Астана, 26 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Назарбаев действительно обещал бороться с бородами и короткими штанами. Говоря о внедрении в Казахстан чуждых религиозных учений, он отметил и местных девушек, которые покрываются полностью черными одеяниями, и мужчин, отпускающих бороду и подрезающих брюки на манер некоторых последователей так называемого чистого ислама. Президент отметил необходимость законодательного запрета подобных веяний, являющимися вызовом государству.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывшая борода

Вызов Казахстану бросали в последнее время две основные силы — национал-популисты и салафиты. Первые способны достаточно громко о себе заявить и даже вывести на улицу народ, но у них нет ни структуры, ни программы, ни сплоченности рядов. А что же салафиты?

Казахстан не настолько мусульманская страна, как принято думать. Реальных, строго соблюдающих традиции мусульман в ней не более 4% населения. Из них около 25−30 тысяч, являются сторонниками «чистого ислама» — салафитами. И часть из этих салафитов подчеркивает свою религиозную принадлежность, нося длинную рубаху с короткими штанами и бороду без усов. Конечно, не все салафиты — радикальные исламисты, борющиеся с государством; доля радикалов в них — небольшая (в год арестовывают около 50−100 человек). Но тенденция к исламизации набирает темпы, и через 10−15 лет количество истинных мусульман составит уже 10−15% от населения страны, и какими будут последствия для государства — предсказать нельзя. Как будет развиваться салафизм, как активно будет приобретать новых сторонников, — вопрос ближайшего будущего. Но если Казахстан желает оставаться светским государством — то принимать меры он должен уже сейчас.

Узнайте детали из статьи: Для чего в Казахстане будут бороться с бородами и короткими штанами

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