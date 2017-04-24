Москва, 24 апреля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Какие бы рекорды не устанавливал рубль в ближайшее время, их надо воспринимать как временное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, российская валюта все еще чувствительна к нефтяным ценам.

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Если США продолжат наращивать добычу сланцевой нефти, то сокращение добычи не поможет странам ОПЕК удерживать высокие цены на сырье, отмечает он.

«Только до конца этого года, объём добычи нефти в США может вырасти до 9,7 млн баррелей в сутки ‑ и это, притом что мировые поставки и без того остаются на исторических максимумах», — отмечает Деев.

Поэтому, уверен он, ослабление российской валюты неизбежно. «Фундаментальные предпосылки уже давно сигнализируют о «перекупленности» российского валютного актива. Помимо возвращения котировок нефти к медвежьему тренду (к постоянному снижению — прим. ред.) на российской валюте скажется и дальнейшая эскалация геополитической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи», — подчеркивает Деев.

«Полагаю, разворот по паре доллар-рубль может произойти уже в ближайшие дни», — уверен он.

Напомним, 24 апреля рубль впервые с июля 2015 года установил максимум к доллару. Цена американской валюты на торгах на Московской бирже опустилась до 55,76 рублей.