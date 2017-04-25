Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Тренер футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко и капитан столичного «Спартака», уроженец города Миллерово Ростовской области Денис Глушаков стали послами чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону. У обоих за плечами богатая спортивная жизнь, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

‪fc-rostov.ru Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко

В частности, Кириченко играл за «Ростсельмаш» (так ранее назывался футбольный клуб «Ростов»), «Москву», ЦСКА и «Сатурн». С 2011 по 2013 годы был форвардом желто-синих. Причем Кириченко в свое время вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. Помимо этих достижений, нынешний тренер «Ростова» — один из авторов самых быстрых голов в финале чемпионата Европы в 2004 году, лучший бомбардир Кубка Интертото 2008 года. 10 лет длился рекорд Кириченко по количеству мячей, отправленных в ворота соперников с пенальти (22).

С сентября 2014 года руководство «Ростова» приняло решение о вхождении Дмитрия Кириченко в тренерский штаб команды. Летом 2016 года он исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Под руководством Кириченко желто-синие вышли групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. У бровки футбольных арен за игрой «Ростова» по-прежнему внимательно следит Кириченко, а не главный тренер Иван Данильянц.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков ещё в детстве переехал в Москву, где выступал за разные столичные дружины. Позже он вошел в список сборной России. Глушаков играет на позиции полузащитника.

Напомним, список послов ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону пополнился. Теперь в нём уже шесть человек. Ранее в список попали телеведущий Дмитрий Дибров и «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева, музыкант Василий Вакуленко (Баста) и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2000 года Вартарес Самургашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырёва была выбрана послом Ростова-на-Дону на ЧМ-2018 одной из первых. На тот момент она была единственной представительницей, не имеющей за плечами спортивных побед.