Санкт-Петербург, 24 апреля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин нашел параллели своей работы с жизнью обитателей подводного мира.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества

В ходе доклада о реализации проекта Российского географического общества «Изучение подводного мира арктических вод России» Путину показали кадры из фильма, на которых в частности морские ангелы питаются морскими чертями и рассказали, что диета одних медуз на 70% состоит из других медуз.

Глава государства также заинтересовался и другим изображением, где моллюск-ангел, поедает морских чертей.

«То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно», — сказал Путин.

Ранее Путин сравнивал свою работу с работой раба на галере.