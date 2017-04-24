Москва, 25 апреля, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерения США значительно урезать финансовую помощь Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«США планируют в 2018 снизить финансовую помощь Киеву на 69%. Это логично: Порошенко только и говорит об успехах Украины. И в США сделали выводы», — написал сенатор на своей станице в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что план бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%.

Объёмы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн.

Сообщалось, что новый план администрации США предусматривает сокращение помощи странам на пути развития приблизительно на треть. Эти средства предполагается направить на программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.