Тяньцзинь, Китай, 25 апреля, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Китайская ракета-носитель «Чжанчжэн-5 Y2» отправилась из порта Тяньцзинь, расположенного на севере КНР на южный космодром Вэньчан, сообщает 24 апреля газета «Жэньминь жибао».

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24 апреля является вторым Днем космонавтики в Китае, который приурочен к годовщине запуска первого китайского спутника «Дунфанхун-1» в этот день в 1970 году.

Перевозимый специальным кораблем для транспортировки космических ракет, аппарат достигнет космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань, для подготовки к запуску коммерческого спутника связи «Шицзянь-18», который состоится уже в июне, сообщает издание.

В дальнейшем планируется, что ракета-носитель «Чжанчжэн-5 Y3» совершит запуск аппарата беспилотной миссии исследования Луны «Чанъэ-5», запланированный на 2017 год.

Напомним, что самая мощная китайская ракета-носитель «Чжанчжэн-5» способна доставить на околоземную орбиту 25 тонн груза и 14 тонн на геостационарную орбиту.