Тель-Авив, Израиль, 24 апреля, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Читайте также: Трамп и Аббас встретятся в США в мае

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Встреча Нетаньяху и Габриэля, запланированная на 25 апреля, будет отменена, если глава МИД ФРГ проведет встречу с членами израильских неправительственных организаций «Нарушить молчание» и «Бецелем», критикующих действия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

В МИД Германии не прокомментировали сообщение о возможной отмене встречи между Нетаньяху и Габриэлем.

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Напомним, 23 декабря Совбез ООН поддержал резолюцию, которая требует от Израиля прекратить «поселенческую активность» на «оккупированной территории» Палестины, включая Западный берег реки Иордан.