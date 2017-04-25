Грозный, 25 апреля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Муфтий Чечни Салах Межиев в ходе своего визита в Сирию встретился с президентом страны Башаром Асадом. В ходе встречи президент Сирии передал слова благодарности за поддержку в трудное для республики время всему чеченскому народу и лично Аймани Кадыровой — президенту Регионального фонда имени Ахмата Кадырова.

Kremlin.ru Башар Асад

«Он подчеркнул особую важность гуманитарной помощи и решения о строительстве приютов для детей-сирот в Алеппо и Дамаске», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram. Также Башар Асад высказал слова благодарности за решение фонда имени Ахмата Кадырова инвестировать в восстановительные работы в исторической мечети в Алеппо. При этом президент Сирии напомнил, что «по существующим правилам в минарет вмонтируют камень с именем человека, финансировавшего работы».

Муфтий также передал Асаду просьбу главы Чечни взять под контроль вопросы обеспечения сохранности разрушенной мечети Халида Бен Валида в Хомсе и её восстановления в первоначальном виде.

В ходе встречи были также подняты вопросы выдачи дипломов гражданам России, окончившим дамасский университет или защитившим в нём диссертации. Асад подтвердил обязательное исполнение всех обязательств по этому вопросу. Кроме того, во время беседы муфтия Чечни и президента Сирии была достигнута договоренность об открытии в Грозном филиала исламского университета «Джамиату Биладу аш-Шам», в который входят также «Абу Ан-Нур» и «Фатхуль-Ислам с трехуровневым образованием.

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Чечня доставила в лагерь сирийских беженцев более 10 тонн продуктов питания

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня неоднократно оказывала гуманитарную помощь народу Сирии. В охваченную войной республику направляли тысячи тонн продуктов питания, одежду, школьные принадлежности, игрушки. Так, в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам Региональный фонд имени Ахмата Кадырова оказал помощь более 100 тыс. жителей разрушенных войной городов Дамаск, Латакия, Тартус, Алеппо, а также сирийским беженцам в лагерях временного пребывания в Ливии.

При этом Рамзан Кадыров не раз отмечал, что в ООН, Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине практически ежедневно звучат речи о необходимости урегулирования сирийской проблемы и оказания помощи беженцам. Однако пока никто не спешит оказать реальную помощь пострадавшим в военном конфликте.

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