Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Уровень преступности в Санкт-Петербурге в январе-марте 2017 года оказался на 11% ниже, чем за тот же период 2016 года. Однако выросло количество убийств и изнасилований. Об этом сообщил Петростат со ссылкой на данные ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

Всего за первые три месяца текущего года в Петербурге зарегистрировано 12 082 преступления, что составляет 88,7% от уровня аналогичного периода 2016 года. Число тяжких и особо тяжких преступлений составило 5095 случаев (42,2% от общего числа). Таких преступлений в этом году зафиксировано на 5% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

За январь-март в Петербурге совершено 72 убийства и покушения на убийство, что на 24,1% больше сопоставимого показателя прошлого года. Зарегистрировано 19 изнасилований и покушений на изнасилование — число таких преступлений выросло в этом году на 18,8%. Также на 2% возросло количество зарегистрированных случаев мошенничества (731 преступление в I квартале 2017 года).

По другим видам преступности в Санкт-Петербурге отмечено снижение криминальной активности. Так, на 7% сократилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (120 случаев), на 26,3% стало меньше случаев подпадающего под УК РФ хулиганства (14 преступлений), сразу на 42% уменьшилось количество разбоев (91 преступление). На 18,4% снизилось количество грабежей (525 случаев), на 12,8% уменьшилось число совершенных краж (4248 преступлений). Снизилось и число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 5,2% (3195 преступлений).

В январе-марте 2017 года зарегистрировано 861 преступление экономической направленности, что на 6,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Петербурге было совершено 212 убийств. Это несколько больше, чем годом ранее: в 2015 году жертвами преступников в Петербурге стали 203 человека.