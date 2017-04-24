Симферополь, 24 апреля, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Петербургский девелопер ГК «С.Э.Р.» намерен построить в Симферополе бизнес-комплекс, который включит в себя два 165-метровых небоскреба. Строительство может начаться уже в 2018 году. Об этом заявил председатель совета директоров ГК «С.Э.Р.» Павел Белоусов, передает 24 апреля «КоммерсантЪ».

MichaelGaida Небоскреб

«Нам предложено рассмотреть вхождение в серьезный, приоритетный для Симферополя проект, где идет разработка ППТ, в котором разместится МФК «#КрымНаш», — заявил Белоусов.

«Надеемся, что до конца года вся градостроительная документация будет утверждена и уже в будущем году мы сможем начать строительство», — отметил он.

Высотный административно-деловой центр класса А «#КрымНаш» будет состоять из двух башен высотой до 165 м, которые будут отведены под офисы и банковский кластер. Общая площадь делового центра составит более 120 тыс. кв. м, а объем инвестиций — более 10 млрд рублей.

Помимо прочего, в комплексе будет предусмотрено также пространство для выставок и зрелищно-массовых мероприятий, конференц-залы, видовые рестораны, фитнес-центр, торговые зоны, многоуровневый подземный паркинг на 720 машино-мест.

По словам председателя совета директоров ГК «С.Э.Р.», проект активно поддерживает мэр Симферополя Геннадий Бахарев, а сопровождение ему осуществил комитет по внешним связям Петербурга — в Северной столице компания реализует аналогичный проект, который получил название Ingria tower.

«Мы рады, что проект получил поддержку властей обоих регионов. Это облегчает весь инвестиционный проект», — подчеркнул Белоусов.

Комплекс станет частью большого проекта «Крымская роза», который реализуется на пересечении Объездной дороги и улицы Куйбышева в Симферополе, недалеко от строящейся скоростной трассы «Таврида». Таким образом, ГК «С.Э.Р.» будет отвечать в проекте за строительство коммерческой недвижимости.

Сам проект «Крымская роза» будет включать в себя строительство 498 тыс. кв. м жилья, социальной инфраструктуры, детских садов на 1550 мест и школ на 2700 мест, медицинского центра и амбулаторий. Девелопером «Крымской розы» является компания «Монолит».