Тамбов, 24 апреля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. За прошедший месяц в Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина в рамках наведения санитарного порядка проведены 454 субботника. Приняты все необходимые нормативно-правовые акты по проведению месячника по уборке и благоустройству населенных пунктов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов, ул. Интернациональная, 37

По данным первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова, только в Тамбове было организовано 93 субботника. Работы по санитарной очистке населенных пунктов идут повсеместно. Жители области принимают в них активное участие.

В частности, приводятся в порядок мемориалы и обелиски памяти погибших воинов, дороги, улицы, скверы, парки. Очищены от грязи более 5 тыс. световых опор, отремонтированы 562 остановки транспорта, ликвидированы 516 несанкционированных свалок мусора.

Месячник по благоустройству завершится в Тамбовской области 29 апреля масштабным общеобластным субботником в каждом муниципалитете. В нем примет участие и губернатор Александр Никитин, который призвал всех тамбовчан присоединиться к благоустройству региона.