Архангельск, 26 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Бережное отношение к природе — задача благая. И организации, следящие за порядком в этой сфере, тоже нужны. Другое дело, когда эти организаторы из защитников природы становятся некими экологическими бюрократами, которым важна не природа, а показатели, по которым они отчитываются перед начальством. О новом витке атаки российского отделения «Гринпис» на русский Север рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Владимир Станулевич Архангельская деревня. Здесь была жизнь

Руководитель лесного отдела «Гринпис» России Алексей Ярошенко принял участие в совещании в министерстве лесного хозяйства Архангельской области. И несмотря на то, что самым главным из сказанного им были слова о людях — жителях Севера — есть и другие аспекты, заслуживающие внимания.

В марте сего года Ярошенко опубликовал статью под названием «О развитии ситуации с заказником в Двинско-Пинежском междуречье и сохранением диких лесов в Архангельской области». Суть претензии в том, что заповедники шли на пользу этой области, до тех пор, пока не появился на горизонте проект Двинско-Пинежского заказника. И вопросы у «Гринписа» появились к нему не сразу, а только после того, как областным руководством было решено внести изменение в границы и площадь этого заказника. Это, по мнению «Гринписа», поставила природу Севера на грань уничтожения. По этому поводу Ярошенко и написал доклад, в котором поносит систему лесной сертификации PEFT, на которую с прошлого года переходят предприятия Архангельской области, и обещает пристальное и пристрастное наблюдение за этой системой со стороны заинтересованных лиц.

В качестве средства давления Ярошенко призывает крупные предприятия (в числе которых Ашан, Nestle. PepsiCo, McDonald`s и многие другие), отказаться от сотрудничества с архангельскими лесниками. К сожалению, лесникам в этом случае придется отказаться от проводимых ими экологических мероприятий — так что же важнее спасать, лес — или пункты планов?

Читайте подробное изложение дела в статье: Гринпису не стоит в России произносить слово «блокада»

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