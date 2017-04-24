Ярославль, 24 апреля, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков намерен принять участие в выборах в муниципалитет Ярославля. Об этом сам Донсков рассказал ИА REGNUM.

Фото Виталия Вахрушева Дмитрий Донсков

«Собираюсь идти по округу №12, это Нефтестрой. Пока еще не решил, [самовыдвиженцем или от партии]. В идеале идти самому, но тут говорят, что по подписям нереально пройти, поэтому буду рассматривать варианты», — пояснил Дмитрий Донсков.

Вместе с тем он уточнил, что пока не вел переговоров ни с какими политическими партиями. Для регистрации кандидатом в депутаты муниципалитета необходимо собрать порядка 150−200 подписей.

Дмитрий Донсков в 2008 году избирался в муниципалитет по округу №12. После избрания в 2012 году мэром Ярославля Евгения Урлашова Донсков был назначен его заместителем. Проходил по одному уголовному делу с Урлашовым о получении взятки, но был оправдан судом в августе прошлого года. В январе 2017 года Ярославский областной суд подтвердил невиновность Донскова. В феврале 2017 года участвовал в конкурсе на пост мэра Ярославля, но проиграл исполняющему обязанности Владимиру Слепцову.