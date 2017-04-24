Москва, 24 апреля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Рогозин отметил, что наибольшую потребность в насыщении такими кораблями испытывает Черноморский флот, на состав которого ранее накладывались ограничения из-за нахождения Севастополя в составе Украины.

Минобороны России Малый ракетный корабль «Град Свияжск»

При этом Дмитрий Рогозин подчеркнул, что корабли этого типа могут с успехом применяться и на Балтике, и в северных морях, на Тихом океане и в любых акваториях.

Справка: малые ракетные корабли (МРК) проекта 21 631 — многоцелевые корабли класса «река-море», оснащены артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Самым мощным оружием кораблей этого проекта являются крылатые ракеты «Калибр». МРК проекта 21 631 предназначены для охраны и обороны морской экономической зоны государства.

В составе ВМФ России имеется пять кораблей этого проекта: «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов». Широкую известность они получили после удара крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря по объектам боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии

В разной степени готовности на стапелях Зеленодольского судостроительного завода находятся еще четыре корабля проекта — «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон». Десятый корабль, получивший имя «Град», заложен 24 апреля 2017 года.