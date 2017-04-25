Екатеринбург, 25 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Данный показатель более чем в девять раз ниже, чем за аналогичный период 2016 года. Из числа всех покусанных клещами свердловчан, 71 — дети до 17 лет. В целях профилактики им был введен иммуноглобулин. В пресс-службе управления уточнили, что на данный момент с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован только один десятилетний свердловчанин.

egor347 Осторожно, клещи!

Также с установлением оптимальных погодных условий в Свердловской области начнутся акарицидные обработки парков и лесопарковых зон. В 2017 году в регионе такие работы запланированы на территории девять тысяч гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году активность клещей в данный период была намного выше. Так, по состоянию на 18 апреля 2016 года было покусано более 350 жителей Свердловской области, а к концу мая число зарегистрированных в регионе нападений клещей превышало 14,3 тысячи.