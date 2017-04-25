Вашингтон, 25 апреля, 2017, 08:07 — ИА Регнум.

Корпорация Apple планирует привлечь инженеров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для проведения испытаний беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Компания Apple официально уведомила власти США о том, что планирует нанять шестрерых специалистов NASA. В их обязанности будет входить, помимо обмена знаниями и опытом, участие в испытаниях автомобилей Lexus, оборудованных беспилотными технологиями.

Ранее компания Apple была включена в список компаний, которым предоставлено право тестировать беспилотные автомобили.

В конце марта NASA объявило о присоединении к проекту разработки образцов беспилотных автомобилей в США. Специалисты хотят добиться того, чтобы разработать надежное и безопасное средство передвижения, способное передвигаться без участия водителя.