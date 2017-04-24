Пермь, 24 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В Перми вынесен судебный приговор в отношении экс-чиновника. Осужден один из участников группы, совершившей хищения 89 объектов муниципальной собственности на сумму более 35 млн рублей. Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Бывший муниципальный служащий признан виновным в крупном мошенничестве (доказано более 50 эпизодов), а также приготовлении и пособничестве в мошенничестве. Судом и следствием установлено, что группа, занимающаяся незаконными сделками с муниципальной недвижимостью, была организована в 2008 году местным жителем. В ее состав вошли четыре человека, в том числе экс-чиновник, который оказывал юридическую помощь в оформлении махинаций. В его обязанности входил поиск земельных участков объектов и лиц ведущих асоциальный образ жизни, а также контроль за ходом сделки, продажа земли и получение денежных средств.

Группа оформляла длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки на подставных лиц, а затем перепродавала землю добросовестным гражданам.

Мошенничества с недвижимостью совершались до 2013 года. За время своего существования злоумышленники незаконно приобрели право собственности на 89 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составила более 35 млн рублей. В настоящее время на все земельные участки наложен арест.

Суд приговорил бывшего муниципального служащего к восьми лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии общего режима.

Стоит отметить, что в списке коррупционных дел в сфере оборота недвижимости этот случай не первый. Например, в городе Соликамске в 2017 году передано в суд уголовное дело в отношении двух риелторов, которые оформляли земельные участки на своих родственников, а затем продавали их как собственники. Незаконная прибыль составила 3,5 млн рублей.

В Култаевском и Двуреченском сельских поселениях люди оказались в двусмысленной ситуации. Их участки оказались арестованными, хотя жители имеют все документы на собственность. Чиновник продал землю на подставных лиц и скрылся, а жертвой земельных махинаций стали добропорядочные граждане, сообщала в 2016 году ТК «РифейПермь».

По данным Пермьстата, в январе-марте 2017 года отмечено снижение уровня преступности на территории края. Совершено 10 455 преступлений, что составляет 74,3% у уровню аналогичного периода 2016 года. Зафиксировано 1169 фактов мошенничества (78,4%).