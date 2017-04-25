Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. ДТП произошло на Колпинском шоссе в Пушкинском районе около 6:20, не доезжая 150 метров до Московского шоссе.

Https://vk.com/spb_today Смертельная авария на Колпинском шоссе (скриншот группы «ДТП и ЧП»)

«Водитель Peugeot по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — сообщили в дорожной полиции.

Обоими транспортными средствами управляли мужчины.

В результате аварии на месте погибли три пассажирки легковой машины, водитель Peugeot госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, проезжавших ранним утром по Колпинскому шоссе, причиной трагедии мог стать гололед или влажность на дороге. Многие автовладельцы в Петербурге успели «переобуть» свои автомобили в летние шины, однако погодные условия в нынешнем апреле оказались скорее зимними.