Сантьяго, 25 апреля, 2017, 04:27 — ИА Регнум. В результате сильного землетрясения в Чили произошли оползни, повреждены некоторые здания, а также возникли проблемы с электроснабжением, однако человеческих жертв удалось избежать, передает Reuters.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По словам министра внутренних дел Марио Фернандеса, «в целом ситуация вполне нормальная, учитывая интенсивность землетрясения».

Президент Чили Мишель Бачелет также подтвердил, что «пока не было человеческих потерь и серьезного ущерба».

В столице Чили, Сантьяго, наиболее острая фаза землетрясения продолжалась 30 секунд, в течение которых раскачивались офисные здания в центре города, но обрушения не произошло.

Была проведена эвакуация людей из района побережья в Вальпараисо, наиболее близко расположенного к эпицентру подземных толчков из-за угрозы цунами.

Известно, что землетрясение привело к перебоям электроснабжения, в результате которых был остановлен нефтеперерабатывающий завод Аконкагуа. Медные шахты компаний Codelco и Anglo American не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на западном побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 137 км от Сантьяго и в 35 км к западу от прибрежного города Вальпараисо.