Махачкала, 25 апреля, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Как сообщил один из родственников задержанных, двое жителей села Каякент были задержаны еще три дня назад, но сотрудники полиции держали их под арестом. Сейчас, после акции с перекрытием дороги, задержанных отпустили, они находятся уже дома. В МВД по Республике Дагестан подтвердили факт перекрытия дороги в Каякентском районе, однако не прокомментировали ситуацию с задержанием дальнобойщиков. В ведомстве сообщили, что движение по трассе восстановлено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

Как сообщают местные жители, перекрытие дороги не связано с протестом против системы «Платон». Участок, где была перекрыта дорога, находится в соседнем районе Дагестана, южнее места, где проходит акция протеста. Федеральная трасса М-29 проходит через территорию Дагестана в Азербайджан.

Акция протеста дальнобойщиков проходит в Дагестане с конца марта. При этом, по данным Росавтодора, только 7% дагестанских дальнобойщиков зарегистрированы в системе «Платон». Акции протеста начались после того, как правительство запланировало повысить плату за километр пути до 3,06 рубля. Однако протест не прекратился даже после того, как власти пошли на уступку и было решено снизить плату за километр пути до 1,91 рубля. Раньше оплата составляла 1,53 рубля. Протестующие требуют полной отмены «Платона».

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