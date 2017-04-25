Первоуральск, Свердловская область, 25 апреля, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Города Свердловской области активно прибирают после зимы. В процессе участвуют не только работники жилищно-коммунального хозяйства, но и местные жители.

Александр Комаров ИА REGNUM Центр города к лету готов

В прошедшие выходные, 22 и 23 апреля, во многих территориях региона прошли субботники. В Екатеринбурге на уборку своих дворов вышли жители микрорайона Вторчермет. Также активисты прибрали Каменные палатки и район Царского моста.

Общая тенденция коснулась и Первоуральска — расположенного на границе Европы и Азии пригорода Екатеринбурга, одного из промышленных центров региона, а с некоторых пор и города инновационной культуры. О том, как здесь изменилась ситуация по сравнению с началом апреля, в материале ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Аллея на улице Папанинцев. Почти всё прибрано

Александр Комаров ИА REGNUM По ту сторону контейнеры для мусора. А по эту — свалка. Магазин рядом, видимо, оттуда

Александр Комаров ИА REGNUM Много лет назад здесь была асфальтовая дорожка. А сегодня просто грязь

Александр Комаров ИА REGNUM Улица Герцена. Кусты обрезали, а ветки не убрали. Так они и лежат на пешеходной дорожке

Александр Комаров ИА REGNUM Центральный вход в Парк культуры и отдыха. Весенние работы в разгаре

Александр Комаров ИА REGNUM Парк новой культуры, он же просто — Парк культуры и отдыха. Относительно чисто

Александр Комаров ИА REGNUM Монумент Героям фронта и тыла приводят в порядок ко Дню Победы

Александр Комаров ИА REGNUM Работники городских коммунальных служб подкрашивают бордюры и поребрики

Александр Комаров ИА REGNUM И приводят в порядок памятник Ленину и трибуну возле него

Александр Комаров ИА REGNUM На проспекте Ильича уборка в разгаре

Александр Комаров ИА REGNUM А тем временем на газонах пробивается первая зелёная трава

Александр Комаров ИА REGNUM А берёзовая роща ещё только ждёт, когда в ней приберут

Александр Комаров ИА REGNUM Прибраться бы не мешало

Александр Комаров ИА REGNUM Судя по мешкам, процесс уже идёт

Александр Комаров ИА REGNUM Но пока зона отдыха выглядит совсем не эстетично

Александр Комаров ИА REGNUM Благоустраиваются и дворы жилых домов. В палисадниках можно увидеть вот такую картину. А скоро здесь взойдут первые цветы

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