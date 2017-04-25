Ярославль, 25 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. 25 апреля в день визита президента Владимира Путина в Ярославскую область региональное отделение КПРФ провело пикет, на котором было записано видеообращение к главе государства.

Пикет в Ярославле

На мероприятие вышло около 30 человек. Собравшиеся держали в руках плакаты «Путин! Забирай грабителей из области!», «Путин! Нам прислали не того! Отдаем обратно», «Хватит грабить ярославцев», «Меняю 1 ОблИЕРЦ на 2 школы и 3 детских садика».

«Ярославскую область отдали на кормление варягам, они грабят область. Мы требуем от Президента вмешаться в ситуацию и разобраться в происходящем», — заявил лидер Ярославского КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Участниками мероприятия стали дальнобойщики, обманутые дольщики, пенсионеры, многодетная мать. Записанное видеообращение будет размещено в интернете.