты благоустройства, на которые делает акцент правительство, не могут быть главными в региональной повестке. Они лишь дополнение к базовым условиям жизни: хорошим дорогам, современной коммунальной инфраструктуре, доступной и качественной медицине, образованию. Классные примочки типа «Вежливой регистратуры», «Бережливой поликлиники», «Кванториума» не могут восполнить дефицит врачей и учителей, сделать комфортными и современными поликлиники и школы, остановить отток молодых людей в столицы.

Не состоялось личного знакомства Андрея Никитина с большинством муниципальных районов Новгородской области. Хорошая идея с организацией и проведением под эгидой АСИ стратегических сессий в муниципальных образованиях и сбором предложений «снизу» для формирования стратегии развития области может провалиться, поскольку ни сам губернатор, ни вице-губернаторы, ни руководители департаментов правительства, ни главы МСУ, ни представители крупного бизнеса участия в них не принимали. Высок риск того, что рациональные и интересные инициативы просто уйдут в корзину.

Не просматриваются новые подходы к взаимодействию с гражданским обществом, бизнес-кругами, политическими партиями. Также как и его предшественник, врио губернатора Андрей Никитин предпочитает встречаться с отфильтрованной общественностью, в реанимированный консультативный совет при губернаторе вошли чиновники и близкие к власти общественники. Современные каналы Интернет-коммуникаций не задействованы: врио губернатора хоть и присутствует в Facebook, но активность на его страничке стремится к нулю.

В сентябре предстоят выборы губернатора Новгородской области, но, ни сам врио губернатора, ни его окружение не предпринимают активных действий по позиционированию Андрея Никитина как яркого публичного политика. Праймериз «Единой России» пройдут по закрытой неконкурентной модели при участии технического кандидата — главы Крестецкого муниципального района Сергея Яковлева. Использование технологии отсеивания сильных оппозиционных кандидатов с помощью муниципального фильтра, как это было в 2012 году, для создания комфортных условий Андрею Никитину может критически снизить явку на губернаторских выборах. Новгородцы и так неохотно участвуют в выборах, на состоявшихся 9 апреля довыборах депутатов Думы Великого Новгорода явка составила всего лишь 10% избирателей.

Низкий уровень доверия новгородцев к действующей власти — главная проблема, с которой уже столкнулся Андрей Никитин. От того сможет ли он быстро перестроить систему управления, разработать и начать реализовывать программу первоочередных реформ будет зависеть поддержка избирателей и, как следствие, его политическая легитимность как губернатора. Ответ на этот вопрос мы получим в сентябре.

Алексей ГРОМСКИЙ

Политтехнолог, председатель Экспертного клуба «Антоново» (г.Великий Новгород)

Назначение Андрея Никитина на должность временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области спровоцировали в обществе ожидания быстрых, можно даже сказать «магических», перемен к лучшему. Параллельно многие общественные и политические деятели региона активизировали свою публичную деятельность, стремясь привлечь внимание Андрея Никитина к своим проектам.

Сам Андрей Никитин также задал довольно быстрый темп работы. При этом он не просто работает над решением накопившихся проблем региона, но закладывает основу для преобразований на структурном уровне, неизменно выстраивая последовательность нормального планирования — цель, стратегия её достижения, встречающиеся на этом пути задачи, этапы их достижения, аккумулирование необходимых для прохождения каждого из этих этапов ресурсов.

В качестве примера можно привести работу по совершенствованию профессионального образования. Только успели обсудить планы по формированию новой стратегии, с помощью приглашённых из Союза молодых профессионалов, как уже была проведена серия мозговых штурмов по соотнесению современной мировой теории с новгородской практикой подготовки рабочих и инженеров. Сегодня основные стратегические направления уже определены.

Другой пример. Всего через пару недель после встречи с Владимиром Путиным на заседании Совета по реализации приоритетных проектов и обсуждения улучшения системы здравоохранения, были оперативно развёрнуты «штабы» реализации проектов «Бережливая поликлиника» и «Вежливая регистратура» в двух поликлинических учреждениях Великого Новгорода.

Аналогично и проекты, начатые предшественником. К благоустройству набережной реки Волхов в черте Великого Новгорода, благодаря личным связям Андрея Никитина в Минстрое, привлечены одни из лучших архитекторов страны — сотрудники КБ «Стрелка». Они уже приступили к предварительным исследованиям на территории, как стало известно совсем недавно. Такая скорость подпитывает в народе «ожидание чуда». Потому граждане стремятся к личной встрече с врио губернатора.

Несколько позже стало понятно, у временно исполняющего обязанности губернатора был свой план первоочередных действий на новом месте работы. Прежде всего, Андрей Никитин досконально изучает ситуацию в регионе, ищет и находит резервы для развития современными средствами, доступными ему по линии Агентства стратегических инициатив, которые он возглавлял до назначения.

В ближайшее время, как ожидается, стратегию развития обретёт каждая из территорий. Причём стратегические сессии, вырастающие из высказанных мнений, являются по форме «мастерскими будущего». Люди в ходе общения с модераторами, работающими по заказу и на средства АСИ, не просто рассказывают о желательных изменениях, но и берут на себя определённую ответственность за их осуществление.

Предыдущий губернатор в значительной степени замыкал работу на себя. Андрей Никитин, напротив, готов делегировать часть полномочий активным людям. Можно сказать, действует «по-путински». Глава нашего государства тоже предпочитает коммуникацию с народом, привлечение к работе над стратегическими планами и их реализацией общественников, например, через структуры Общероссийского народного фронта. У Андрея Никитина, как у яркого представителя путинской команды молодых технократов, тот же принцип работы в ходу.

Что же касается взаимоотношения с местным чиновничеством, то пока Андрей Никитин предпочитает опираться на ресурсы внешних профессионалов, хоть и стремится сохранить членов старой команды, во всяком случае, тех из них, кто демонстрирует эффективную работу во взаимодействии с общественными активистами, что очень важно для ситуации «пересменки».

Но, допустим, в скоростном режиме и, при этом системно, приступить к решению проблем с качеством дорог невозможно без прямого контакта с Росавтодором, преодолению «цифрового неравенства» — без Минсвязи, а выполнить масштабную программу по газификации — без личных контактов с руководством «Газпрома». Именно такими личными связями обладает Андрей Никитин. И использует их в последнее время, практически, каждый день в интересах области.

Кроме возможности продемонстрировать быстрый эффект от изменений, в основном соответствующий «ожиданию чуда», использование московских связей ставит Андрея Никитина и на особую позицию среди представителей местной элиты. Часть элитных ещё при предшественнике Андрея Никитина, «ушли в штопор» конфликта, но опора на серьёзную поддержку федерального уровня, делает нынешнего врио губернатора не участником этих конфликтов, как бы ни хотелось многим, а их арбитром. Он довольно успешно уже несколько раз занимал позицию «над схваткой», демонстрируя государственное мышление и умение оценивать ситуацию исходя из задач по развитию региона, а не из интересов кого-то из участников внутриэлитных разборок.

Игорь КУДРЯВЦЕВ

Историк, доцент кафедры теории и истории государства и права Сахалинского института железнодорожного транспорта

Второй год губернаторства в Сахалинской области для Олега Николаевича Кожемяко вышел неоднозначным. Проблем с политическим доверием на федеральном уровне у губернатора, видимо, пока нет. Он был направлен в регион, дабы оптимизировать финансовые потоки разбогатевшей Сахалинской области и сделать их более доступными для Кремля и других регионов. С этой задачей новый губернатор вполне справляется. В частности, область внесла 50 миллиардов из своего резервного фонда в Корпорацию развития Дальнего Востока и стала её единственным инвестором из числа дальневосточных регионов. С доверием населения всё не так однозначно.

Олег Николаевич Кожемяко успешно стартовал в качестве и.о. губернатора и легко выиграл выборы в сентябре 2015 года. В этот период он провёл ряд симпатичных избирателям инициатив и вообще старался показать себя крайне деятельным человеком, не чурающимся руководства на местах. Дальше начались сложности. Бюджет области существенно просел и превратился из профицитного в дефицитный, хотя винить в этом исключительно губернатора было бы неправильно — проблемы испытывает вся российская экономика. Началось урезание социальных выплат на фоне обильного финансирования не вполне понятных проектов вроде «Музея истории России».

Не добавили губернатору популярности и переезд множества чиновников из Амурской области на руководящие должности на Сахалине, а также появление амурских компаний на местном рынке, вытесняющих местные. Если ранее большинство сахалинцев откровенно радовалось аресту бывшего губернатора Александра Владимировича Хорошавина, то теперь, хотя никто не сомневается в его коррумпированности, многие говорят, что на фоне нового руководства он был не так уж и плох. А тем временем, новый губернатор добился отмены выборов населением мэра областного центра. Политическое будущее Олега Николаевича связано с широко разрекламированными проектами по развитию сельского хозяйства и туризма. Но быстрой отдачи от них ожидать не приходится.

А пока губернатор продолжает работать в стиле «агрессивного менеджера», хотя ему и приходится нелегко. Волна арестов сахалинских чиновников продолжается и уже коснулась людей, которых Кожемяко привез с собой. Губернатор был вынужден публично вступиться за них и заверить, что они действовали по его указаниям и ничего уголовно наказуемого не совершали. Так что вопрос о доверии местного населения повис в воздухе.

Олег ИВАНОВ

Политолог, Исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Позиции Андрея Воробьёва в качестве губернатора Московской области я бы оценил как устойчивые. Глава региона в целом контролирует процессы, происходящие в Подмосковье. Социально-экономическая ситуация в регионе стабильная, наблюдается даже определённая тенденция к ее улучшению. Московская область постепенно выходит из экономического кризиса. У губернатора умеренно благожелательные отношения с федеральным центром.

Напомню, что он — сын бывшего подчинённого, соседа и друга Сергея Шойгу, неоднократно публично заявлял о своей лояльности бывшему губернатору Подмосковья. Кроме того, в течение 7 лет (до 2012 года) Воробьёв возглавлял ЦИК «Единой России», т. е. имеет достаточно широкие связи в партии власти. Уровень доверия к губернатору со стороны населения довольно высок. Конечно, есть и оппозиционная часть электората, как правило, либерально ориентированная, но она представлена незначительно.

Местные элиты в целом подконтрольны главе региона за небольшим исключением. Например, в Серпуховском районе, Солнечногорском районе существует активное противодействие региональной реформе местного самоуправления, направленной на преобразования муниципальных районов в городские округа. Так, в марте президенту России было направлено письмо от представителей ряда муниципалитетов Подмосковья с требованием отставки губернатора. Письмо подписали около 150 депутатов и глав муниципалитетов Подмосковья.

Вообще, эта реформа — единственный громкий процесс, происходящий в области, который можно отнести к резонансным. Было много шума о незаконности таких преобразований, но, во-первых, эта законность признана Верховным cудом Российской Федерации, а ранее, по аналогичным случаям в других регионах, — Конституционным Судом Российской Федерации, а во-вторых, недавно вступил в силу федеральный закон, который исключает любые двоякие толкования и однозначно допускает подобные преобразования. Это означает, что официально дан «зелёный свет» укрупнению муниципалитетов не только в Московской области, но и во всех регионах страны. Поэтому, повторю, позиции губернатора в регионе стабильны, к смене власти в Подмосковье в настоящее время нет никаких предпосылок.

Владимир ПРОХОРОВ

Журналист, в 1997 — 2016 гг. генеральный директор ЗАО «Газета «Местное время» (г.Пермь)

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников свой в регионе: он здесь, как говорится, и родился, и крестился, и женился. Поэтому, думаю, что ему не придётся завоёвывать регион. Мне нравится, что он делает. Он сразу сосредоточился на экономике, больше, чем даже на политике. Считаю, что это правильно. Выстраивает под задачи свои кадры. Не со всеми назначениями, может быть, можно согласиться — но это его ответственность и ему принимать решение. Сегодня ещё то время, когда он вникает, разбирается в нюансах, определяет задачи и начинает работать. От нового руководителя однозначно ждут усиления борьбы с коррупцией, порядочности, решения социальных вопросов.

На фоне прежнего главы региона Басаргина и его, на мой взгляд, абсолютно коррумпированного правительства, ожидания совершенно естественные. Нет сомнений, что у Решетникова нет никаких коррупционных стремлений. Уже этого достаточно, чтобы поднять на определённую высоту свой рейтинг на данном этапе. Уровень доверия прошлому руководителю, по независимым опросам, составлял около 25% населения. То есть абсолютное большинство Басаргину не доверяли. У Решетникова в силу недавней работы пока узнаваемость в крае не очень хорошая. Но мне кажется степень доверия, по крайней мере, соответствует начальному периоду. Люди по делам судят и сейчас сложно что-то сказать. Пока всё идёт в задуманном ключе, хотя и сложные завалы разбирать придётся.

Александр СЕРАВИН

Политолог, политический психолог. Руководитель департамента исследовательских программ Центра современной кавказкой политики (ЦСКП «Кавказ»)

Глава Карачаево-Черкессии сегодня один из самых динамично работающих региональных руководителей. Рашид Бориспиевич Темрезов набрал необходимый опыт и активно реализует себя как управленец. У него выстроены взаимоотношения и с федеральным центром. Если посмотреть статистику, то руководство страны и федеральные министры чаще всего из республик Северного Кавказа посещают именно Карачаево-Черкессию. Из всей программы «Курортов Северного Кавказа», а это большой проект на несколько субъектов, у него одного этот курорт действительно «заиграл», стал большим, уникальным, работающим с полной загрузкой. У соседей такие проекты практически не функционируют. Темрезов внимательно относится к региону и отношениям с элитами.

Возможно, его активности, а он один из самых молодых руководителей региона на Северном Кавказе, способствуют карьерные амбиции, и он рассматривает перспективы выхода на федеральный уровень. Поэтому для него важен результат. И он есть. За 5 лет, например, можно посмотреть развитие столиц Северного Кавказа. В Грозном, Нальчике, Махачкале, Владикавказе, Ставрополе ничего принципиально за это время не изменилось. А вот Черкесск при Темрезове заметно преобразился — в центре появился огромный парк с островами, площадками (вместо пустыря и забора). Обустроена большая пешеходная зона в центре города. Рывок очевиден! Это важный показатель.

Никита ИСАЕВ

Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики

Алексей Островский стал губернатором Смоленской области не за выдающиеся заслуги, а фактически в результате раздела власти между парламентскими партиями. Смоленскую область отдали на откуп ЛДПР для поддержания некоего баланса между правящей партией и мнимой оппозицией. То есть назначение Островского было продиктовано исключительно политическими, а не практическими соображениями. Вот и результат руководства регионом весьма посредственный.

Алексей Островский громко заявлял о наличии административного ресурса, который якобы должен был быть использован им на благо работы в области. В реальности же такового ресурса так до сих пор никто и не увидел. Придя на пост губернатора, Островский не привёл с собой в регион ни одного крупного инвестора. Напротив, период его руководства отмечен массовым закрытием предприятий и сокращением персонала. Сейчас на грани банкротства находится старейшее предприятие Смоленской области — Ровельский стекольный завод, ещё 14 предприятий в недавнем времени объявили о сокращении рабочей недели. Даже ликероводочный завод «Бахус», производящий популярную и недорогую водку обанкротился.

Обещания Алексея Островского оказать поддержку терпящим бедствие предприятиям, в большинстве случаев заканчиваются банкротством этих предприятий. Например, на базе стекольного завода «Ворга» планировали создать технопарк по производству композитного стекла. Решение было принято в 2014 году при поддержке губернатора. Алексей Островский должен был содействовать получению кредита у ВЭБа, но ничего не вышло, и проект был заброшен. Губернатор также обещал помощь «Первомайскому стекольному заводу» из Шумячского района. Еще с 2013 года Островский обещал помочь заводу найти новые рынки сбыта за пределами области. В итоге — остановка производства и банкротство.

Ещё одним предприятием, заботу о котором смоленский губернатор декларировал чуть ли не с начала своего нахождения при власти, был Рославльский автоагрегатный завод, а в 2014 году «область максимально подключилась, чтобы поддержать проблемное предприятие». Результатом такой «поддержки», как и многого другого, что «поддерживал» губернатор Островский, стало банкротство. При этом, инициатором закрытия стала структура, подконтрольная областной администрации.

Списать все проблемы на кризис в данном случае не получится — проблемы в сфере промышленности Смоленской области начались намного раньше. Непрофессионализм губернатора приводит к отсутствию положительного результата даже при наличии ресурсов. Для возведения индустриальных парков «Сафоново» и «Феникс» было привлечено финансирование из федерального бюджета в объёме 200 млн рублей при полной стоимости возведения объектов в 770 млн рублей. Однако работа стоит. Хоть деньги из федерального бюджета были перечислены в полном объеме, по «Сафоново» освоены на 39%, а по «Фениксу» на 52%. Соответственно, и инвесторов тоже нет. Алексеем Островским был упущен шанс привлечь в область сборочное предприятие автомобилей «Мерседес». «Даймлер» для этих целей предпочёл Московскую область, хоть изначально у Смоленской области были шансы привлечь крупного производителя.

Печально обстоят дела и в социальной сфере. Система здравоохранения — больное место Смоленской области. Регион находится на 73 месте в рейтинге эффективности системы здравоохранения, а начальник департамента здравоохранения Владимир Степченков, назначенный Островским, к медицине никакого отношения не имеет.

Алексей Островский имеет неприкрытый конфликт с местными элитами, доходит даже до открытого шантажа представителей других партий. Выходец из ЛДПР — непопулярный губернатор. За время его руководства экономика и социальная сфера пришли в упадок, а долговая нагрузка постоянно растёт. Губернатор Смоленской области — один из первейших претендентов в списке на снятие с этой должности.

Сергей МИШУРОВ

Экономист, директор Института системных экономико-психологических исследований. Координатор Общественного научно-образовательного экспертного совета Ивановской области

Сложившийся в регионе контекст, на мой взгляд, выглядит так, что и стратегические, и тактические задачи, которые приходится решать правительству региона и лично губернатору Павлу Конькову, все ещё во многом «запрограммированы» действиями команды предшественника. В бюджетной сфере бывший глава региона Михаил Мень делал ставку на значительные заимствования, а в предпринимательской — на «заход» в регион инвесторов и «крупных игроков». Поэтому, с одной стороны, имея полученную в наследство предельную закредитованность бюджета (90% от максимально допустимого размера), Павел Коньков вынужден принимать неизбежные, но политически рискованные решения по ограничению бюджетных расходов, в том числе в сфере экономического развития. Вместе с тем, решение губернатора о рефинансировании регионального долга за счет облигационного займа экономистами оценивается как тактически обоснованное.

С другой стороны, банкротство крупных предприятий с полной или частичной остановкой их деятельности выявило проблему уязвимости региональной экономики от действий и решений извне. Например, последствия банкротства компании «СУ-155», получившей привилегированный статус еще при прежнем губернаторе и имеющей как производства, так и недостроенные объекты на территории региона, теперь являются проблемой команды Павла Конькова. В экономической сфере значительная часть решений губернатора носит вынужденный — «реактивный» — характер и скорее направлена на преодоление последствий, а тактические его действия пока позволяют предотвращать перевод экономических проблем в острые социальные последствия и социальное недовольство.

Реализация анонсированных губернатором экономических планов стратегического характера происходит только отчасти. Важным фактором экономической жизни и фактором, позитивно влияющим на доверие деловых кругов и населения к действиям губернатора, являются сделанные в первом квартале 2017 года шаги по реализации масштабного регионального инвестиционного проекта по строительству комбината синтетического волокна. Вместе с тем, реализация ряда других инициатив затягивается или откладывается не только из-за объективных экономических причин, но и вследствие привнесённых ранее противоречий, связанными с взаимоотношениями между «внутренними» и «внешними» инвесторами. Поэтому губернатору приходится уделять значительное внимание вопросам взаимодействия хозяйствующих субъектов, позиция которых влияет на реализацию долгосрочных планов регионального масштаба.

Более выражены последовательные шаги по реализации собственных планов губернатора Ивановской области в вопросах взаимоотношений с местным сообществом, где Павел Коньков демонстрирует более открытый и существенно менее авторитарный, чем в предшествующий период управления, стиль. Лично проявляемая поддержка инициатив «снизу» в тоже время и соответствует федеральной повестке укрепления авторитета «вертикали» власти за счет взаимодействия с «горизонталью». Анонсированные в конце 2016 года шаги по поддержке инициатив локальных сообществ в рамках территориального общественного самоуправления вызывают осторожные, но позитивные отклики в муниципалитетах региона.

Прямой диалог не только с «официальными» общероссийскими организациями среднего и малого предпринимательства («ОПОРА России», «Деловая Россия»), но и с местными объединениями, повышает открытость взаимодействия предпринимательского сообщества и губернатора.

Позитивно оценивая уровень открытости Павла Конькова, активная часть регионального сообщества, включая представителей научно-образовательной среды, демонстрируют готовность к сотрудничеству в расширении содержательного диалога.

Подводя итоги, можно предположить, что губернатор Ивановской области Павел Коньков сегодня работает в условиях усиливающегося противоречия и, как следствие, непростого выбора между долгосрочными интересами различных социальных групп населения региона и краткосрочными интересами представителей отдельных центров экономического влияния.

Андрей РУСАКОВ

Политолог, Директор Центра европейско-азиатских исследований (г.Екатеринбург)

Ситуация неопределённости в Свердловской области завершена. Можно с уверенностью сказать, что следующим губернатором региона будет ныне действующий губернатор (или правильнее сказать исполняющий обязанности) Евгений Куйвашев. Президент России Владимир Путин возложил на него исполнение обязанностей до вступления в должность нового избранного губернатора. Конечно, будут выборы. Скорее всего, будут и соперники. О своих амбициях штурмовать «губернаторскую» высоту заявляли и действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и региональный лидер «Справедливой России» Александр Бурков. Однако, сравниться с действующим главой региона по политическому весу и возможности стать высшим должностным лицом у них всё-таки вряд ли получится.

Что касается лично Ройзмана, то следует сказать, что имидж «неформального» и чересчур близкого людям политика сильно ослаб. Вроде бы он и глава города, но и не глава. Сложно объяснить горожанам, что он всё-таки, прежде всего, глава городской думы, мягко говоря, мало популярного у населения органа власти. К тому же никуда не делся и криминальный шлейф, связанный с жестоким убийством из-за квартиры пенсионерки однопартийцем и давним знакомым Ройзмана, «добрым доктором» Олегом Киневым. Да и, честно говоря, очень сложно понять, какую политическую силу сейчас собирается представлять Ройзман, учитывая ещё и то, что Свердловская область — это не только Екатеринбург, но и большое количество малых городов и посёлков.

По сообщениям СМИ, вроде бы он собирался идти от партии пенсионеров. А Александру Буркову добавляет особой пикантности то обстоятельство, что в своё время именно он унаследовал созданное практически на деньги и силы Ройзмана региональное отделение «Справедливой России», откуда в свое время ушел Ройзман из-за отказа партии выдвигать его на выборах в Госдуму. Судя по начавшейся с его стороны агитационной кампании, избирателям вновь будет предложен «заваренный» уже не в первый раз проект «Справедливое ЖКХ». Странно и то, что потенциальные кандидаты от оппозиции рассуждают так, как будто нет никакого муниципального фильтра. Или дают знать через СМИ, что пройти его для них — дело «плёвое». Чего, кстати, не удавалось сделать ещё ни одному оппозиционному политику без помощи «Единой России».

Хоть победа Евгения Куйвашева практически предрешена, избирательная кампания в любом случае имеет свои большие вызовы. И самый главный — политический. Евгений Куйвашев предложил превратить Свердловскую область в третий регион России по социально-экономическому развитию (после Москвы и Санкт-Петербурга). Это очень серьёзный запрос на совместную работу политических и экономических элит и населения. И он может быть реализован только в условиях максимальной электоральной поддержки. И тогда получается, что через пять лет Свердловская область действительно должна стать лидирующим российским регионом. Но есть и ещё один нюанс. Буквально через полгода после единого дня голосования состоятся самые знаковые выборы в России — выборы президента России. И именно губернатор будет здесь, в Свердловской области, главным доверенным лицом будущего кандидата. А вот это уже обязывает ко многому. В том числе и к ответу за обещания избирателям.

Дмитрий ГУСЕВ

Политтехнолог, председатель Наблюдательного совета консалтингового агентства «Bakster Group»

Очевидно, что будущим губернатором Свердловской области в Москве видят действующего главу региона Евгения Куйвашева. Именно поэтому сделан ход на опережение — самоотставка и возможность заняться политическими перспективами. Чтобы показать, кто здесь, в Свердловской области, хозяин на ближайшие 5 лет, Куйвашеву не достаточно просто выиграть губернаторскую кампанию. Ему нужен уверенный результат еще и для того, чтобы на достойном уровне без скандалов и потрясений организовать и провести в регионе кампанию по выборам президента России. Назначив руководителем своей администрации Владимира Тунгусова, Куйвашев обезвредил главный очаг антигубернаторского сопротивления. Владимир Георгиевич имеет репутацию рачительного хозяйственника и ко всем прочим плюсам он ещё и мощный организатор и опытный политик. Я это знаю на собственном опыте, потому что с Тунгусовым приходилось взаимодействовать по работе ещё в 90-е. Тогда нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который объявил о претензиях на кресло главы региона, работал депутатом гордумы. Перспективы у Ройзмана плохие. В следующем году заканчивается срок его мэрства, а похвастаться по итогам нечем. Поэтому хватается за любой шанс поторговаться с властью.

Конечно, замечательный руководитель Свердловского отделения Справедливой России Александр Бурков хотел бы стать губернатором, но поддержки необходимой нет. Поэтому, он не будет конкурентом Куйвашева, а будет работать на себя и на партию, на максимально возможный результат и дивиденды. Подспорьем Куйвашеву будет участие Тунгусова, перед которым стоит задача доказать всем, что он оправданно занимает решающие позиции в структуре будущей власти: все должны признать, что именно благодаря ему Куйвашев победил, а он дальше может руководить областной политикой.

Сегодня главная интрига — по какому сценарию пойдёт губернаторская кампания, от итогов которой зависит и ход президентской гонки. А сам факт отставки Куйвашева и назначение его врио губернатора готовит о том, что предвыборная страда уже началась. И один вопрос: насколько велики шансы Куйвашева в разрезе его популярности (не популярности) в регионе? Нормально ли живётся свердловчанам, чтобы не хотеть поменять персону губернатора и не вестись на обещания оппозиции?

Марат ХАМИДУЛЛИН

Политтехнолог, исполнительный директор Центра коммуникативных технологий «Черное и Белое» (г.Ижевск)

Про арест главы Удмуртии Александра Соловьёва было уже много сказано. И в печатных изданиях и в электронных СМИ и по телевизору. Сейчас это уже дело следствия и суда. Надо сказать, что, как правило, в таких случаях у следствия присутствует достаточная доказательная база и ближайшие несколько лет Соловьёв, скорее всего, проведёт в местах лишения свободы. Этот арест вызвал полную неожиданность, как у экспертного сообщества, так и у простых жителей республики. Отставка Соловьёва была ожидаема. Более того в некоторых СМИ даже называлась кандидатура преемника — сопредседатель Общероссийского Народного Фронта Александр Бречалов. Однако сам Бречалов это опровергал и называл первоапрельской шуткой. И это опровержение логично и понятно, так как указ не подписан, то и подтверждать нечего, даже если кандидатура согласована. Назначение Бречалова случилось и в Удмуртии появился временно исполняющий обязанности главы региона. Александр Бречалов человек, хорошо понимающий проблемы людей. Будучи главой Общественной палаты России, вице-президентом «ОПОРЫ России» и сопредседателем ОНФ регулярно совершал поездки по стране и общался с представителями разных слоёв населения — начиная от пенсионеров и заканчивая представителями бизнеса. И стоит сказать, что благодаря своей общественной деятельности Бречалов стал фигурой федерального масштаба. Человеком близким к президенту. Однако у нового врио главы республики могут возникнуть и определённые сложности. Пока непонятно как его воспримут элиты региона. Для Удмуртии Бречалов является так называемым «варягом», назначенец из Москвы. В некоторых республиканских СМИ уже появилась информация, что Александр Бречалов начал проводить встречи с представителями региональных элит. Но пока какие-либо выводы делать рано.

Магомед МАГОМЕДОВ

Журналист, заместитель главного редактора газеты «Черновик» (г.Махачкала)

Эффективность управления Дагестаном Рамазана Абдулатипова стремительно снижается. Вследствие целого ряда причин — упущения в социально-экономической политике, кадровой политике, распределении бюджета. Всё это привело к тому, что ситуация постепенно становится неуправляемой. Проходят акции протеста, связанные с системой «Платон», антикоррупционные митинги. В обществе растёт латентный, но уже хорошо проявляющийся негативный заряд. И уже любые инициативы руководства, даже позитивные, общество автоматически оценивает негативно, потому что созданы такие предпосылки его деятельности.

Происходит масса коррупционных скандалов в последние месяцы, связанные с министерством образования, муниципалитетами, которые никак нельзя назвать борьбой с коррупцией, во главе которой стоит руководство республики. Это работа правоохранительных органов и выявление отдельных моментов деятельности чиновников. Множественные негативные обстоятельства наслаиваются друг на друга.

Во время прихода Рамазана Абдулатипова в 2013 году его лозунги были о том, что нужно привлекать крупные инвестиции, нужно создавать условия для среднего и малого бизнеса. И эти обещания не реализованы. Крупные инвесторы не пришли. Даже, если кто-то пришел, то его не заметно. А средний и малый бизнес не получил необходимых условий для выживания и ушёл в тень.

Александр СЕРАВИН

Политолог, политический психолог. Руководитель департамента исследовательских программ Центра современной кавказкой политики (ЦСКП «Кавказ»)

Из всех руководителей северокавказских республик глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, наверное, один из самых многоопытных. Он, ещё на заре перестроечных времён, когда были первые легитимные выборы, шёл на них вместе с кандидатом в президенты. В общем, отношения с федералами ещё с тех пор у него очень хорошо налажены. Проблемы межэлитных местных взаимоотношений ему, в общем, тоже удалось решить. Когда он только заходил в регион в качестве главы Дагестана, там была сильна клановая оппозиция. Сейчас ситуация под его руководством очень серьезно изменилась в лучшую сторону. Многие критики Абдулатипова сегодня молчат, так как им нечего поставить в пику главе республики. В общем, в свете того, как могли бы там развиваться события и то, как сейчас обстоят дела в Дагестане — это несомненный успех Абдулатипова. Нормально, без эксцессов прошли несколько крупных мероприятий. В частности, 2000-летие Дербента. В Законодательное собрание региона и ГосДуму прошли свои управляемые кандидаты, несмотря на то, что пытался избраться Максим Шевченко и ещё ряд желающих, которые так и не смогли найти себе должной поддержки. В Дагестане сегодня нет громких скандалов и, учитывая опыт, и выстроенность отношений с силовиками, думаю, Абдулатипов сможет переизбраться и на следующий срок. Недовольные, безусловно, всегда есть, но на данный момент Абдулатипов удерживает регион под контролем.

Дмитрий ЕВСЮТКИН

Политолог, руководитель аналитической группы «Запад» (г.Калининград)

Пока федеральный центр демонстрирует полное приятие Алиханова. Чувствуется, что он имеет поддержку в чьём-то лице из окружения Дмитрия Медведева. Все заинтересованные лица отметили его встречу с Медведевым 22 декабря 2016 года и 13 апреля 2017-го. Кроме того, многие заметили, что он сидел рядом с премьером на форуме в Сочи 27 февраля сего года.

Для обычного врио главы региона три встречи с председателем правительства за 4 месяца это фантастическая цифра.

Что касается, доверия народа, то я оцениваю это доверие как довольно высокое, если мы говорим только об имидже Антона Алиханова, о той пиар-кампании которая уже полным ходом идёт в федеральных СМИ. Врио главы региона предстает в образе молодого, перспективного, уравновешенного, скромного и умного человека. Но это совсем не означает, что люди пойдут за него голосовать.

С учётом того, что апрель подходит к концу, уже вовсю должна идти губернаторская кампания, то есть вестись работа с населением. Пока мы её не видим. Многие даже не понимают, будет ли Алиханов баллотироваться или нет.

Отношение с элитами, на мой взгляд, выглядят немного хуже, чем ситуация с доверием населения, но все же оно не такое плохое, как долгое время было у Николая Цуканова и Георгия Бооса. Элиты ждут. Кто-то ждёт, что Алиханов уедет в Москву, наигравшись в губернатора, кто-то ждёт низкой явки на выборах, чтобы начать новую игру. Ждут они в том числе и того, что Алиханов придёт к ним на поклон и начнёт договариваться с различными группировками. Насколько мне известно, этого ещё не произошло.

Кроме того, в элитах тоже нет такого ощущения, что Алиханов свой. И в этом плане он им чужд даже больше, чем населению. Квартира в ипотеке, эконом-класс в самолете, автомобиль «Мицубиси Аутлендер», не пьёт, не курит, не «трёт рамсы» с местными «серьезными» людьми. Это не по-нашему. Это таит в себе опасность. А с такой опасностью местные элиты бороться поднаторели.

Мы ничего пока не слышим о коррупционных скандалах на уровне региональной администрации. И это связано, в том числе, с установкой из федерального центра. Я имею ввиду тот момент, что никто не копает в этом направлении. Нет интересантов. А значит есть установка: не трогать.

Здесь тоже всё не так однозначно. Как-то очень незаметно, без комментариев и обсуждения, мы прошли мимо двух очень серьёзных вещей.

Во-первых, «Единая Россия» выдвинула на праймериз Алексея Сагайдака и Антона Алиханова. Кто придумал эту дурость, сказать сложно. Сагайдак никто и звать его никак, то есть, как говорит один мой друг, «ноль нолей».

И вот этот «ноль» партийцы выдвигают на праймериз. Понятно, что никто бы его среди первичных организаций никаким образом не рассматривал и никогда не узнал, но Андрей Кропоткин объехал всю область и партийные ячейки на периферии вдруг узнали, что у них есть такой герой, Аника-воин, который будет биться с самим врио главы области. Это абсурд, который принижает Алиханова до уровня Сагайдака. Таким образом «Единая Россия» оказала Алиханову медвежью услугу.

Поэтому праймериз на пару с Сагайдаком может Алиханову потом сильно аукнуться. Вопрос только в том, ввиду чего такая подстава была сделана: желания выслужиться или нехватки идей?

Во-вторых, Алиханов не является членом «Единой России» и что-то не очень сильно рвётся туда вступать.

Можно много говорить о том, повредит ли ему принадлежность к партии власти или поможет, но совершенно точно, что он на местных «единороссов» не похож. Население, принимая решение выбирать кандидата от партии власти, руководствуется довольно простым доводом — «жулик, но жулик наш, родной». В случае с Алихановым эта ментальная схема не работает, поэтому демонстративное его вступление в «Единую Россию» накануне предвыборной гонки может ему только навредить.

К плюсам Алиханова можно отнести то, что его команда «дожала» строительство онко-центра. Об этом врио губернатора говорил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. И, как стало ясно, строительство онко-центра в Калининградской области всё же начнется в 2017 году, и только на этот год уже выделяется 350 млн рублей.

Такую сумму просто так из кармана не вытащишь, поэтому ясно, что федералы дали «добро». И это будет иметь хороший социально-экономический эффект.

Самир САФАРОВ

Общественный деятель, предприниматель (г.Йошкар-Ола)

Апрель 2017 года ознаменовался значимым событием для Марий Эл — нашумевшим на всю страну, скандальным уходом в отставку Леонида Маркелова с поста главы республики, с формулировкой «по собственному желанию». Нарастающее последние годы напряжение в обществе несколько пошло на спад. Так или иначе, но 6 апреля временно исполняющим обязанности главы Марий Эл указом президента страны назначен Александр Евстифеев, возглавлявший до этого Арбитражный суд Московской области. Прямо скажем, Евстифееву досталась в наследство от предшественника национальная республика с непростой судьбой. К тому же регион, по вине экс-главы оказался в довольно сложной экономической и финансовой ситуации, требующей оперативного решения.

Объективно, за время своего пребывания на этом посту, Маркелову так и не удалось создать эффективную команду управленцев. Единственное, что удалось за всё это время выстроить бывшему главе Марий Эл, так это «империю зла», выкачивающую из бюджета (как федерального, так и республиканского) огромные суммы денег ради личного обогащения. Фактически, за время пребывания Маркелова на посту главы Марий Эл, были лишены финансирования и заброшены в дальний угол практически все значимые федеральные социальные программы, что в итоге и привело к недовольству гражданского общества. А причиной всему стала «коррупционная вертикаль», выстроенная Маркеловым за все 16 лет его пребывания на посту.

В этой связи надо заметить, что обвинения в коррупции не беспочвенны. Ещё в 2015 году, о коррупционной деятельности Маркелова впервые громогласно заявил депутат Государственной думы и кандидат на пост главы Марий Эл, коммунист Сергей Павлинович Мамаев. В том же 2015 году Мамаев в соавторстве с Михаилом Долговым, полковником СВР России в запасе, издаёт книгу «Коррупция в Марий Эл: миф или ужасающая реальность?» в основу которой вошли все скрупулёзно собранные ими факты о коррупции в регионе, впоследствии приведшие к аресту Маркелова.

Не будем устраивать танцы на костях, и потому проведение полномасштабного расследования оставим тем, кто вплотную занимается результатами коррупционной деятельности Маркелова. Сегодня его личность может интересовать только правоохранительные органы. Надо заметить, что арест Маркелова застал врасплох не только его самого, но и представителей политической и бизнес элиты республики. И только хладнокровие врио главы Марий Эл Евстифеева привело некоторых в чувство. Вообще Евстифеев зарекомендовал себя как человек незаурядный, что дало ему возможность в полной мере оценить сложившуюся обстановку в Марий Эл.

В частности основным критерием в его оценке сложившейся ситуации стало экономическое и финансовое положение республики. А оно по всем показателям оказалось непростым, и как заметил врио — «предбанкротным». Ясно, что, скорее всего, и методы разрешения кризиса будут непростыми. Об этом Евстифеев открыто заявил при первой же встрече с правительством Марий Эл, представителями политических партий и бизнес-элиты, которых и призвал к сотрудничеству. На встрече новый глава подчеркнул, что Марий Эл находится в предбанкротном состоянии ввиду многомиллиардного внешнего долга перед федеральным бюджетом. Его фраза «космическими у нас являются только долги» уже стала крылатой.

На данном этапе ознакомления с особенностями небольшой многонациональной республики Евстифеев и сам, возможно, оказался в непростой ситуации. В регионе ощущается коррупционная напряжённость. После задержания экс-главы Маркелова по обвинениям в коррупции, многие поговаривают о коррупции и в правительстве Марий Эл, оценить реальные масштабы которой ещё предстоит. Некоторые СМИ называют Евстифеева «кризис-менеджером». Возможно, они недалеки от истины. И хоть приставка врио к должности и вводит кое-кого в заблуждение, однако, с каждым днём становится заметнее, что намерения Евстифеева принять участие в выборной гонке за кресло губернатора Марий Эл имеют под собой веские основания.

Выборы намечены на сентябрь 2017 года, а кто составит конкуренцию Евстифееву пока не ясно. Ситуация в этом вопросе нестабильна и может измениться в любой момент. Что касается электорального сообщества, то оно ждёт решений по коррупционной тематике, понимая, что от этого зависит решение многих вопросов по дальнейшему развитию республики и соответственно росту благосостояния каждого её жителя. Некоторые независимые аналитики высказывают мнение о целесообразности введения в Марий Эл режима внешнего управления до сентября 2017 года, то есть до дня выборов в случае невозможности нахождения путей закрыть многомиллиардный долг. Но, несмотря на всё это, внешне республика живёт своей обычной жизнью. Органы исполнительной и законодательной власти работают в обычном режиме.

Юрий АБРАМОВ

Политолог, доцент кафедры философии и истории Академии ФСИН РФ (г.Рязань)

Ситуация в Рязанской области, на мой взгляд, складывается нормальная, рабочая. Пришел новый врио губернатора Николай Викторович Любимов и постепенно и последовательно вникает в суть проблем региона. Поездки по районам, встречи с представителями органов власти и местного самоуправления, с представителями бизнеса, общественности и лидерами политических партий, на мой взгляд — это как раз и позволяет составить объективную картину происходящих социально-экономических и политических процессов в области.

Николай Викторович находится в регионе всего около двух месяцев и говорить о том, что за это время можно нарастить какие-то мускулы с точки зрения политического веса, было бы наивно. Но он уже заявил, что идёт на предстоящие губернаторские выборы от партии «Единая Россия» и постарается делами завоевать доверие и поддержку избирателей. А предстоящий праймериз планирует использовать в качестве площадки для разработки стратегической программы социально-экономического развития региона, которая должна вобрать в себя все те позитивные идеи, витающие сегодня в различных сообществах Рязанской области. Центральным звеном будущей программы должны стать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности региона.

С учётом уже сделанных шагов и имеющегося практического опыта, при правильно выстроенной стратегической линии поведения нет сомнения в том, что поддержка населения будет завоевана, а задуманное воплотится в практических делах.

Алексей ШВАЙГЕРТ

Политтехнолог, глава консалтинговой группы Политконсультант.ру

Несмотря на позитивную медийную повестку, которую традиционно транслируют официальные и законтрактованные СМИ Челябинской области, губернатора Бориса Дубровского сложно назвать хозяином региона, лидером, который сумел выстроить за прошедшие годы собственную управленческую модель. Челябинская область, объективно, стала регионом со слабой устойчивостью — наряду, например, с Приморьем. Другое дело, что на Южном Урале внутриэлитные конфликты по обыкновению носят глубоко скрытый характер и тщательно маскируются бравурным пиаром власти. И, если вынести за скобки отдельные «нехорошие истории», вроде известных скандальных ситуаций на выборах в Госдуму с Юревичем и Гартунгом, многосерийного «дела Сандакова», то может сложиться ложное ощущение относительного политического благополучия. Конечно же, это не так.

Прежде всего, нельзя забывать о высоком уровне нетерпимости челябинских элит к действиям «магнитогорского клана», к которому относятся не только сам Борис Дубровский и его влиятельный патрон, владелец ММК Виктор Рашников, но и нынешний мэр областного центра, бывший мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев. Кандидатуру последнего, как известно, достаточно агрессивно пролоббировал именно губернатор Дубровский и его ближайшее окружение. Во-вторую очередь, стоит напомнить о конфликтах бизнес-интересов, которые вспыхивают тут и там — борьба с «наследием» Юревича носит характер расправы. В общем и целом, складывается твёрдое ощущение, что «короля играет свита» — многие в окружении Дубровского пользуются его неспособностью к политическим компромиссам и элементарной дипломатии. «Партия войны» набирает обороты, зачастую создавая ненужные скандалы на ровном месте.

Если говорить образно, «дуболомы» удачно прикрываются фигурой своего предводителя Урфина Джюса, который узнаёт об их «проделках» по факту. Ну и ещё один немаловажный момент: потеряна электоральная управляемость территории. Если раньше метод принудительной административной мобилизации избирателей на крупных промышленных предприятиях области и жёсткого прессинга политических оппонентов срабатывал достаточно эффективно, то при Дубровском и эта система разбалансировалась. Серьёзно растут протестные настроения. Последние итоги выборов в Госдуму красноречиво свидетельствуют об этом: за «Единую Россию» проголосовало 38,11% избирателей. «Справедливая Россия» набрала 17,55%, ЛДПР — 16,75, КПРФ — 12,1% голосов избирателей. Как говорится, комментарии излишни.

Александр ШАТИЛОВ

Политолог, декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при Правительстве РФ

Полагаю, что Владимир Городецкий сумел вовремя разрядить ситуацию в регионе. Более того, ему удалось перед этим вовремя «напрячь» регион. Напряжение было вызвано резким повышением оплаты некоторых видов ЖКУ. Финансовая выручка, которую планировали направить на приведение в порядок изношенных коммунальных сетей, безусловно, не компенсировала роста социальной напряженности. Размеры повышения тарифов оказались несообразными, даже с учётом того, что в области стоимость таких услуг, по имеющейся информации, наименьшая, чем во всём СФО.

При этом я абсолютно уверен, Владимир Городецкий даже укрепил своё положение. Массовые акции, на время объединили разнородные протестные группы. Теперь они вновь оказались разобщёнными и перспектива долгосрочного политического единства между ними априори исключена. Зато на протестной волне возросло влияние ОНФ. Однако эта организация по определению является «провластной». Пока Владимир Городецкий будет пользоваться прежним расположением федерального центра, она его будет покусывать, но «валить» всерьез — никогда! Шаг по беспрецедентному росту ЖКУ губернатор, безусловно, не предпринимал по своей инициативе (возможно, и не по своему желанию). Местная власть не существует в безвоздушном пространстве и чтобы в Москве не знали, что готовилось, — этого не может быть, потому, что не может быть никогда! Я бы рассматривал происшедшее как пробный шар, запущенный отнюдь не с уровня регионального главы.

Теперь же, судя по сообщениям, жители переживают подъём и эйфорию от всего с ними происшедшего. Разве стали бы они так радоваться, если бы им просто повысили тарифы на рекомендованные федеральными властями пресловутые 4%? А хорошее настроение граждан всегда идёт на пользу любому губернатору. Владимир Городецкий тут не является исключением.

Андрей КУЗНЕЦОВ

Директор и главный редактор Информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (г.Новосибирск)

Главная интрига вокруг новосибирского губернатора Владимира Городецкого в последние месяцы — удастся ли ему возглавить предвыборную кампанию Владимира Путина в регионе на фоне заметной протестной активности. После того, как глава области отменил собственное решение о резком увеличении тарифов ЖКХ, перспективы его карьеры стали оптимистичней.

Новосибирская область — единственный субъект, где в истории России трижды досрочно менялся губернатор. Поэтому региональная элита особо чутко реагирует на любые осложнения вокруг областной власти. Главным политическим вызовом последних месяцев в Новосибирске стали регулярные массовые акции протеста против 15% повышения тарифов на тепло и воду с 1 июля 2017 года. Губернатор подписал соответствующее постановление в прошлом декабре, основываясь на решении мэрии и совета депутатов Новосибирска. Таким образом, ответственность за непопулярный шаг разделили областная и городская власть в лице «Единой России» и КПРФ. Однако протестующие в большей степени апеллировали к губернатору. Митинги становились более политизированными; участие в одном из них проездом принял Алексей Навальный. Не дождавшись отклика на требования снизить роста тарифов, организаторы акций протеста поставили вопрос об отставке губернатора.

В Новосибирской области тарифы на тепло одни из самых низких в стране, но понятно, что для горожан это не аргумент, помогающий примириться с психологически существенным ростом. Предложенная губернатором программа дополнительных компенсаций для нуждающихся тоже не помогла в снижении протестной активности. На этом фоне в элитах пошли брожения, что если Городецкий не сможет обуздать протестные волнения, для выравнивания социально-политического ландшафта перед президентской кампанией в Новосибирской области могут ввести внешнее управление.

Против губернатора играли амбиции председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива и мэра Анатолия Локтя, проявлявшиеся то явно, то скрыто. 19 апреля Городецкий скорректировал постановление по тарифам: вместо 15% рост составит 4%. Городецкий решил политическую проблему, ценой личных репутационных издержек избавив президентскую кампанию от острой протестной темы. Отыгрыш тарифов потребует от главы области больших усилий для урегулирования отношений с городскими властями, «Единой Россией» и естественными монополистами, общим фронтом поддержавшими непопулярное решение. Но повод для митингов, ставших в Новосибирске чуть ли не еженедельными, ликвидирован. Это верная предпосылка к тому, что ответственность за проведение кампании Путина в Новосибирской области останется на Городецком.

Третья группа рейтинга

Валерий Радаев (Саратовская область) в марте был объявлен «врио» с пожеланиями Владимира Путина «так же активно и результативно работать, как и до сих пор». Президент при этом выдвинул условие, чтобы Валерию Васильевичу на выборах оказали доверие избиратели. В любом случае, этот факт переназначения и подобных напутствий явился для губернатора определяющим. Тем более, что он получил вожделенную приставку к должности не слишком оперативно. Между тем, под эгидой КПРФ в регионе продолжаются акции, под уже не самым актуальным лозунгом ухода Валерия Радаева в отставку.

Губернатор поставил перед регионом амбициозную задачу, стать одним из лучших в Федеральном округе, но эксперты считают её практически невыполнимой: слишком сильны конкуренты и не слишком хороши дела в Саратовской области. В рассматриваемый период не обошлось без коррупционных скандалов — под удар силовиков попал министр образования. Традиционно сильной стороной региона является сельское хозяйство и повышенное внимание, которое оказывает ему Вячеслав Володин. Сам губернатор, по широко распространённому мнению, является его прямой креатурой. Что обеспечивает Валерию Радаеву не только сильного покровителя на федеральном уровне, но и наличие там влиятельных недоброжелателей. Несмотря на то, что многие эксперты «Национального рейтинга» критично относятся к фигуре Валерия Радаева, в своём большинстве они должным образом оценили полученное им разрешение избираться на новый срок. В результате позиции губернатора в исследовании существенно укрепились, хоть и не настолько, чтобы он покинул группу отстающих.

Ухудшилось положение Дмитрия Овсянникова (Севастополь). Постепенно прошёл энтузиазм жителей, вызванный уходом прежнего губернатора. Среди части местных элит стали явно проявляться конфронтационные настроения уже по отношению к его сменщику. Показателем этого стала коалиция десяти партий, направленная на выдвижение единого, оппозиционного Дмитрию Овсянникову кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Пока, в отличие от своего предшественника, Дмитрий Овсянников не находится в состоянии прямой конфронтации с крупным бизнесменом, экс-спикером, ныне депутатом Закса Севастополя, Алексеем Чалым. Однако, многие эксперты стали указывать на явно возникающие между ними трения.

Во время отчёта губернатора о работе правительства за 2016 год, именно Алексей Чалый активно выступил с критикой ввода в эксплуатацию объектов, против возведения которых протестовали местные жители. Ещё более показательным считают наблюдатели заключенное Дмитрием Овсянниковым соглашение по комплексной застройке одной из территорий Севастополя с генеральным директором ООО «Интерстрой» Евгением Кабановым. Не является большим секретом активное неприятие Алексеем Чалым, как самого проекта, так и выбранного для его реализации инвестора. Судя по тому, что Алексей Михайлович старается выражать своё несогласие с губернатором весьма дипломатично, до прямого публичного столкновения дело может и не дойти. Но эксперты крайне сомневаются в том, что он будет искренне играть в пользу Дмитрия Овсянникова.

Хотя здесь многое зависит от твердой позиции федерального центра, располагающего большим ассортиментом, как кнутов, так и пряников, почти на все случаи местной политической жизни. Так, сейчас ведётся речь о возможном выделении государством 8 млрд руб. на проект «EnergyNet», который, по сообщениям экспертов, напрямую связан с бизнес-интересами Алексея Чалого и лоббируется губернатором.

Притчей во языцех являлось эпическое противостояние Виктора Назарова (Омская область) со всенародно избранным мэром региональной столицы Вячеславом Двораковским. Относительно недавно оно закончилось полной победой губернатора. Опальный градоначальник отказался от участия в борьбе за своё кресло, уступив поле боя желающим (в настоящее время проходит конкурс на замещение должности мэра, в которой Вячеслав Двораковский не участвует). Между тем, многие эксперты полагают, что данная победа оказалась для губернатора пирровой. Именно упомянутый конкурс являлся центральным событием региональной политики. Он давал Виктору Назарову возможность поставить на город своего человека, резко укрепить позиции среди местных элит, продемонстрировать федеральному центру новую степень контроля над ситуацией.

Именно таким путём губернатор пытался двигаться. На место мэра выставил первого вице-губернатора, публично обозначив, что последний пользуется его полной поддержкой. Неофициальным дублёром основному кандидату, на все случаи жизни, считался министр труда и социального развития областного правительства. В результате же случился очередной скандал: конкурс провести не удалось, т.к. все заявленные кандидаты сняли свои кандидатуры. В данном случае эксперты увидели признаки того, что прежнее противостояние области и города теперь дополнилось расколом окружения самого губернатора.

Вскоре по имиджу Виктора Назарова судьба в лице силовиков нанесла ещё один удар. Против первого вице-губернатора, его ставленника в борьбе за кресло мэра, было возбуждено уголовное дело по коррупционным основаниям. На работе и дома несостоявшегося руководителя регионального центра прошли обыски. Безусловно, федеральному центру постоянные скандалы в Омской области надоели «хуже горькой редьки». По доминирующему мнению экспертов «Национального рейтинга», последние коллизии настолько вопиющи, что ставят под вопрос нахождение у руля самого губернатора.

Несмотря на распространение информации о грядущей отставке Марины Ковтун (Мурманская область), она существенно прибавила в «Национальном рейтинге». Эксперты отмечают, что в последнее время появились надежды на ускорение реализации арктических проектов, связанных с развитием Северного морского пути. Успешно прошёл визит в регион Дмитрия Медведева, вызванный пристальным вниманием федерального центра к стратегическому проекту Мурманского транспортного узла. Укрепило имидж Марины Ковтун решение правительства России о создании в области территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

Эксперты одобрили внимание губернатора к реконструкции онкологического центра в Мурманске. Статистические данные, ставшие достоянием экспертного сообщества в последнее время, чаще играли на укрепление имиджа Марины Ковтун, чем на его ослабление. В частности, наблюдатели отмечали очень высокую динамику строительства жилых домов и высокую долю собственных доходов региона в его бюджете. Кроме того, к позитивной информации относилось соглашение об охране окружающей среды, заключенное с «Норникелем». Эта же компания в рассматриваемый период отрыла в Мурманске реконструированный перегрузочный терминал.

В целом позитивную картину последних двух месяцев испортило массовое отравление детей в одном из городов региона. Несмотря на то, что эксперты «Национального рейтинга» как правило, критично воспринимают деятельность Марины Ковтун (распространено мнение, что её назначение связано с установкой на перераспределение финансовых потоков в пользу заинтересованных лиц), на этот раз они отнеслись к губернатору более благосклонно.

Егор Борисов (Республика Саха (Якутия) существенно ухудшил положение в «Национальном рейтинге». Сам по себе митинг за отставку действующего главы, учитывая особенности политической организации местных элит, событие из ряда вон выходящее. Особо сильное впечатление на экспертов произвело большое число участников данного мероприятия, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собравшихся требовать ухода Егора Борисова. Раскол элит, недовольство населения в Саха (Якутия) не просто стал фактом, но и начал проявляться в публичной плоскости.

Планы правительства РФ в ближайшие годы приватизировать часть акций АЛРОСА, вошли в противоречие с местным законодательством, в части республиканской и муниципальных долей упомянутых ценных бумаг. В данном случае глава республики оказался в очень щекотливом положении. Какую бы позицию Егор Борисов не занял, он рискует либо серьезно испортить отношения с федеральным центром, либо обострить обстановку в регионе. Последнее, в свою очередь, так же приведет к недовольству Москвы его персоной. После смены руководства алмазодобывающего гиганта в московском офисе компании прошли обыски, сопровождающиеся выемкой документов. Очевидно, что дальнейшее раскручивание ситуации силовиками, чревато коррупционными разоблачениями и потенциально может затронуть очень многих не последних по статусу лиц Якутии.

О явных непорядках в управлении республикой, по мнению многих экспертов, свидетельствует одно из последних место Якутии в рейтинге эффективности региональных госзакупок (составлен Аналитическим центром при правительстве РФ).

Прочая информация, на которую обратили внимания наблюдатели, так же по преимуществу имела знак «минус» для Егора Борисова. Крупный скандал произошел на выборах главы Булунского района, итоги которых пришлось признать недействительными. Выборная тема нашла продолжение в заявлении депутата Госдумы РФ, обратившегося к Элле Памфиловой (глава Избиркома РФ) с просьбой защитить от административного произвола местные избирательные комиссии. Серьезнейшие нарушения выявлены при расселении из аварийного жилья. В частности, не сдано в эксплуатацию несколько десятков многоэтажных домов, которые должны были принять жильцов в прошлом и даже позапрошлом годах. Усугубляет ситуацию то, с какими проблемами сталкиваются люди, проживающие в аварийном фонде, из-за чрезвычайной суровости якутского климата. На этом фоне информация о закупке на несколько миллионов рублей золотых часов с надписью «От Главы Республики Саха (Якутия)», вызвала вполне понятное раздражение.

Пожалуй, впервые большая часть экспертов «Национального рейтинга» сошлась во мнении, о возможной отставке Егора Борисова до истечения срока его полномочий. Всё это не могло не повлиять на его положение в исследовании.

Виктор Зимин (Республика Хакасия) потерял позиции в «Национальном рейтинге». Рост инвестиционной активности и развитие туризма, на которые он делает упор, не компенсировали эффект коррупционных скандалов, сотрясающих небольшую республику. Уголовное дело бывшего руководителя администрации регионального главы прирастает всё новыми высокопоставленными фигурантами.

Многие наблюдатели приравнивают его к наиболее громким подобным скандалами последних лет во всероссийском масштабе. Впрочем, коррупция поражает в Хакасии не только ближайшее окружение Виктора Зимина. Глава поселкового совета одного из местных райцентров нанёс ущерб бюджету более чем на 160 млн руб. Оскорбительные высказывания Виктора Зимина, на заседании регионального правительства назвавшего Новосибирск «колхозом и деревней», шокировали своей грубостью и безответственностью практически всех экспертов. В одном из районов Хакасии с жалобами на невыплаты зарплат обратились 138 учителей.

По сведениям экспертов они готовы пойти на такой нетипичный для этой социальной группы шаг, как перекрытие федеральной трассы. Местный ОНФ обнародовал сведения о практике переселения людей из аварийного жилья, погорельцев в абсолютно непригодные для жизни новые дома. С другой стороны строители жилья для пострадавших от пожаров, после двухлетних мытарств, объявили голодовку, надеясь, наконец, получить свою заработную плату. Любопытно, что участники голодовки предварили её обращением за помощью… к Дональду Трампу, так как их апелляция к другим адресатам ни к чему не привела. Вполне логично, что в такой обстановке появляются желающие как можно скорее увидеть уход Виктора Зимина со своего поста: в избирком Хакасии поданы документы о проведении референдума о доверии этому главе.

Вячеслав Битаров (Республика Северная Осетия-Алания), находящийся на своём посту более года, пока не может похвастаться большими достижениями. Политическая ситуация в республике остаётся напряженной. Обнародованные итоги развития Северной Осетии-Алании за прошлый год рисуют безрадостную картину даже на фоне общероссийской далеко не блестящей ситуации. Составители рейтинга эффективности региональных госзакупок в аналитическом центре при правительстве РФ поставили республику на последнее место. Эксперты ожидают скандальных и непростых для партии власти выборов депутатов местного парламента в сентябре нынешнего года. Не теряет актуальности конфликт Вячеслава Битарова с главой регионального центра мэром Владикавказа Махарбеком Хадарцевым, который безусловно окажет некоторое влияние на ход предстоящей электоральной кампании.

Срыв программы по переселению из аварийного жилья вызвал жёсткую критику со стороны полпреда в СКФО. При этом Олег Белавинцев особо подчеркнул нетерпимость ситуации, когда данные, предоставляемые республикой, не соответствуют данным, находящимся в распоряжении федеральных структур.

В то же время эксперты обратили внимание на факты федеральной поддержки республики самого последнего времени. Так была списана задолженность лечебных учреждений Северной Осетии. Были выделены 400 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на создание во Владикавказе филиала Мариинского театра. Тот же Олег Белавенцев инициировал разработку Федеральной целевой программы по развитию населенных пунктов одного из районов Северной Осетии. Вячеслав Битаров, сделав соответствующие умиротворяющие заявления, адекватно отреагировал на массовый митинг во Владикавказе, вызванный размещённым в интернете предложением переименовать Республику Ингушетия в Аланию.

Кремль продолжает относиться к Вячеславу Битарову вполне позитивно, и это является его основным политическим и экономическим ресурсом. Впрочем, подобное положение характерно практически для всех регионов, которые самостоятельно не могут преодолеть глубокий кризис, в котором они находятся. При этом к самому Вячеславу Битарову эксперты относятся достаточно спокойно, не считая его лично причиной сложившейся в республике ситуации. Тем не менее, объективное положение Северной Осетии не таково, чтобы её руководитель мог рассчитывать на достойные места в «Национальном рейтинге».

Николая Меркушина (Самарская область) большинство экспертов считает главным кандидатом на ротацию. Привычными стали массовые акции с требованием его отставки. Даже в рамках антикоррупционных выступлений, почти повсеместно продвигающих федеральную повестку в Самаре, Николай Иванович фигурировал у протестующих в качестве одного из главных раздражителей. Сильнейший удар и без того не по самому устойчивому имиджу губернатора нанёс срыв сроков сдачи стадиона к ЧМ-2018. Давно известно, что язык Николая Меркушина является одним из его злейших врагов. Буквально на днях губернатор «на голубом глазу» раскрыл «государственную тайну», публично сообщив, что почти все российские регионы должны были формировать делегации (Самара выставила «шестьсот-восемьсот человек»), чтобы заполнить места на стадионах во время Олимпиады в Сочи.

В том же ряду поступающего из области негатива — выявленный картельный сговор при проведении торгов в области строительства. В местных больницах собирались установить несертифицированное медицинское оборудование стоимостью 150 млн руб. Хамская выходка во время выступления Николая Меркушина на форуме «Экстремизму — нет» не красит её участника (исполнялась частушка «Коленька, Коленька, какой же ты убогонький»), но характеризует ту обстановку неприятия губернатора, которая сложилась в области. Анализируя данную информацию большинство экспертов «Национального рейтинга» уверенно прогнозируют отставку губернатора. Будет интересно проследить, оправдается ли их прогноз.

Виталий АРЬКОВ

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Волгоградской области

Влияние губернатора Андрея Бочарова в Волгоградской области в первом квартале 2017 года продолжало снижаться, однако он по-прежнему является самой влиятельной политической фигурой в регионе. В то же время заметно усилилось влияние как внутри региона, так и на федеральном уровне тех персон, которым общественное мнение приписывает желания и действия по приближению момента ухода Бочарова с поста губернатора. Среди таковых как бывшие и действующие депутаты Государственной думы ФС РФ, так и высокопоставленные сотрудники силовых ведомств.

Надежды со скорым (особо желательно — досрочным) уходом Бочарова его оппоненты связывают с кадровыми изменениями в Администрации президента России, где, если верить инсайдерской информации, Андрей Иванович утратил былую поддержку. Одновременно, впрочем, он приобрел её в Федеральном Собрании РФ. Учитывая рост влияния спикера нижней палаты Российского парламента и его вероятные карьерные перспективы, у Бочарова не всё так «грустно», как того хотелось бы его недругам.

К тому же, близкие к управлению внутренней политики Администрации Президента России источники высказывают сомнения в том, что в случае отставки Бочарова на должность волгоградского губернатора будет согласована персона из числа местных политиков. Как по праву рождения, так и считающихся таковыми за многолетнюю привязанность к региону.

Несмотря на старания по «переводу стрелок» в принятии непопулярных решений на руководителей муниципалитетов (в частности, сити-менеджеров Волгограда Александра Чунакова, затем и Виталия Лихачева), ответственность за ощутимые ухудшения реальных социально-экономических показателей и других параметров население региона всё чаще связывает именно с фигурой губернатора, поскольку он неоднократно обозначал себя центром принятия всех ключевых решений, возлагая на органы МСУ лишь их исполнение.

Как следствие — рост протестных настроений в регионе. Не столько в поддержку инициатив Навального, сколько использование их в качестве повода для обозначения местной повестки: закрытие градообразующих промышленных предприятий, нарастающий переход налоговых резидентов в секторе крупного и среднего местного бизнеса под юрисдикцию других регионов, реформирование системы городского общественного транспорта и «зачистка» улиц Волгограда под предлогом подготовки к ЧМ-2018 от киосков, павильонов и рынков, что привело к росту реальной безработицы и банкротству тысяч мелких предпринимателей.

Не всё благожелательно и во взаимоотношении с местными элитами. Если до недавнего времени считалось, что «варягу» Бочарову удалось «построить» волгоградский истэблишмент, заставив одних исполнять его поручения «от забора до обеда» в депутатских и чиновничьих креслах, а других — «залечь на дно», то последние события свидетельствуют о том, что «томагавк войны» откопан.

В частности, сразу пять депутатов регионального Заксобрания обратились к прокурору области с просьбой обязать губернатора Андрея Бочарова исполнять закон и выступать перед депутатским корпусом с ежегодным отчётом о деятельности областной администрации. В настоящее время общение губернатора с народными избранниками происходит в форме дружеских бесед и демонстрации фильмов про успехи области под его чутким руководством. Поставить оценку деятельности администрации региона, по утверждениям депутатов, они не в состоянии.

Важно отметить, что среди обратившихся к областному прокурору областных парламентариев — не только коммунисты, в т.ч. лидер фракции, но и представители партии власти. Такое оппозиционное губернатору единение впервые наблюдается за те три года, что Бочаров находится во главе Волгоградской области.

Сергей КОЧЕРОВ

Политолог, философ, профессор Научно-исследовательского Университета Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде

Если говорить об отношении жителей региона к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву, о рейтинге губернатора среди людей — он достаточно высок. И в том числе благодаря отношению губернатора Нижегородской области к людям. К тому же в нём видят не администратора, а хозяйственника, который занимается проблемами Нижегородской области, причём слова его не расходятся с делом. Если он обещает, например, построить мост или обводную дорогу, то это исполняется и в указанные сроки. Строятся новее станции метро. Обводная дорога избавила город от большого количества крупнотоннажных машин. Люди это ценят и поддерживают губернатора в таких делах.

Стабильны отношения Шанцева и с федеральным центром. В прошлом году Валерий Павлинович вошёл в президиум Госсовета, а затем был избран в Высший Совет «Единой России». Эти признаки показывают, что в верхах государства Шанцев пользуется доверием и кредит этого доверия у него достаточно большой.

Конечно, традиционно ведётся некоторая подспудная борьба между главой области и главой областного центра. Но я бы не сказал, что сейчас оппозицией Шанцева выступает глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин. Нет. Он достаточно осторожен. Но определённое напряжение между городскими и областными властями есть. Губернатор не скрывает, что хотел бы видеть во главе города наиболее деятельных, более хозяйственных и инициативных людей. У городского руководства есть какие-то свои претензии к губернатору. Но это не война, а чисто рабочие моменты.

Роман ПЕРМЯКОВ

Политтехнолог, соучредитель Ассоциации политических технологов Нижегородской области, основатель и руководитель PR агентства Г.У.Р.У. (г.Нижний Новгород)

Политические позиции губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева ощутимо ослабли. Основные причины резкого снижения политической влиятельности и эффективности губернатора Шанцева — серия острых политических конфликтов региональных элит, череда неудачно проведённых избирательных кампаний, отсутствие актуальной экономической стратегии региона и снижение эффективности государственного управления.

В последние три года в регионе фиксируется значительное ухудшение ключевых социально-экономических показателей. Эксперты Института актуальной экономики, по итогам проведённого исследования нижегородской экономики, обращаясь к губернатору, даже предложили помощь правительству Нижегородской области в разработке антикризисной стратегии с применением современных управленческих подходов, а также сформировали ряд конструктивных предложений по переориентации региональной экономики в соответствии с современными вызовами. Реакцию правительства Нижегородской области на опубликованный доклад и предложения экспертного сообщества конструктивной назвать не представляется возможным. Особое беспокойство сегодня вызывает инвестиционный спад в регионе. По данным Росстата, инвестиционный спад в области в 2016 году составил — 38,6% к показателям 2013 г. (при среднероссийском значении роста +11,9%) и — 14,2% к показателям 2015 г. (в среднем по России рост +0,9%). В последние годы также усугубилась проблема энергодефицита в регионе. По уровню энергодостаточности Нижегородская область с существенным дефицитом в 10,16 млрд кВт/ч занимает 69 из 72 оцениваемых регионов по данным РИА Рейтинг.

Неразвитость энергетической инфраструктуры и завышенные тарифы на электроэнергию предопределяют высокую себестоимость нижегородских товаров, что негативно влияет на конкурентоспособность нижегородского бизнеса. Проблемы с доступностью энергии душат развитие нижегородской промышленности и других современных энергоёмких производств, в том числе развитие ВПК, АПК, машиностроения, химических производств, металлургии, наукоёмких и высокотехнологических производств. Беспокойство также вызывает высокая долговая нагрузка областного бюджета. Если в 2016 году произошло сокращение долговой нагрузки в 63 субъектах РФ, то бюджет Нижегородской области напротив — долговую нагрузку вновь значительно увеличил. Рост долга бюджета в Нижегородской области в 2016 году произошёл на уровне 6,4%. Общий долг региона достиг отметки в 78,4 млрд рублей (5-е место среди всех регионов РФ по общей сумме долгов и 4-е место среди всех регионов РФ по общей сумме коммерческого долга). Долговая нагрузка составляет 69,1% к собственным доходам области, что практически на 20% превысило норму, определённую Министерством финансов РФ для регионов.

Таким образом, Нижегородская область сегодня находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки. Причём доля коммерческого долга (высокопроцентные кредиты от банков и кредитных организаций) составляет значительные 74,7%. Безответственная финансовая политика правительства привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития. В краткосрочной перспективе по причине отсутствия гибкости экономики и не использования проектных подходов в управлении регион не смог реализовать уникальные возможности и преимущества, связанные с благоприятной для региона внешней конъюнктурой в связи с ростом в России ВПК, АПК, иностранных инвестиций и внутреннего туризма. Среди других ключевых показателей региона озабоченность вызывает падение реальных доходов населения в 2016 году на 6%, падение качества жизни в регионе на протяжении трёх лет подряд (в 2016 году — 14 место в рейтинге регионов РФ РИА Рейтинг) и значительное ухудшение экологической ситуации (в 2016 году — 72-е место в рейтинге регионов РФ «Зелёный патруль»).

Умеренный позитив в экономике региона вызывает сравнительно высокий потребительский спрос. В 2016 году оборот розничной торговли в РФ снизился на 5,2%. В Нижегородской области оборот розничной торговли снизился всего на 1,2%, что свидетельствует о небольшом снижении потребительской активности нижегородцев. Сравнительно низкое падениепотребительской активности вселяет умеренный оптимизм и сохраняет перспективы развития в регионе малого и среднего бизнеса.

В политической сфере позитивным явлением стало заключение перемирия ключевых политических сил региона, которое случилось не без участия федерального центра, который сегодня занимает в регионе активную позицию, фактически исполняя функции политического модератора. Это позволило снять политическое напряжение между региональными элитами. Вместе с тем, в связи с неэффективной коммуникационной политикой местных и региональных властей, в последнее время значительно ухудшились отношения власти с обществом и экспертами. В последние несколько месяцев значительно снизились персональные рейтинги всех политических лидеров, с которыми ассоциируется и персонифицируется власть в регионе.

В отношениях с независимым экспертным сообществом и лидерами общественного мнения региональные власти также совершили критическое количество ошибок, выбрав путь конфронтации и блокирования альтернативной точки зрения в средствах массовой информации. Ослабил политические позиции губернатора также очередной конфликт с ОНФ, активисты которого вновь обратили внимание губернатора на недопустимость расточительности. Поводом для критики стала ещё одна госзакупка нижегородским правительством чартерного самолёта за 1 млн 703 тыс рублей для перевозки 8-ми чиновников на инвестиционный форум в Сочи. Напомним, что в 2015 году ОНФ уже однажды жёстко критиковала Валерия Шанцева за расточительность в госзакупках чартерных самолётов для чиновников правительства Нижегородской области.

В последнее время региональные и федеральные эксперты с высокой степенью интенсивности называют Валерия Шанцева в числе самых вероятных «отставников» в губернаторском корпусе, отмечая в числе факторов предельный возраст чиновника (Валерию Шанцеву исполняется 70 лет), неэффективность кадровой политики, смену кураторов внутренней политики в московском Кремле, падение персонального рейтинга, повышение активности несистемной оппозиции и резкий рост протестных настроений в регионе. В последний месяц в регионе фиксируется значительный рост социальной напряжённости. Так, в Нижнем Новгороде 26 марта состоялся один из самых массовых несанкционированных антикоррупционных митингов, участниками которого стали по разным оценкам от 1000 до 3000 нижегородцев. Протестные акции в последний месяц в Нижнем Новгороде организовывали также обманутые дольщики, дальнобойщики, градозащитники и активисты созданного в Нижнем Новгороде движения «За чистый город».

Инна ВЕТРЕНКО

Профессор, заведующая кафедрой политологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

За счёт выигранных в 2015 году всенародных выборов главы региона губернатор Омской области Виктор Назаров набрал себе очков в общеполитическом плане. Однако к сегодняшнему моменту он потерял в своих позициях за счёт ситуации, которая сложилась с выдвижением им своей креатуры на пост градоначальника Омска. Мэр города у нас не избирается напрямую. Теперь это непрямые выборы — когда голосуют депутаты Омского горсовета, а документы предварительно принимает и рассматривает конкурсная комиссия, в которой паритетно представлены представители губернатора и депутатского корпуса.

Нестыковки для Назарова начались еще с момента выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии. Лица, представленные Назаровым в комиссию не устроили не только жителей Омской области, но и экспертное сообщество. Вопросы начали задавать и представители политических и бизнес элит региона. Однако, губернатор никаких пояснений через СМИ не предоставил. Когда же очередь дошла до выдвижения кандидатов на пост мэра города, губернатор назвал фамилии четырёх лиц, которые затем не подтвердили своё участие в выборах. Как оказалось, эти люди даже не были в курсе своего «выдвижения». Это показалось жителям Омской области не слишком разумным — как губернатор может публично называть фамилии без согласований с этими людьми? Первый информационный повод оказался пустышкой.

Когда же Назаров выдвинул кандидатуру заместителя председателя правительства Омской области Станислава Гребенщикова — это привело буквально к социальному взрыву: появились петиции, люди стали инициировать митинги, так как Гребенщиков в области не слывёт эффективным управленцем и менеджером. К тому же к нему много вопросов у правоохранительных органов. При этом губернатор отчаянно повторял именно имя заместителя. В итоге Гребенщиков всё-таки заявился как один из претендентов в кандидаты на пост градоначальника, что спровоцировало новую волну недовольства в СМИ и среди общественников. Губернатор выступил со словами поддержки в адрес зама, сказав, что доверяет ему. Но буквально на днях Гребенщиков снял свою кандидатуру добровольно, поставив губернатора в совершенно нелепое положение. В итоге у людей создаётся впечатление, что губернатор не самостоятелен, решения принимает спонтанно и совершенно не пользуется поддержкой ни элит, ни жителей.

Впрочем, думаю, эти шероховатости не подведут Назарова под тренд «губернаторопада». Социально-экономическая ситуация в регионе, конечно, кризисная. Но в общей канве по России, политически, она достаточно стабильная. Назарова нельзя упрекнуть в коррупционных схемах. Поэтому, на мой взгляд, он спокойно доработает до будущих выборов главы региона.

Павел САЛИН

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

В целом за рассматриваемый период каких-либо серьёзных новостей позитивной или негативной направленности из Курганской области не приходило. Это вполне объяснимо — по совокупности своих характеристик (состояние экономики и социальной сферы, активность реальных и потенциальных инвесторов и т.п.) регион традиционно находится на периферии внимания федерального центра. В то же время губернатору Алексею Кокорину удаётся удерживать внутриэлитные конфликты в латентном состоянии, что можно безусловно расценивать как плюс. Редкие скандалы, такие, как конфликт в местном университете, с точки зрения федерального Центра погоды не делают, если не приводят к массовым акциям протеста.

В отсутствии заметной динамики внутри региона изменился общеполитический контекст, что как ослабляет, так и усиливает позиции губернатора, но в целом результирующее влияние таких изменений стремится к нулю. Потенциальную опасность для губернатора представляет попытка федерального центра запустить кампанию, которая должна была показать гражданам, что борьба с коррупцией, на которую есть общественный запрос (хотя обществом коррупция понимается гораздо шире, чем властью), переводится властью на системную основу. Понятно, что федеральные чиновники с себя начнут в последнюю очередь, а аресты региональной бюрократической «пехоты» на уровне областных министров уже не дают должного эффекта. Отсюда и аресты губернаторов Удмуртии и Марий Эл (во втором случае — уже после отставки), которые планировались на осень в качестве фона президентской кампании. В «списке на отстрел» есть ещё представители губернаторского корпуса (строго говоря, никто, за исключением глав 2−3 регионов, не может чувствовать себя в безопасности), однако замеры общественного мнения после двух вышеуказанных арестов показали, что они не достигли своей пропагандистской цели. Таким образом, степень риска для губернаторов, которые не имеют влиятельных покровителей в Москве (а Алексея Кокорина можно отнести к таковым), несколько снизилась.

В плюс себе губернатор может записать отсутствие серьёзного протестного движения в регионе, несмотря на плохую социально-экономическую ситуацию и невозможность дальше оптимизировать социальные расходы, несмотря на высокую долговую нагрузку бюджета. Во многом это обусловлено характером рынка труда и миграционными процессами. На рынке труда региона, особенно в Кургане, в качестве работодателя доминирует бюджетный сектор и связанные с ним отрасли. Соответственно, желающие принять участие в протестах понимают, что они автоматически попадут в «черный список» и потеряют работу, а найти ей достойную замену не смогут. Те же, кто активен и потенциально опасен для власти, по собственной инициативе мигрирует в соседние региональные центры притяжения с более привлекательным рынком труда и наличием каналов вертикальной социальной мобильности. Таким образом, устойчивое отсутствие протестной активности губернатор может записать себе в плюс. Очередным показателем способности региональной власти эффективно противодействовать протестам должны стать их действия по нейтрализации акции «Открытой России» 29 апреля.

Ещё один системный плюс — отсутствие в федеральном Центре влиятельных групп, которые хотели бы поставить своего протеже в экономически непривлекательный регион. Не секрет, что зачастую, особенно сейчас, решение по отставке губернатора не принимается потому, что не могут найти ему адекватную замену — перспективные сменщики попросту отказываются.

Представляется, что у губернатора есть несколько месяцев для того, чтобы использовать имеющийся у него скудный арсенал средств для страховки своих позиций в Москве. Например, в августе ожидается визит в регион патриарха Кирилла, от оценки ситуации которым многое будет зависеть. Важным индикатором станет и способность властей купировать и системные природные риски, вроде наводнений или пожаров. В целом же будущее властей региона в перспективе от полугода и более выглядят туманным, так как неизвестно, будет ли федеральный центр продолжать осенью свою кампанию по антикоррупционным арестам губернаторов. Если да, то Алексей Кокорин находится в зоне риска, и любой слух вроде злоупотреблений при строительстве инфраструктуры может быть раскручен до полноценного скандала.

Дмитрий ФЕТИСОВ

Политический консультант. Директор консалтингового агентства «NPR Group»

За последние месяцы позиции Александра Бердникова не изменились. Он не входит в число наиболее заметных или наиболее успешных представителей губернаторского корпуса, но достаточно уверенно справляется со своими обязанностями по управлению регионом, из-за чего у Кремля к нему не так много вопросов. Также к себе в актив он может записать наличие определённой поддержки в федеральных кругах.

Если оценивать позиции Бердникова за последние месяцы, то надо отметить, что он серьёзно прибавил в решении вопросов со своими политическими оппонентами и число политических конфликтов вокруг Бердникова уменьшилось. Вполне успешно команда Бердникова решила и конфликт, связанный с ситуацией вокруг мэра Горно-Алтайска.

При этом слабым местом Бердникова является его работа в медийном поле. Глава Алтая является одним из аутсайдеров губернаторского цеха по количеству упоминаний в СМИ. Работа Бердникова очень слабо освещается не только местными, но и федеральными СМИ, что приводит к определённым имиджевым проблемам. И в окружении Бердникова явно не понимают, как эти проблемы решать.

Олег РЕУТ

Доцент факультета сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС (г.Санкт-Петербург)

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, перешедший с должности руководителя Федеральной службы судебных приставов, начинает проявлять стиль регионального управления, обозначаемый политологами как «свойственный силовикам». В отставку отправлены первый заместитель губернатора — премьер-министр Республики Карелия (Олег Тельнов, по имеющимся сведениям, был даже вынужден покинуть регион, переехав в Санкт-Петербург), заместитель губернатора по региональной политике (Вячеслав Баев продолжил работать в Карелии, заняв абсолютно аполитичную должность начальника аппарата республиканского законодательного собрания), руководитель губернаторской администрации (опытный аппаратчик Анатолий Моисеев отклонил предложение занять должность заместителя нового главы администрации), заместитель премьер-министра по социальным вопросам Валентина Улич, министр здравоохранения РК Ерванд Хидишян, председатель госкомитета РК по ценам и тарифам Артур Мяки. Четверо последних «ушли в никуда», сформировав первую группу непубличных оппонентов нового руководителя региона.

К ним же стоит отнести и Андрея Мазуровского, старожила карельского политикума, неожиданного удалённого с руководящего поста в региональном парламенте. 18 сентября 2016 года он был избран по партийному списку «Единой России» депутатом Законодательного собрания Карелии, в котором сразу стал работать заместителем председателя. Однако уже 20 апреля 2017 года при непосредственном влиянии со стороны главы Карелии «в рамках оптимизации структуры республиканского парламента большинством голосов (депутатов) одобрено упразднение должности заместителя председателя ЗС РК». Стоит отметить, что позицию Мазуровского, озвученную им в ходе парламентского заседания, «нас просто пытаются сбить в стадо. Но пастухи, если честно, сами не знают, куда нас вести. Кто сегодня победит? Сегодня победит страх», разделяет значительное количество представителей региональной политической элиты. Одна фракция, которая связана с экс-губернатором Карелии, а ныне представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации Сергеем Катанандовым (который уже фактически готов к своей неизбежной и скорой отставке), а вторая — с председателем Петрозаводского городского совета Геннадием Боднарчуком и столичным сити-менеджером Ириной Мирошник.

Стоит отметить, что линия противостояния между республиканской и петрозаводской властями представляется довольно контрпродуктивной в свете начавшейся электоральной кампании, поскольку практически половина избирателей Карелии постоянно проживают в Петрозаводске. Тем не менее, губернатор всячески подчёркивает, что он готов последовательно идти по пути смены руководителей столичного муниципалитета. Игра на «изъятие» главы депутатского корпуса Петросовета «зеркалится» на всю городскую организацию «Единой России», что очевидно не принесёт Парфенчикову дополнительных очков на этапе разворачивающихся внутрипартийных праймериз. В риторике зачастую обоснованной критики в управлении городским хозяйством присутствуют некорректные, а порой и недопустимые ноты, которые не остаются незамеченными среди однопартийцев.

С учётом наслаивающихся один на другой внутриэлитных конфликтов, которые сопровождают становящуюся постоянной «силовую» деятельность главы региона, не представляется удивительным, что карельским республиканским политическим советом партии «Единая Россия» поддержаны столь «несимметричные» по своему статусу кандидатуры для участия в предварительном голосовании по выборам главы Карелии. Ими стали: Артур Парфенчиков и совершенно непубличные в масштабе республики персоны — сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат ЗС РК Анна Лопаткина и ректор Петрозаводского госуниверситета Анатолий Воронин.

В срок до 28 мая каждый из кандидатов должен встретиться, как минимум, с половиной общего числа секретарей первичных организаций в регионе. Для этого республиканское отделение партии проведёт в Карелии три форума, по территориальному признаку — южный, северный и центральный, собрав на эти встречи своих сторонников. Все трое кандидатов смогут выступить перед участниками партийных ассамблей. После того, как в Карелии официально будут объявлены губернаторские выборы, «Единая Россия» проведёт партийную конференцию, участники которой тайным голосованием определят, кого из трёх кандидатов они готовы будут выдвинуть на выборах главы региона.

На фоне заявления Парфенчикова, что «решение о вступлении в партию («Единая Россия») я намерен принять только после завершения избирательной кампании», в республике всё более активно обсуждается вопрос о том, что нынешний губернатор намерен работать в нынешней должности не дольше года и сразу после завершения президентских выборов-2018 претендовать на продолжение карьеры на посту генерального прокурора России. Этому должно способствовать пребывание в круге лиц, чьё положение непосредственно определяется близостью к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, которые, однако, при этом не оказываются замешанными в медийных антикоррупционных скандалах.

Эмилия СЛАБУНОВА

Депутат Законодательного собрания Республики Карелия. Председатель партии «ЯБЛОКО»

15 февраля бывший директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия. Прошло два месяца и можно делать первые выводы. Ряд достаточно правильных шагов позволил появиться в карельском обществе надеждам на то, что выходец из республики, обладающий опытом работы на федеральном уровне и соответствующими связями, сможет начать вывод республики из стагнации. Среди этих шагов следует отметить достаточно быстрое увольнение ряда одиозных республиканских чиновников, деятельность которых постоянно подвергалась критике или подозрениям в аффилированности; резко-критичные оценки деятельности предыдущей команды по ряду направлений; провозглашённый принцип открытости в деятельности врио и приём обращений граждан в социальных сетях; жёсткий контроль провального вопроса с расселением аварийного жилья; активизация вопроса по строительству кадетского училища; обещанные бизнесу встречи «без галстука». Ряд конфликтных ситуаций был погашен: конфликт вокруг Сунского бора разрешён в пользу местного населения, предприятие «Карбон-Шунгит» исключён из региональной программы приватизации, заявлено о планах по «жёсткому изъятию» находящегося в кризисном состоянии Медвежьегорского молокозавода под юрисдикцию республики, от приватизации холдинга «Кареллеспром» решено отказаться.

Сомнения и разочарования приходят с кадровыми назначениями Артура Парфенчикова. На должность премьер-министра назначен бывший заместитель председателя правительства Бурятии Александр Чепик, отметившийся сомнительными проектами по созданию игорной зоны на Байкале, уходу которого порадовались в данной республике. Назначение на ряд должностей в правительстве бывших силовиков вызвало резкие критические оценки, так как Карелия имеет печальный опыт вмешательства правоохранителей в политические процессы и связанное с этим протестное движение.

Появление нового назначенца на посту вице-премьера по социальным вопросам Ларисы Подсадник вызвало негативные реакции в профессиональной среде и опасения, что это поставит крест на надеждах на перемены к лучшему в социальной сфере. Передача одним росчерком своего пера в собственность РПЦ никогда ей не принадлежавшего архитектурного памятника в квартале исторической застройки Петрозаводска, конфликт с журналистом оппозиционного СМИ в социальных сетях в первые же дни провозглашенной открытости, вызывают подозрения, что силовой и единоличный способ решения вопросов просто пока скрывается.

«Лакмусовой бумажкой», позволяющей жителям республики оценить соответствие слова и дела врио губернатора, безусловно станет ситуация с исполнением решения суда по сносу «Невского пассажа» — незаконной пристройки к жилому дому в центре столицы. Это станет настоящим испытанием бывшего руководителя ФССП. Риском для Артура Парфенчикова, что можно ожидать в ближайшее время, является возможный конфликт с администрацией Петрозаводска, в которую начинают трудоустраиваться (явно не без участия Петросовета) уволенные чиновники правительства. Председатель городского совета, скорее всего, будет заинтересован именно в таком развитии событий.

Роман СМИРНОВ

Политолог, член Правления Ассоциации политических юристов

Изначально в Архангельской области было всё не просто для Игоря Анатольевича Орлова. На него, в том числе и в федеральном центре, возлагались большие ожидания. Особенно после ухода шумного в информационном плане предшественника, имевшего солидный багаж медийного негатива. Недовольных в области накопилось много.

У Орлова, на мой взгляд, не простая ситуация. Экономическое состояние региона, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И от действующего главы тут мало что зависит, так как многие проблемы он получил в наследство. Регионом нужно заниматься, развивать, ведь перспективы здесь достаточно большие, учитывая географическое положение — Северный морской путь, интенсивное развитие Арктики.

Есть за что ухватиться. Надо развивать взаимовыгодное сотрудничество с Ненецким АО, с губернатором которого Орлова связывают не только крепкие профессиональные отношения, но и дружба. Безусловно — есть куда двигаться. Но, с точки зрения политической, конечно, продолжают существовать какие-то скрытые внутриэлитные конфликты в области, неудовлетворённость существующим положением дел в регионе. При этом позиция действующего губернатора, как разрешить эти проблемы, на мой взгляд, не сформировалась, возможно, в силу его какого-то личного видения ситуации. Получается, что политического и экономического развития области, за исключением каких-то формальных общих намерений, Орлов так и не добился. Из последних примеров — скандал, который вроде с губернатором никак не связан, но косвенно бросает тень на состояние элит в Архангельской области. Это дрифт бывшего мэра Архангельска на феррари в московском торговом центре.

Элиты, которые могли бы действовать в рамках области, почему-то пытаются найти себе полит-консалтинг в столице, совсем забросив область. Подобного рода вещи указывают на то, что в Архангельской области не всё так просто управляется и есть какие-то недовольные, которые не могут выразить свой протест. Это не способствует решению стоящих перед областью задач: конкурентность, открытость, легитимность, повышение явки и интереса избирателей к выборам, в том числе грядущим президентским. По последним показателям, которые имеют партии в области, в том числе и Единая Россия, здесь продолжает нарастать апатия, усиливаясь негативным социально-экономическим фактором в условиях санкций. Предприятия ВПК, которые, по сути, должны стать форвардами региона, не являются российскими лидерами как с точки зрения доходов в федеральный бюджет, так и с точки зрения внутреннего развития. Понятно, что климатические условия суровые, но возможности есть. Это и туристический кластер — Соловки, разнообразные предприятия малого бизнеса — всё это не развивается. Губернатор много может сделать ещё, хотя это и сложно будет сделать при отсутствии финансово-экономического развития региона. Слава богу, нет пресловутого административного ресурса, нагоняющего цифру избирательских «симпатий». Но определённый абсентеизм — это большой минус области.

Сергей ПЕТУШКЕЕВ

Политолог, Руководитель Центра социально-политических технологий Республики Бурятия

Внезапная отставка главы Бурятии в феврале 2017 года была воспринята общественностью национальной республики на удивление взвешенно и спокойно. Произошло это на фоне внутрифедеральной смены глав сразу пяти регионов страны, как общезаданный центром тренд на смену региональной власти. Именно с Бурятии начались подобные замены в других проблемных регионах, что, безусловно, говорит о том, что в современных взаимоотношениях центра и регионов начался процесс по выстраиванию общей единой стратегии будущего президентского курса.

Многоходовые комбинации центра позволили испытать на прочность устоявшиеся прежние взаимоотношения, и перейти к активной фазе их перенастройки, таким образом, усилив степень его влияния. Помимо формирования эффективной избирательной модели президентских выборов, существует острая необходимость в обратной связи с электоральными установками и предпочтениями, а главное, создание единого работающего механизма для решения многих проблемных задач регионального и федерального масштабов. Это позволило бы: а) снизить уровень социальной напряжённости в регионе, б) создать эффективную систему государственного регионального управления и обеспечение контроля, с) обеспечить выполнение задач центра в регионах. В этой связи, работа врио главы республики Алексея Цыденова ведётся более чем активно.

Имея федеральную поддержку центра, опираясь на все вверенные ему институты и рычаги власти, а главное на ожидания и предпочтения широких масс общественности, он всецело задаёт вектор работы и вполне является самостоятельным в управлении процессами в Бурятии. Доверие центра и наделение полномочиями — вот основной фактор в выстраивании будущей модели избирательной кампании.

Сегодня, обладая преимуществом в медийно-информационной среде, начинает складываться и предвыборная повестка, где центральной темой становятся повышение доходов населения, уровня и качества жизни, увеличения рабочих мест, поддержка бизнеса. Осуществляются попытки снять многочисленные точки социального напряжения путем налаживания диалога и формирования системы эффективной обратной связи. Формируется понимание того, что успешный руководитель обязательно должен быть вхож в федеральные «коридоры власти», быть ставленником партии власти, и, что немаловажно, иметь ещё пресловутый административный ресурс. В этой связи последний пункт всегда является важным, особенно в свете последних событий — кто сможет составить конкуренцию врио. Традиционно наличие административного ресурса является главным, а в случае с прошедшими выборами в Госдуму, к примеру, основным фактором победы в выборах.

Ключевым проблемным вопросом в деятельности Цыденова факт остаётся один — отсутствие единой команды. Ведь предложение возглавить республику прозвучало также неожиданно для республики, как и для самого Алексея Цыденова. В последнее время активно муссируется предположение, что действующий мэр Улан-Удэ Александр Голков сможет составить ему конкуренцию. На мой взгляд, данное предположение является спорным по многим причинам. Во-первых, отсутствие электоральной базы для этого. Такие моменты формируются годами, возможно ранее и велась работа по отношению к Вячеславу Наговицыну, но фактор внезапности Центра в принятии решения внес свои коррективы. Второе, в Бурятии традиционно для мэров Улан-Удэ попытки противостояния с республиканской властью заканчиваются стремительным поражением первых. Так было в конце девяностых годов с мэром Улан-Удэ Валерием Шаповаловым, подобное по результату произошло и в 2012 году с мэром Геннадием Айдаевым. В-третьих, административный ресурс, находящийся в руках Голкова это половина успеха всей избирательной кампании будущего главы. Умелое использование данного ресурса позволит вполне эффективно решить многочисленные проблемные задачи, стоящие перед городом, от выстраивания межбюджетных отношений и решения неотложных проблем до будущих бюджетных заимствований на эти цели. Или расчёт — получить предложение войти в кабинет правительства республики в обмен на его лояльность и поддержку.

Особенно это становится актуальным в период кадрового кризиса власти в стране и в республике, а команду формировать сейчас стратегически необходимо. С другой стороны, заметным событием стало недавнее заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова выдвинуть единого кандидата от оппозиции на должность главы республики от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, сенатора от Иркутской области, первого секретаря бурятского рескома КПРФ Вячеслава Мархаева. Учитывая, что соседняя Иркутская область уже находится в сфере влияния электорального поля КПРФ, то эти выборы могут стать тревожным звонком для региональной системы партии власти, что является необходимым условием для развития централизации власти и подготовки к следующему электоральному циклу 2018 года.

Саида КУИЖЕВА

Ректор Майкопского государственного технологического университета. Заслуженный деятель науки Республики Адыгея

Я очень люблю свою республику. Это многонациональный, мирный, тёплый уголок нашей страны, в котором живут добрые, неравнодушные люди. Я стараюсь активно участвовать в её жизни, выполняя свои непосредственные обязанности, руководя одной из самых крупных организаций в Республике — Майкопским государственным технологическим университетом. За последние годы в республике произошли очень большие изменения во всех направлениях социально-экономического развития, повысившие качество жизни нашего населения. Республика строится, благоустраивается, что привлекает многочисленных туристов и развивает экономику региона. И это не остаётся незамеченным среди жителей республики. Конечно, не всё сделано, а всё и невозможно охватить, это непрерывный, кропотливый труд всех нас на разных участках деятельности, который, я уверена, приносит только самые позитивные результаты.

Республика Адыгея — это один из немногих регионов в стране, в котором сохранена преемственность власти. Считаю, что преемственность власти — это первый и самый главный залог развития региона. И сейчас во главе республики находится человек, который знает все участки работы, проблемы и пути их решения, так как в течение 8 лет был премьер-министром региона, занимал пост руководителя высшего законодательного органа республики. Кумпилов Мурат Каральбиевич — молодой, очень активный лидер республики, который самоотверженно, искренне, а, главное, с умом, защищает интересы населения нашей республики, открыт для конструктивного общения как с жителями республики, так и руководителями организаций различных форм собственности. За первые два месяца руководства республикой он уже встретился со многими руководителями федеральных органов власти, тем самым определив перспективы дальнейшего развития республики на федеральном уровне.

Требовательный к подчинённым и к себе он, уверена, сможет вывести республику на новый уровень социально-экономического развития. Как ректор не могу не сказать о роли университетов в инновационном развитии регионов, ориентации университетов на вызовы инновационного, технологического и социального развития регионов. Университеты являются главными поставщиками кадров и компетенций для региональных экономик. Эту позицию поддерживает глава республики, и эта позиция задаёт вектор развития нашему университету как центру развития инноваций региона.

Михаил ЗИМИН

Директор проекта «Кто есть кто в Байкальском регионе», директор Фонда «Наша Сибирь»

Разными политическими игроками в регионе деятельность губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко оценивается по-разному. Однозначной точки зрения нет. Можно отметить и явные достижения главы региона, но также признать, что Левченко уязвим для критики, хотя и не всегда она звучит по адресу.

Подводя итоги за 2016 год Левченко объявил о социальных приоритетах своей политики на год грядущий. В частности, заявлено, что в 2017 году из областной казны на капремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры региона власти выделят более 5,5 млрд рублей. Эта сумма вдвое больше, чем выделялась в 2016-м году. Очень заметным в области шагом губернатора было вручение в начале февраля небольшим НКО дипломов о присуждении грантов на реализацию социально значимых проектов — порядка 55 грантов на 18 млн рублей. Это серьёзное дело — фонд в этом году увеличен в три раза. Такого никогда не было!

При этом можно сказать, что в конце января — начале февраля против Левченко развернулась явная массированная информационная война, где губернатора хотят выставить виноватым во всех грехах местной жизни, сделать ответственным за всё. В этой атаке сразу несколько видимых поводов. Первый связан с реализацией пакета иркутского аэропорта, который находится в областной собственности: обсуждается как, каким образом идет реализация, и кто же все-таки купит этот аэропорт и какова роль в этом губернатора. Среди претендентов на пакет называют Русский алюминий с одной стороны и, с другой, некоего господина Троценко.

Второй повод для выпадов почему-то в адрес Левченко — громкий скандал с «боярышником» и массовыми смертями иркутян. Тут же припоминают и червивые конфеты, которые органы опеки от имени губернатора преподнесли на Новый год детям из малоимущих семей и сиротам. Противоборствующие стороны пользуются случаем возложить ответственность и вину за произошедшую халатность на губернатора.

И третья тема, потенциально бьющая по Левченко — слух о снятии полномочий по тушению лесного комплекса Иркутской области с региональных властей.

Отдельная тема, которая вызвала критику экспертов и населения — долгий зимний отдых губернатора, которого не было на рабочем месте полтора месяца. И это довольно много.

Между тем, запас положительных ожиданий от деятельности Левченко в Иркутской области почти исчерпан. Но успешное позиционирование губернатора зависит не только от реальных дел, но и от слаженной работы аппарата главы региона, и эффективной работы его пиар службы по предупреждению и отражению выпадов со стороны оппозиции.

Михаил АФАНАСЬЕВ

Редактор Интернет-журнала Хакасии «Новый Фокус»

К сожалению, никаких успехов в социально-экономическом развитии Хакасии нет. Наоборот, исполнительная власть свалила республику в яму долгов. На сегодняшний день государственный долг Республики Хакасия составил более 23 млрд рублей. Напомню, весь годовой бюджет субъекта 26,5 млрд. За всю историю у республики не было таких космических долгов. Как регион будет оплачивать свой долг, нет никаких внятных объяснений кроме «ура-патриотических» слов о том, что правительство было вынуждено брать в долг и это нормально. Мне трудно давать оценку главе Хакасии Виктору Зимину как персоне. Для Виктора Михайловича назначение на пост губернатора был скорее имиджевый ход, чем естественное стремление зрелого, состоявшегося человека, принести на родную землю в свою республику что-то хорошее.

Зимин не политик, не экономист, не хозяйственник. Поставить его на настоящие политические дебаты и вся Хакасия будет обсуждать его бессвязную речь. Единственный ресурс Виктора Михайловича — дружба с министром обороны Сергеем Шойгу (об этом, например, прямо написано в одном из последних номеров журнала «Профиль»). Друг он, думаю, хороший. А настоящая мужская дружба, как известно, важнее всего. Никакого значения в политической сфере Зимин не имеет. Виктора Михайловича на вершину местной политической жизни вынесло время и удачное знакомство. Региональный полит-бомонд его уважает, потому что так приказано, общественные институты и СМИ восхваляют за деньги и преференции. Всё просто, ничего личного. Все играют свою роль, прекрасно понимая, кто такой Виктор Зимин. Те, кто пытается получать информацию об общественно-политической жизни республики, относится к Зимину негативно. Он, скорее, объект горьких насмешек. И, боюсь, таким войдёт в историю.

Отношения главы Хакасии с властями субъекта складываются как отношения начальника с подчиненными. Особняком стоят правоохранительные и правоприменительные органы в Хакасии, у которых есть ещё и начальство в Москве. Я не вижу никаких достижений в деятельности главы Хакасии Виктора Зимина. В чём он действительно поднаторел, так это в сладких речах. В остальном, к сожалению, республика будет обрастать долгами, пока не уйдёт на дно банкротства под ура-патриотические лозунги своего руководителя.

Максим СУРАЙКИН

Историк, общественный деятель. Председатель ЦК партии «Коммунисты России»

По шкале от — 10 до +10 главе Республики Северная Осетия — Алания Вячеславу Битарову можно пока поставить «-2». Речь идет о совокупности факторов, влияющих на итоговую оценку. В Республике Северная Осетия — Алания наблюдается системный кризис во многих отраслях, регион является одним из самых социально-напряжённых. Низкое качество работы многих госструктур, один конфликт с медицинскими работниками чего стоит. Квалифицированный состав просто уезжает работать в соседние кавказские республики. Компартия активно сотрудничает с независимым профсоюзом медицинских работников, который отмечает рост социальной напряжённости, так что я знаю, о чём говорю. Проблемы испытывает завод «Электроцинк». Есть основания полагать, что вопросы экологии поднимаются намеренно в рамках внутриэлитной борьбы. ЖКХ, дороги, жильё для многодетных семей, последнее место в рейтинге развития культуры… Проблем очень много. Их нужно не просто решать, а в кратчайшие сроки определять приоритеты, во главе которых должна быть забота о человеке труда, простом жителе республики. Если главе удастся погасить существующие проблемы, то оценка, очевидно, будет выше.

Олег МОЛЧАНОВ

Юрист, член Правления Российской ассоциации политических консультантов (г.Самара)

По оценкам финансового университета при правительстве РФ губернатор Самарской Области Николай Иванович Меркушкин (он является и председателем правительства региона) относится к числу самых неэффективных менеджеров. За последние три года закредитованность выросла в 6 раз. Недавно новый глава Марий Эл оценил госдолг своего региона в половину бюджета как катастрофу. В Самарской области этот долг больше половины! Также наблюдается огромное падение реальных доходов населения — больше чем 20% за последние два года. Следовательно — падение покупательной способности, снижение товарооборота, торговли во всех секторах, снижение промпроизводства и так далее. Из 6 птицефабрик, которые работали 10 лет назад, сегодня в области осталась одна. Отдельно хочется отметить новации губернатора, которые не объяснимы ничем и не имеют здравого смысла. Например, строительство дороги в чистом поле — из ниоткуда в никуда. По идее она должна была связать город и федеральную трассу М5. В результате полотно, ответвляющееся от трассы, закончилось в поле. Или строение так называемой «подпорной стенки», её уже окрестили «стеной Меркушкина», которая закрыла великолепный вид на Волгу, и никто не объясняет — зачем это нужно. Губернатор на вопросы не отвечает. В целом, чтобы поставить сегодня область на ноги, нужно найти новые точки роста, на которых пойдёт развитие. На автомобилях ВАЗ и их комплектующих, а также самолетах ТУ (всё это давало экономический фундамент в советское время), сегодня область благосостояния не прибавляет.

Между тем, Самарская область сегодня остро нуждается в развитии промышленности, способствовании реальной конкуренции, усилении контрольных функций — дороги, которые делаются с десятилетней гарантией, разваливаются через год после ремонта. По гарантии их никто не ремонтирует, но те же фирмы начинают строить новые дороги.

Необходимо ослабление административного давления на бизнес. В Самарской области было принято множество подзаконных актов, которые не дают развиваться малому предпринимательству. Самарской области нужно развитие общественной жизни — здесь нет фактически выборов. Вовлечение людей в общественную жизнь должно идти не путём создания всевозможных совещательных советов, на чьи решения власть никакого внимания не обращает. К сожалению, на всю Россию, наряду с Челябинском и Махачкалой, Самара — город, в котором нет выборов в Горсовет. А в целом, Самарской области элементарно нужна власть, которая бы не предпринимала действий, необъяснимых с позиции здравого смысла.

Вадим НУЖДИН

Общественный деятель, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области

Сильным ударом по рейтингу губернатора Самарской области Меркушкина стала потеря контроля над ситуацией в регионе, многотысячные митинги с требованием отставки губернатора и против урезания льгот пенсионерам, а так же против коррупции. Нежелание выстраивать честный и открытый диалог с обществом и увлечение «постановочными» мероприятиями, с обязательными элементами пиара и хвалебными речами, сформировали устойчивое отторжение персоны Меркушкина у жителей региона. Граждане осознали, что ни сам Меркушкин, ни члены приезжей команды не связывают будущее с Самарской областью, а пришли как временщики, чтобы выжать из области ресурсы, чаще стали идти на открытую конфронтацию с властями в регионе.

Факты многочисленных нарушений на выборах 18 сентября 2016 года и возбуждённые уголовные дела по ним, свидетельствуют о планомерной и организованной работе региональной власти по использованию административного ресурса. Ни о каких легитимных и честных выборах, которые гарантировал Меркушкин, не приходится говорить, если используемые методы организации «электоральной машины» в области стали поводом рассмотрения уголовных дел. Расследование уголовных дел держит на контроле лично председатель ЦИК Элла Памфилова и Генеральная прокуратура РФ.

В эфире центрального федерального канала РОССИЯ 24 вышла информация о спаивании народа Правительством Самарской области. Региональные власти закупили с 2012 года на сумму 31 млн рублей, в текущих ценах, 70 тысяч литров алкоголя, из которых по личной инициативе Меркушкина 59 тысяч литров подарили гражданам. Это происходит на фоне увеличения за последние три года отравлений людей алкоголем с летальным исходом и при взятом Президентом страны курсе на снижение алкоголизации населения страны.

Регион сотрясают коррупционные скандалы и многочисленные дела по картельным сговорам с участием должностных лиц и структур близких к Меркушкину, которые раскрывают сущность «коррупционного смрада», воцарившегося в области. Вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Самарской области Дмитрием Овчинниковым предпринимаются неоднократные попытки вмешательства в работу регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) и отдельных активистов, что свидетельствует о полном непонимании роли и задач общественного движения, возглавляемого президентом страны и о желании взять под контроль региональной власти его деятельность.

На региональное информационное поле, «выжженное» командой губернатора от иных материалов кроме личного пиара Меркушкина, стали больше просачиваться объективные репортажи и новости, которые наносят удар по растиражированным успехам. Так благодаря активистам ОНФ стало известно, что Ледовая арена в городе Самара, объект спортивной инфраструктуры, которую триумфально «ввели» за два дня до выборов губернатора в сентябре 2014 года, оказался опасным «фейком», который простаивает два с половиной года и представлял угрозу жизни уже в момент торжественного открытия и «постановочной» организации эксплуатации с привлечением детей.

Ситуация в области перерастает в открытую конфронтацию жителей региона и властей, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Андрей КУДИСОВ

Политолог, журналист, политтехнолог (г.Владивосток)

Ситуацию в Приморском крае под руководством Владимира Миклушевского можно охарактеризовать как очень печальную. Причин тому немало. Прежде всего, это бездарная растрата «кредита доверия» со стороны населения Приморья, который у него, безусловно, был при назначении на должность в 2012 году. Однако громкие заявления Миклушевского остались только словами. Прежде всего, в том, что касается возложенной на него миссии по «декриминализации» региона. Наглядным подтверждением тому стала череда громких коррупционных скандалов, в результате которых целый ряд бывших высокопоставленных чиновников находится под следствием, в том числе и экс-вице-губернаторы. Сам губернатор пытается опираться на пришлых назначенцев. Но принимать эффективные решения без знания специфики региона они не в состоянии априори — они либо наталкиваются на активное сопротивление региональных бизнес‑ и политэлит, либо, пытаясь действовать по привычным им шаблонам, роняют и без того невысокий уровень доверия к региональной власти. Со всеми вытекающими последствиями.

Второе, администрация на сегодняшний день фактически упустила контроль над состоянием внутренней политики в регионе. Это выражается в растущем недовольстве населения действиями или бездействием региональной власти. Прежде всего, в массовых митингах, связанных с проблемой установки аппаратов ГЛОНАСС на подержанные иномарки, которыми Приморье до сих пор пробавляется в силу оторванности от центральных регионов страны, где транспорт активно производится и есть иномарки российской сборки. Ни с населением, ни с конкретными группами людей, негативно настроенных по отношению к действиям или бездействию краевой власти, какой-то целенаправленной разъяснительной работы не ведётся. Ещё один важный момент заключается в методах и способах, которыми «ведётся» работа с электоратом и элитными группами в рамках избирательного процесса на уровне региона. Этой работы попросту нет — её подменяет жёсткое административное и псевдоправовое давление, которое не добавляет популярности ни региональной власти, ни государственной, которую администрация Приморья представляет в регионе. В преддверии предстоящих выборов президента России это создает дополнительные политические риски, нивелировать которые будет непросто, если вообще возможно.

Кроме того, как полагает население, краевой центр оказался обезглавлен стараниями губернатора. Хотя каких-то всерьёз обоснованных обвинений мэру Владивостока до сих пор не предъявлено. То, что оглашают следственные органы, при мало-мальски серьёзном рассмотрении не выдерживает критики. Но это — вопросы следствия, адвокатов и судебных органов. Тем не менее, обыватели связывают политический кризис во Владивостоке именно с губернатором и его окружением.

В дополнение к политическим аспектам имеет место и деградация управленческих решений в хозяйственной сфере. Прежде всего, это относится к элементам социальной инфраструктуры, и прежде всего — транспортной. Рушащиеся мосты, и непонятные экологические перспективы, на которые почему-то администрация края очень вяло реагирует. Речь идёт об открытой перевалке угля в Находке. Эта проблема звучит уже на государственном уровне. А особое звучание ей придаёт нынешний Год экологии, объявленный в Российской Федерации.

Пресловутые гостиницы «Хайятт» во Владивостоке, строительство которых не могут закончить уже пять лет, — еще один «черный шар» в корзину Миклушевского, который лоббирует выделение всё новых средств из бюджета на завершение этого долгостроя. Более 18 млрд рублей из краевой казны на эти цели уже было выделено, однако конца этому не видно. Ну, а когда Миклушевский продавливает на роль главного аудитора края того, кто эти самые деньги «осваивал», и, к тому же, является фигурантом связанного с этим уголовного дела, пусть и в качестве свидетеля — это уже верх цинизма. Да и лично губернатор даёт немало поводов для критики: от нашумевшего «вертолётного» скандала до непомерных трат краевого бюджета на его содержание, не так давно опубликованных в СМИ и социальных сетях. И всё это происходит на фоне роста дефицита краевого бюджета и одного из лидирующих мест региона в стране по задержке выплаты заработных плат.

Всё это в совокупности заставляет Миклушевского бороться за своё выживание в кресле руководителя региона преимущественно административно-аппаратными способами, опираясь на поддержку в высших властных эшелонах. Уверен, что на бумаге отчетов, которые направляются в федеральные властные структуры, наверняка всё хорошо. Однако есть «звоночки» в регионе, которые, наверняка, отражаются неполно. Вроде недавнего митинга, когда задержание активистов закончилось походом на Фрунзенское отделение внутренних дел Владивостока. Это говорит о том, что ситуация на бумаге и в реальности разнится. И никакие выводы, ни на региональном, ни на федеральном уровне, не делаются. При этом реальная социально-электоральная база поддержки губернатора Миклушевского в регионе усыхает, подобно шагреневой коже, и становится значимым политическим риском на завершающем этапе главного электорального цикла страны.

Впрочем, учитывая массовые «посадки» чиновников региона, не исключаю, что каким-то понятным образом для тех, кто его делегировал на эту должность, глава региона справляется с функцией декриминализации региона, на которую была серьёзная заявка в центре. На мой взгляд, такой откровенно слабый руководитель даёт возможность для различных коррупционных проявлений, которые каким-то образом отслеживаются силовиками. А потом такую «рыбку» ловят на «живца-губернатора». Но это, на мой взгляд, достаточно изощрённая схема, в которой, опять же, в силу слабости команды, её реализующей, присутствует то, что принято называть «эксцессом исполнителя».

* * *

В конце исследования ЦИК «Рейтинг» предоставило возможность одному из лидеров губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко прокомментировать результаты рейтинга и поделиться и планами на будущее: «Ленинградская область живет настоящим, помнит историю и создает будущее.

Поэтому в каждом деле мы стараемся видеть перспективу. В условиях экономической турбулентности стабильный рост финансового потенциала Ленинградской области только на первый взгляд кажется неожиданным: основа диверсифицированной экономики была заложена в начале 2000-х годов, а качественный рывок в реализации экономического потенциала состоялся за последние 5 лет.

Значительная часть возможностей региона, безусловно, связана с его геополитическим положением. Ленинградская область — приграничная территория, в эпоху военных конфликтов она первой принимала на себя удары неприятеля (достаточно вспомнить годы Великой Отечественной войны), а в мирное время — становится транзитным регионом, интересным для развития торговли и международного сотрудничества. И сегодня инфраструктурные проекты — порты, транспортные магистрали, в перспективе, воздушный хаб — определяют векторы регионального развития.

Следом за инфраструктурой на территорию приходит производство. Конкурентное и технологичное — поскольку вблизи государственной границы оно либо ориентировано на экспорт, либо на внутреннем рынке неизбежно конкурирует с зарубежным поставщиком и производителем.

В этих условиях одна из важнейших задач администрации — создать простые и понятные «правила игры» для инвестора. Развитие сектора реальной экономики — непременное условие для повышения качества жизни людей, оно создает дополнительное количество квалифицированных рабочих мест, соответственно — необходимость обеспечивать высокий уровень образования, культуры, здравоохранения. Именно такие запросы сегодня сложились у ленинградцев. Думаю, это правильно».

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