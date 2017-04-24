Екатеринбург, 24 апреля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разгорается скандал с участием фельдшера скорой помощи. Проверкой занялись его руководители, а также полиция и прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

По данным прокуратуры, 23 апреля фельдшер прибыл по вызову к 83-летней женщине. Во время оказания медицинской помощи пациентка ударила его, сбив с него очки. На это фельдшер ответил пощёчиной.

Некоторые местные СМИ уже поспешили уволить фельдшера. Между тем, как отмечает главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв, пока выводы делать рано. По предварительным данным, у пациентки было психомоторное возбуждение и она мешала медикам проводить необходимые манипуляции. Удар по щеке был сделан для того, чтобы вывести её из этого состояния. В этот момент в комнату зашла дочь пенсионерки и решила, что её мать бьют.

Проверки пока продолжаются. Если окажется, что фельдшер виноват, ему грозит увольнение.

Добавим, случаи конфликтов пациентов с сотрудниками скорой помощи на Урале не редкость. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области готовят проект закона о защите медиков.