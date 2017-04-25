Ярославль, 25 апреля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Росгвардия собирается установить в Ярославской области на машины «Скорой помощи» тревожные кнопки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Предложение высказал во время своего визита в Ярославль директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

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«В подразделениях Росгвардии имеется аппаратура, которая принимает тревожные сообщения, передаваемые из машин скорой помощи. Принцип действия прост. Медработник нажимает кнопку, дежурный принимает сигнал и отправляет группу на задержание. Система уже работает в Омске. В настоящее время мы тестируем оборудование еще в ряде регионов, в частности, на юге России, в Волгограде. Планируем установить такую аппаратуру на машины скорой помощи и в Ярославской области», — сказал Виктор Золотов.

Такая защита ярославским врачам будет кстати. За первые два месяца 2017 года на работников «Скорой помощи» нападали 5 раз, больше, чем за весь 2016 год.

«У нас уже есть тревожные кнопки, но они выводят сигнал на дежурного врача. Сейчас мы ведем переговоры с Росгвардией, чтобы вывести сигнал с этих кнопок на их структуру. Обмениваемся пока письмами, чтобы понять — надо ли нам ставить новые тревожные кнопки или подойдут действующие. Узнаем, сколько это будет стоить и уточняем другие технические вопросы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главврач государственного учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи» Андрей Живой.