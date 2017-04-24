Донецк, 24 апреля, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Политика экономической блокады — политика геноцида в отношении жителей Донбасса. Как сообщает 24 апреля пресс-служба Совмина ДНР, об этом в программе «Донбасс-онлайн» на радиостанции «Комета-Донецк» заявил и.о. мэра Горловки (ДНР) Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет разницы между геноцидом и экономической или политической блокадой. Это политика, направленная на уничтожение собственного народа. И не имеет значения, каким образом она проводится. Этот геноцид начался с лета 2014 года, когда начали перекрываться все дороги, прекратился грузооборот. Дальше — больше: прекратились поставки продуктов питания, медикаментов. Со всем этим с лета 2014 года до конца весны 2015 года у нас были очень сильные перебои», — вспомнил Приходько.

По его словам, политика блокады, которую проводит президент Украины Петр Порошенко, не достигла своей цели. «К счастью, сейчас все стабилизировалось и политика Порошенко не достигла весомых успехов. Начиная с февраля 2017 года они начали блокаду абсолютно всех грузов и даже издали новый перечень продуктов, которые могут перевозить люди. Он очень ограничен по количеству. При этом 90% людей, которые пересекают пункты пропуска — это пенсионеры», — сказал Приходько.

Кроме того, 20 апреля гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что с 25 апреля 2017 года Украина отключит электроснабжение подконтрольной ЛНР части Луганской области за неуплату. По словам Грицая, в ЛЕО уже получили документы от госпредприятия «Энергорынок», которые подтверждены документами Минэнерго за подписью министра Игоря Насалика. «С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории, в том числе Попаснянский водоканал. Наши технические службы проводят определенные мероприятия, с 25 апреля, с 00:00 электропитания должен быть полностью отключен», — сказал Грицай.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий ввели на частных и государственных предприятиях Донбасса временные республиканские администрации. 3 марта глава ДНР Захарченко заявил, что республика «рубит все связи» с Украиной и объявляет «торговую блокаду». «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», — сказал Захарченко.

7 марта глава ЛНР Плотницкий отметил, что в Донбассе к введению республиканского управления на частных предприятиях готовились ещё с 2014 года. «Мы приняли решение, что украинских предприятий больше здесь (в ЛНР) не будет. Я еще в 2014 году объявлял этот вектор, куда мы идем, чтобы прийти к тому, о чем мы мечтали и думали за год, понадобилось 2,5 года», — сказал Плотницкий. По его словам, предприятия ЛНР будут работать на рынок России. «Мы меняем направленность своей работы. Мы начинаем работать на Российскую Федерацию и на другие страны. Ведь основная наша промышленность — более 80% и до войны была направлена на Российскую Федерацию, поэтому ничего такого супер серьезного не происходит», — считает Плотницкий.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Ранее, в конце декабря 2016 года, украинские радикалы при поддержке нардепов из фракции «Самопомощь» объявили о начале экономической блокады Д/ЛНР. В частности активисты заблокировали три железнодорожных сообщения и несколько трасс.