Берлин, 25 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Впервые после своего назначения на должность советника в Белом доме Иванка Трамп, дочь американского президента, встретится с Ангелой Меркель и примет участие в дискуссии в рамках экономического саммита «женской двадцатки», сообщает Der Merkur.

Michael Vadon Иванка Трамп

Мероприятие пройдет 25 — 26 апреля в столице ФРГ Берлине. Ранее канцлер Германии во время своего визита в Вашингтон пригласила дочь американского президента поучаствовать в саммите W20.

Тогда в рамках обсуждения экономических вопросов, глава Siemens Джо Кэзер, входящий в состав немецкой делегации, пригласил Иванку Трамп посетить немецкий концерн.

Планируется, что в ходе поездки Иванка Трамп посетит не только учебный центр Siemens, но и мемориал жертвам Холокоста в Берлине.

Встреча «Женской двадцатки», на которой будут присутствовать 200 предпринимательниц и экономических экспертов со всего мира, проходит в преддверии саммита G20, который состоится в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года.

На встрече будет затронута тема более активного участия женщин в экономике.