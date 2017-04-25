Радио REGNUM: первый выпуск за 25 апреля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Блокада Приднестровья: заговор молчания;
- Кремль прокомментировал идею о вводе миротворцев ООН в Донбасс;
- Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии;
- Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве;
- В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне;
- Полмиллиарда — в «Черную дыру».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/283