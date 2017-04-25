Париж, 25 апреля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Ле Пен пояснила, что избирательная кампания приближается «к решающему моменту». По ее мнению, глава государства — это президент всех жителей страны, он должен «объединять всех французов».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы во Франции

Кандидат в президенты отметила, что возьмет отпуск на время выборов и отойдет от руководства своей партией. На время перед вторым туром Ле Пен будет «представлять все патриотические силы Франции».

«Таким образом, сегодня вечером я уже не кандидат от «Национального фронта», я — кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов, — сказала она. — Я буду чувствовать себя свободнее, но, главное, я стану выше партийных соображений».

Напомним, первый тур выборов президента Франции завершился 23 апреля. Голоса избирателей разделились: за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона проголосовали 23,86%, за Ле Пен — 21,43%. Второй тур состоится 7 мая.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов, как и кандидат «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, который набрал 19,64%.