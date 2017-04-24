Москва, 24 апреля, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Заявление главы Минобороны Великобритании Майкла Фэллона о превентивном ударе заслуживает жесткого ответа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Defence Images Подводная лодка класса «Вэнгард» с ядерными ракетами системы «Трайдент» на борту

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить», — отметил сенатор.

В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде, полагает он.

«А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие? Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорией, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом. Если же речь идет о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки», — рассуждает Клинцевич.

«Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одежке протягивай и ножки», — заключил он.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что допускает нанесение Лондоном превентивного ядерного удара, пишет The Guardian. «Весь смысл политики сдерживания заключается в том, чтобы оставить неопределенность в сознании любого, кто может подумать о применении оружия против нашей страны», — пояснил Фэллон. Он заявил, что премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в «наиболее экстремальных обстоятельствах».