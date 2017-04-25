Ржев, Тверская область, 25 апреля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Администрация города Ржева Тверской области возложила на жителей ответственность за снос пятиэтажного жилого дома, некоторое время назад признанного аварийным.

Rhys Asplundh Снос дома

Требованиями администрации города за подписью главы Ржева Вадима Родивилова, направленными в адрес жителей дома, им предлагается как собственникам осуществить снос пятиэтажки самостоятельно. Документ опубликовал на своей странице в Facebook журналист Владимир Варфоломеев.

Трехподъездный пятиэтажный жилой дом на улице Тертия Филиппова, 63, был признан аварийным в феврале 2017 года. В нем проживают около 50 семей. Тогда в числе возможных вариантов решения проблемы администрацией назывались переселение жильцов в новые квартиры, строительство нового дома или выплата денежных компенсаций. Однако на строительство нового дома требуется время, а проживать в аварийном доме, как писали «Ржевские новости» со ссылкой на представителей администрации города, просто опасно.

В результате в марте жителей попросили съехать из своих квартир и переселиться к родным или в жилье маневренного фонда. Только вот жителей этот вариант не устроил: люди побоялись, что сразу после переселения во «временное» жилье про них просто забудут, и ни новых, ни старых квартир не будет. Ответом администрации было заявление, что в таком случае дом будет отключен от коммуникаций.

Как отмечает Варфоломеев, в марте конфликт между администрацией и собственниками квартир ненадолго затих — на период назначения мэра. «За это время в администрации подсчитали, что если расселять людей как положено, то на это уйдёт около 10% всего городского бюджета. И вот на днях жители этого несчастного дома получили письма от нового градоначальника с предложением самим снести свою пятиэтажку», — пишет журналист.

Теперь, согласно требованию администрации города, жители дома №63 по ул. Тертия Филиппова должны своими силами до 6 мая осуществить снос аварийного дома.

«В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Т. Филиппова, д.63, аварийным и подлежащим сносу в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области №130 от 21.02.2017 года «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Тертия Филиппова, дом 63, аварийным и подлежащим сносу», на основании части 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ предлагаем Вам как собственнику жилого помещения в указанном доме осуществить его снос собственными силами в срок до 06.05.2017 года со дня получения настоящего требования. О принятом решении просим Вас сообщить в наш адрес в письменном виде в форме заявления. Неполучение ответа в установленный срок считаем отказом от осуществления сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, собственными силами», — говорится в тексте требования.

В соответствии с ч.10 ст. 32 Жилищного кодекса, на которую ссылается администрация Ржева, «признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок».

В том случае, если собственники не осуществили снос или реконструкцию дома, «земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию».

Между тем накануне депутат Заксобрания Тверской области Роман Крылов в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что администрация Ржева действует в соответствии с законодательством: произвести снос здания и приступить к выплате компенсаций власти могут «только после того, как хозяин квартиры даст письменное согласие». «Есть закон, в котором прописан момент, кто должен сносить дом», — добавил депутат. По заявлению Крылова, в ближайшее время будет проведено совещание с представителями администрации, на котором будут обсуждаться вопросы сноса дома.