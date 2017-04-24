Москва, 24 апреля, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Ввести налог на бездетность предложил зампред Мосгордумы Николай Губенко. По мнению парламентария, налог должны уплачивать «состоятельные люди».

Советский плакат

Говоря о размере налога, Губенко сообщил, что его размер не должен быть обременительным.

«Сегодня в Москве большое количество состоятельных людей, которых можно обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», — сказал парламентарий.

Налог на бездетность существовал в СССР и составлял 6% от зарплаты.