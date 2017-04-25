Москва, 25 апреля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Стоимость нефти 25 апреля утром составляет $51,84 за баррель. Сегодня вечером будет опубликован еженедельный отчет Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов за прошлую неделю. 26 апреля такой же релиз представит Минэнерго США.

catmoz Нефть

Неделей ранее рынок очень нервничал из-за расхождения своих ожиданий и фактических данных по запасам бензина. В этот раз внимание к этой детали будет еще более пристальным, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

На рынке активно обсуждают позицию России в переговорах с ОПЕК по продлению соглашения по заморозке добычи нефти. Речь идет об интересах Москвы: чем дольше работает документ и чем сильнее ограничены нефтепроизводители в добыче, тем меньше эффекта видно в бюджетах.

Как подсчитали в Goldman Sachs, выгоды, исходя из сравнительных характеристик ноября 2016 года и марта 2017 года, практически нет — так зачем подписываться на сохранение строгого режима.

В соглашении остается только один привлекательный для РФ момент — надежда на дорогую нефть. Но поскольку ее ничем не подкрепить, Москва продолжает думать.

25 апреля торги для барреля Brent пройдут в пределах $50,98−52,20. 24 апреля вечером сырье обновило месячное «дно», и ничто сейчас не мешает углубить продажи. Баррель легкой нефти WTI останется в границах $48,75−49,80.