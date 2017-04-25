Киев, 25 апреля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. По ее словам, территория ПМР за три года стала «региональным центром поставки наемников для участия в боевых действиях на востоке Украины на стороне российских иррегулярных войск и подрывной деятельности в юго-западных областях [Украины] со стороны российской резидентуры».

Perohanych Верховная Рада Украины

Фриз озвучила несколько «предложений» руководству ПМР для «налаживания сотрудничества с Украиной». В частности, депутат заявила, что парламент Приднестровья должен принять закон о преследовании лиц, которые участвуют или принимали участие в военном конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

Также депутат рекомендовала Приднестровью заменить оперативную группу российских войск на «адекватный международный полицейский контингент ООН, ОБСЕ или ЕС».

От выполнения данных «предложений» будет зависеть, насколько сильно Украина будет контролировать границу с Приднестровьем, уточнила депутат.

Напомним, Молдавия и Украина угрожают ПМР полным перекрытием границы и введением таможенного контроля на всей протяженности приднестровско-украинской границы.

Молдавия уже предоставила проект об открытии 13 новых КПП на границе с Украиной, тем самым получая полный контроль над любыми перемещениями на между Приднестровьем и Украиной.