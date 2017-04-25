Москва, 25 апреля, 2017, 08:53 — ИА Регнум.

Китайский интернет-ритейлер AliExpress запустил ускоренную доставку товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Stolbovsky Павильон Aliexpress на территории Ленинградского вокзала

Ускоренная доставка (в течение 1 дня) будет доступна только для 20 крупнейших городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1−3 дней.

На этапе запуска новый формат будет распространяться на товары таких компаний, как Apple, Samsung, ASUS, Philips.

Однако в дальнейшем компания планирует расширить географию регионов с ускоренной доставкой, а также ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания.