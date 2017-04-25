Вашингтон, 25 апреля, 2017, 03:39 — ИА Регнум. На этой неделе президент США Дональд Трамп намерен выпустить указ, расширяющий возможности нефтедобычи на шельфе, передает Associated Press.

ptra Нефть

По информации журналистов, намерение уже подтверждено официальными лицами Белого дома, но пока анонимно.

Как заявляют чиновники, указ включает расширение территорий для бурения на шельфах Арктики и Атлантического океана, а также отменяет указы экс-президента Барака Обамы о признании охраняемыми природными зонами ряда территорий в штатах Юта и Мэн.

В частности, речь может идти о национальном парке «Медвежьи Уши» в штате Мэн площадью 404,5 тыс. га, признанном охраняемой территорией указом Обамы в декабре 2016 года, а также национальном парке «Катахдин Вудс и Уотерс» площадью 35,4 тыс. га, созданном летом 2016 года.

Экологи уже назвали решение Трампа «уничтожающим экологическое наследие президента Обамы».

По словам Дастина Кранора, пресс-секретаря экологической группы Oceana, символично, что о решении Белого дома снять ограничения по добыче нефти на шельфе становится известно «всего через неделю после седьмой годовщины самой страшной экологической катастрофы в истории США» — взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, который произошел 22 апреля 2010 года.

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