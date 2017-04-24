Санкт-Петербург, 24 апреля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Станция Петербургского метрополитена «Технологический институт — 2» закрыта для пассажиров на вход и выход. Это произошло в 17:37 24 апреля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выход из метро Технологический институт

«На платформе бесхозный предмет. Поезда в сторону станции «Парнас» и станции «Девяткино» проследуют станцию «Технологический институт» без остановки», — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что именно на станцию «Технологический институт» в трагический для Петербурга день 3 апреля 2017 года прибыл поезд, в вагоне которого сработало взрывное устройство.

В результате теракта погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник, порядка ста человек пострадали. 22 человека до сих пор находятся в больницах.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Как сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена, в 18:06 станцию «Технологический институт — 2» открыли для пассажиров, опасных предметов не обнаружено.

Станция «Технологический институт» — первая в СССР станция с кросс-платформенным переходом. Два подземных вестибюля станции, связанные между собой пешеходным переходом, объединяют «красную» и «синюю» линии метрополитена. Причем, с одной из платформ поезда обеих линий уходят в южном направлении, а с другой платформы — в северном. Таким образом, для перехода с одной линии на другую, при движении в одном направлении, нужно просто перейти на противоположную сторону той же платформы.