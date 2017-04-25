Токио, 25 апреля, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ очень привязался к коту сибирской породы по кличке Мир, которого ранее подарил глава РФ Владимир Путин. Об этом сообщил сам губернатор Акиты на встрече с дальневосточными депутатами во время форума председателей региональных заксобраний стран Северо-Восточной Азии.

Скриншот с видео youtube.com . WebTVあきた Кот по кличке Мир

«Он (губернатор префектуры Акита) рассказал, что очень привязался к российскому Миру, — говорится в сообщении, которое обнародовано на официальном сайте Законодательного собрания Приморского края. — Кот взрослеет на глазах, и после того как на официальном сайте префектуры появились его последние фотографии, многие отметили, что его морда приобретает уже японские черты».

Напомним, в 2012 году губернатор префектуры Акита подарил российскому лидеру щенка Акита-ину в благодарность за помощь, оказанную РФ Японии во время стихийных бедствий.

В свою очередь, Путин передал японскому губернатору сибирского кота, которого новые хозяева назвали Мир.