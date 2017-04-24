Ярославль, 24 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Евгений Ильичев, обвиняемый во взяточничестве, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР. Уголовное дело в отношении экс-чиновника передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Евгений Ильичев

Евгений Ильичев находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки. Следствие полагает, что в 2014 году чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 50 тысяч рублей за отказ от закрытия межмуниципального маршрута и от расторжения договоров об осуществлении регулярных перевозок пассажиров, заключенных с департаментом транспорта.

Второй эпизод относится к 2015 году. По версии следствия, Ильичев получил от индивидуального предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками, взятку в размере 100 тыс. рублей за погашение имеющейся перед предпринимателем задолженности со стороны дептранса по предоставлению субсидии. Преступление было раскрыто сотрудниками антикоррупционного управления областного УМВД.

Параллельно в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения передано уголовное дело в отношении предполагаемой взяткодательницы — 54-летней жительницы Ярославля. Она также находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.