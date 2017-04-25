Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд сегодня, 25 апреля, принял решение о судьбе памятной доски Александру Колчаку, которая была установлена на одном из домов в центре города в ноябре 2016 года. Городской суд подтвердил принятое ранее решение районного суда о том, что доска Колчаку должна быть демонтирована, передает корреспондент ИА REGNUM.

Красная Весна Установка доски адмиралу Колчаку

Напомним, 24 января 2017 года, по результатам нескольких судебных заседаний, судья Смольнинского районного суда вынесла решение признать установку памятной доски незаконной. Однако представители третьей стороны, «Мемориально-просветительского центра «Белое Дело» и инициатор установки доски, не согласились с этим судебным решением и подали апелляцию в городской суд.

В ходе сегодняшнего слушания городской суд под председательством судьи Игоря Чуфистова принял решение оставить в силе решение Смольнинского районного суда, предписавшего демонтировать мемориальную доску.

Как сообщил адвокат истцов Олег Барсуков в интервью ИА REGNUM :

«Факты и обстоятельства, установленные вступившим в силу судебным решением, носят преюдициальный характер. То есть стороны после решения суда освобождаются от доказывания обоснованности этих фактов и обстоятельств. А любой другой суд обязан принимать установленные доказательства без дополнительной проверки.

Законность Постановления Правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку была оспорена жителями северной столицы именно на этих основаниях. Факты совершения Колчаком преступлений против человечности не подлежат сомнению, так как они установлены судом. Правительство и губернатор при рассмотрении вопроса об увековечивании памяти Колчака просто обязаны были учесть эти факты.»

«Столь же безграмотными — со слов адвоката — являются заявления сторон о том, что установка памятной доски «не является реабилитацией» и потому, мол, для данного случая наши доводы о внесудебной реабилитации якобы неприменимы. Юридическая реабилитация (от лат. rehabilitatio — восстановление) — это восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного человека, полное восстановление прав и репутации, в том числе репутации выдающейся личности и права на памятный знак или доску. При этом характеристика человека, совершавшего военные преступления, как «выдающегося русского офицера» (эти слова присутствовали на мемориальной доске Колчаку) означает одобрение подобных действий и является прямым оскорблением российских военнослужащих.

В Судебном заключении Главной военной прокуратуры, на которую опирались истцы сказано, что «вина Колчака доказана в полном объеме свидетельскими показаниями, архивными материалами и фотодокументами». Поэтому принятие Правительством Санкт-Петербурга постановления, нарушающего Конституцию Российской Федерации, подрывало доверие граждан к органам государственной власти и нарушало закрепленное в статье 3 Конституции право народа осуществлять свою власть через эти органы. Таким образом, спорное постановление нарушило права граждан России, закрепленные в преамбуле, а также в статьях 3 и 118 Конституции РФ.»

Как сообщало ИА REGNUM, памятную табличку адмиралу повесили 16 ноября 2016 года по инициативе «Белого дела». Вскоре несколько общественных объединений выступили против появления такой доски, в Смольнинский суд было подано пять исков, в которых истцы назвали Колчака военным преступником времен Гражданской войны и заявили, что, согласовав появление доски, власти Петербурга безосновательно реабилитировали Колчака. При этом никакой официальной реабилитации Колчака судебными органами СССР и РФ не было.

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Напомним, что в июне прошлого года в Петербурге открыли мемориальную доску Карлу Маннергейму, который с 1918 года воевал с Советской Россией, а с 1941 по 1944 был союзником гитлеровской Германии и замыкал блокаду Ленинграда с Севера. Табличку разместили на здании Военного инженерно-технического университета на Захарьевской улице, но под влиянием общественности доска была демонтирована и перенесена в музей.