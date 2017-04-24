Омск, 25 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Работа форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет», который пройдет в Омске, будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии примут участие около 700 человек: представители учреждений культуры со всего Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, представители Министерства образования и науки и Министерства культуры, участники предварительного голосования «Единой России».

Флаг партии «Единая Россия»

На площадке «Местный дом культуры — новая модель» будут обсуждаться доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, подготовка кадров, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек. Модерировать работу площадки будет координатор федерального партийного проекта «Местный дом культуры», заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Площадка «Культура и образование» соберет людей, которые занимаются проблемами детского образования и дополнительного образования в сфере культуры. Речь пойдет о поддержке талантливых детей и молодежи, будут затронуты темы профориентации и развития детского культурно-познавательного туризма. Модератором площадки станет депутат Госдумы Алена Аршинова.

На площадке «Театры и музыкальное творчество» обсудят развитие театральной деятельности на муниципальном уровне, поддержку музыкального творчества, поделятся опытом работы в рамках федерального партийного проекта «Театры малых городов». Модератором выступит депутат Госдумы, координатор федерального партпроекта «Театры малых городов» Оксана Бондарь.

Дискуссию на четвертой площадке «Историческая память» будет вести координатор федерального одноименного партпроекта, сенатор Сергей Попов. Участники обсудят поддержку музейной деятельности, развитие краеведения, поисковую работу.

По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума. Кроме того, результаты обсуждений на площадках форума будут представлены на итоговом пленарном заседании, на котором, как ожидается, выступит председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина, тема культуры для первого в этом году форума партии была выбрана неслучайно, поскольку в начале года были запущены два новых партийных проекта в сфере культуры.

«Первый — «Местный дом культуры» — подразумевает ремонт и оснащение сельских домов культуры и тех ДК, которые расположены в городах численностью до 50 тысяч жителей. Второй проект — «Театры малых городов» — нацелен на поддержку театров в муниципалитетах, районных центрах, небольших городах», — отметила Ольга Баталина, добавив, что решения, которые вырабатываются на таких площадках, в дальнейшем находят свое отражение в законотворческой деятельности фракции «Единой России», в работе партийных проектов, а также становятся основой для совместной работы Госдумы и правительства.