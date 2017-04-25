Салехард, 25 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Житель Салехарда, прикуривший сигарету от Вечного огня на Пантеоне 65-летия Победы, публично извинился перед ветеранами Великой Отечественной войны, их родственниками и возложил цветы к монументу. Раскаяние снято на видео и размещено на его странице в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

alex1983 Вечный огонь

«Это была глупость. Хочу извиниться. Я раскаиваюсь полностью в содеянном. Вечная слава героям», — признает свою вину «курильщик» Владимир Анисимов. Также на покаянном видео присутствует автор съемки.

Фотоснимки правонарушения появились 24 апреля в социальных сетях и быстро перекочевали на страницы уральских информагенств. На фотографиях изображен молодой мужчина, который забрался на Вечный огонь на Пантеоне 65-летия Победы, что в Салехарде, и пытался прикурить от пламени. Проступок вызвал волну возмущения среди ямальцев.

СКР возбудил доследственную проверку. УМВД по ЯНАО оперативно установило личности правонарушителей, которыми оказались двое жителей Салехарда 1999 и 1997 годов рождения. В своих объяснениях они пояснили, что вечером 23 апреля, катаясь на личном автомобиле по городу, они решили прогуляться возле Пантеона 65-летия Победы. Один из них захотел покурить, но не нашел зажигалку. Второй участник правонарушения снял всё происходящее на телефон с целью выгрузки фото в социальные сети «ради шутки».

Пользователи соцсетей еще до публичного извинения «шутников» идентифицировали их личности. Друзья 19-летнего Владимира Анисимова рассказали Life.ru, что ребята катались городу на Range Rover Sport. Осквернитель монумента — выпускник зооветеринарного техникума Салехарда. А его мать трудится в отделе подготовки заседаний правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Снимавший правонарушение приятель — 17-летний сын местного крупного бизнесмена, владельца крупной торговой точки.

«Раз деньги есть, значит, все можно?» — пишут в соцсетях ямальцы, укоряя местных представителей «золотой молодежи».

Использование Вечного огня в качестве зажигалки ранее было зафиксировано в ряде городов России. Застигнутые на месте преступления «курильщики» чаще всего несут административное наказание за мелкое хулиганство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде Вечный огонь у памятника погибшим в Великой Отечественной войне гаснет как минимум раз в месяц. К примеру, в феврале 2017 года подростки из шалости забросали его снегом.