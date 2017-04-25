Москва, 25 апреля, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Продажи государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) в России начнутся 26 апреля, сообщили 25 апреля в пресс-службе Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Минфин России информирует, что с 26 апреля 2017 г. в отделениях ВТБ 24 (ПАО) и ПАО Сбербанк начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Условия эмиссии и обращения ОФЗ утверждены приказом Минфина России от 15 марта 2017 г. No 38н», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд рублей, количество облигаций — 15 млн. Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей.

Дата окончания размещения облигаций — 25 октября 2017 г. Дата погашения ОФЗ — до 29 апреля 2020 года.

«На 26−28 апреля 2017 г. цена размещения ОФЗ-н выпуска No53001RMFS устанавливается равной 100,0% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигаций в дату начала размещения доходность к погашению составит 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом по каждому поручению, составляет 30 штук. Максимальное количество облигаций — 15 000 штук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в апреле 2017 года в России запускается интересный инструмент, который предназначен для населения страны, — ОФЗ.

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