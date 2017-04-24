Бишкек, 24 апреля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии насчитывается 193 школы, находящихся в аварийном состоянии. По этой причине учащиеся 12 из них вынуждены заниматься вне школы. Об этом заявила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева на заседании парламентского Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии (фрагмент). 1948

По словам главы Минобрнауки, в ходе обследования учебных заведений выяснилось, что наибольшее количество аварийных школ располагаются на территории Ошской и Иссык-Кульской областей — 56 и 42, соответственно. Затем следуют Нарынская и Джалал-Абадская области — по 24 аварийных школ, в Чуйской и Таласской областях — по 14, в Баткенской — 15 и в столице Киргизии — 4.

Подводя итог своего выступления, Гульмира Кудайбердиева рассказала депутатам о том, что подчиненное ей ведомство уже завершает составление списка общеобразовательных школ, в которых нужно провести капитальный ремонт, после чего направит его на рассмотрение Кабинета министров.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства образования и науки, в Киргизии насчитывается2218 школ, общая вместимость которых составляет до 600 тыс. ученических мест. В настоящее время в них обучаются свыше 1 млн человек.

Отметим, что учебные заведения этой страны в последние годы испытывают острую нехваткупедагогических кадров. Основной причиной тому служит низкая заработная плата.