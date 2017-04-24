Москва, 24 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин доверяет информации об отсутствии гонений на лиц нетрадиционной ориентации в Чечне, предоставленной главой республики Рамзаном Кадыровым. Основания делать другие выводы по данной ситуации у главы государства нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Комментируя претензии журналистов к Кадырову, Песков сказал: «У нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства. Дело в том, что помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, федеральной службы безопасности». Кроме того, по словам Пескова, обращений от каких-либо конкретных граждан по поводу их преследования за их нетрадиционные взгляды, не было.

«Сам глава Республики Чечня Рамзан Кадыров достаточно однозначно назвал эти сообщения клеветой, и до тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счет, не абстрактных обезличенных, а персонифицированных, мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики», — обозначил проблему пресс-секретарь.

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Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет

Напомним, 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Руководитель пресс-службы президента РФ заявлял, что подтверждений о преследовании геев в Чечне не получено, как не получено и жалоб от конкретных лиц, которые якобы пострадали от этих преследований. Поскольку подтверждений жалобам нет, то сами они могут считаться, пом словам Пескова, «фантомными».

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Москалькова подозревает донос в сведениях о преследованиях геев в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля «Новая газета» опубликовала информацию о том, что в Чечне якобы задержаны более 100 лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, среди них есть трое убитых. По данным фактам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела проверку. Правоохранительные органы, в том числе прокуратура и СКР, подтвердили, что фактов пропажи людей на территории Чечни с 1 января 2017 года по настоящее время не было.