Москва, 25 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Рубль явно оторвался от нефти. Как и месяц назад, падение цен на нефть почти на 8% не привели к серьезному снижению российской валюты. Напротив, рубль вырос и 24 апреля тестировал минимальные значения с 2015 года в районе 55.70, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

«Можно отметить несколько главных причин, по которым российский рубль ведет себя «лучше рынка». Во-первых, как ни парадоксально, это ожидания снижения ключевой ставки российским Центробанком. ЦБ явно дает понять, что падение общего уровня инфляции почти до 4% может толкнуть регулятора к более динамичному понижению ставок, к циклу понижения, а это создает очень благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке российских облигаций, как государственных, так и корпоративных», — пояснил эксперт.

«Во-вторых, налоговый период в апреле связан с большими выплатами НДС, НДПИ и т.д., они могут составить до 1 трлн рублей. Между тем, ЦБ РФ не балует игроков ликвидностью, напротив — он абсорбирует излишки, проводя депозитные аукционы», — сказал он.

«В-третьих, итоги первого тура президентских выборов во Франции стали положительным фактором для мировых рынков акций, началась торговля risk-on, которая подразумевает спрос на более рискованные активы, к которым относится рубль, российские акции и облигации», — добавил Богданов.

«Поэтому, можно сказать, что последняя неделя апреля может привести российский рубль к минимальным уровням по отношению к доллару, котировки в паре доллар-рубль вполне могут упасть до 55», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 апреля ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США к рублю на 16 копеек до 56,07 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,84 рубля, что выше предыдущего дня на 53 копеек.